Conselho da UFTM emite nota de apoio a vítima de injúria racial

Conselho da UFTM emite nota de apoio a vtima de injria racial

A menos

A Prefeitura de Uberaba recebeu R$662.527,61 a menos no repasse de ICMS no último dia 16. O erro foi admitido pela Superintendência de Finanças do Governo de Minas, sendo utilizado no rateio o índice de maio de 2014, quando o correto seria o de maio de 2017. Este erro ocasionou a distribuição a mais para alguns municípios, enquanto outros tiveram distribuição a menos no depósito. Em resumo, são 577 municípios que juntos receberam R$25.392.112,13 a mais na distribuição do ICMS, enquanto os 276 restantes tiveram prejuízos nos seus repasses. Uberlândia deixou de receber R$680.666,71.

Ampliação

A ampliação de vias marginais até os bairros Beija-Flor e Alfredo Freire e até o Distrito Industrial voltou a ser pleiteada ontem pelo vice-prefeito Ripposati (PSD) ao supervisor regional do Dnit, Elias João Barbosa. Com projetos em mão e ofícios dirigidos anteriormente ao governo federal, ainda quando era vereador, Ripposati argumentou que a quantidade de moradores e dos operários das empresas instaladas e a se instalar naquela região justifica a obra, para evitar que essas pessoas continuem trafegando pela BR-050.

Pente-fino

As doações feitas ao deputado federal Aelton Freitas (PR) foram aprofundadas por Ronaldo Itiquapira no site do TSE. Ele recebeu R$200 mil da Bradesco Vida e Previdência, R$170 mil da Angra System & Service e R$700 mil da JBS. O eleitor entende que a primeira empresa será beneficiada pela reforma da Previdência em andamento, a segunda pelo projeto aprovado de terceirização de mão de obra e a terceira por tudo que está na mídia.

Facilitador

Diante das dificuldades encontradas pelos uberabenses em busca de agendar o pedido de seguro-desemprego, reveladas pela coluna, a Codiub vai colocar diariamente as datas disponíveis no ícone do Sine, dentro da página da Prefeitura de Uberaba na internet.

Posicionamento

O Conselho Universitário da UFTM emitiu nota de repúdio às ofensas dirigidas a Letícia Silva, estudante do curso de Serviço Social, no último dia 19, quando trabalhava em um supermercado da cidade. Ressaltou que a universidade é local propício para debater e desenvolver ações eficazes que fortaleçam a necessidade do respeito à diversidade étnica, cultural, religiosa e sexual.

De fora

Apesar da grande oferta de imóveis no mercado, Uberaba ficou de fora do feirão promovido pela Caixa Econômica Federal em todo o país, inclusive em Uberlândia. Mesmo assim teve construtora que fez plantão ontem, estimulando as vendas, com propaganda direta.

Ocupando espaço

O novo batalhão da Polícia Militar realiza Ação Cívico-Social hoje na praça da igreja das Almas, local onde ficará seu quartel. Esse será o primeiro contato do comando e da tropa com aquela comunidade, através de atividades de entretenimento.

Está valendo

Por unanimidade dos votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que prefeituras, estados e União devem pagar contribuição previdenciária sobre a remuneração dos agentes políticos não vinculados a regime próprio de previdência. A questão foi analisada na quinta-feira (25), com os ministros aprovando a tese de repercussão geral, a ser aplicada pelas instâncias ordinárias do Judiciário a processos semelhantes.

Obstruindo

Moradores do Jardim Maracanã reclamam que oficina mecânica localizada na rua Joaquim Curado ocupa o passeio e parte da rua no conserto de carros. Os pedestres são obrigados a andar no meio da via, por onde passam ônibus, sendo expostos a risco de acidentes.

Compromisso

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, disse no Facebook que, na busca por novos postos de trabalho e aumento da arrecadação, fica doente em ver quando empresas faturam na cidade e não se preocupam em transferir o emplacamento de sua frota para Uberaba. Ressalta que o IPVA é importante fonte de receita para o município.

Facebook



José Renato fez a foto de veículo de empresa de fora e que fatura em Uberaba, dizendo que vai correr atrás para que o emplacamento de sua frota passe a ser feito no município

Ti-ti-ti

- Associação dos Docentes da UFTM elege nova diretoria no dia 11 de julho. As inscrições dos candidatos devem ser feitas nos dias 7 e 8 de junho.

- Hoje tem galinhada em favor da Escola de Surdos Dulce de Oliveira. Será na rua Spir Nicolau Bichuetti, 230, a partir do meio-dia, para arrecadar recursos em favor dos alunos.

- Moradores e comerciantes comemoraram apreensão de adolescentes pela polícia no bairro Fabrício. Um dos jovens fez verdadeiro malabarismo em cima de uma bicicleta na rua Delfim Moreira, tentando fugir, mas acabou agarrado. A gangue vinha colocando terror na comunidade.

- Pagamento de horas extras e gratificações é questionado no Codau.