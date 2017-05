Adelmo nega ter recebido recursos para campanha advindos da JBS

Reprodução

Confirmado

Em mensagem enviada ao site “Congresso em Foco”, o deputado federal Adelmo Carneiro (PT) contestou a inclusão de seu nome entre os 28 eleitos em Minas que teriam recebido doações oficiais do grupo JBS. Declarou que não recebeu nenhum recurso advindo daquela empresa, conforme prestação de contas das eleições de 2014, feita a Justiça Eleitoral. Ainda ontem, o nome do parlamentar constava na relação, com doação de R$15,3 mil. No entanto, consulta realizada pela coluna ao sistema do TSE sobre as doações declaradas pelo parlamentar, constam três repasses feitos à sua campanha pelo comitê financeiro único de Fernando Pimentel (PT), totalizando R$15.387,29 da JBS, mais um quarto, da empresa Alpargatas, que pertence a Joesley Batista, no valor de R$1.341,66, conforme a reprodução acima do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desinformação

Além de enfrentarem filas para ser atendidos, os contribuintes que buscam os serviços da Prefeitura e da Cemig recebem informações desencontradas e são obrigados a voltar até mais de uma vez nessas repartições. Utilizando seus canais de comunicação, como sites na internet, as instituições poderiam normatizar seus procedimentos, com listagem de documentos necessários para protocolo e o passo a passo para cada serviço. Ou mesmo fazer uma cartilha e enviar aos cidadãos.

Pode?!

Somente depois de 137 dias, na quarta-feira, 17, é que os deputados estaduais de Minas aprovaram em plenário os primeiros projetos em 2017. Levantamento do jornal O Tempo mostra que a principal razão por trás dessa inércia estava no atraso desde 2016 no pagamento das emendas parlamentares por parte do governo do Estado, pagas recentemente. E essa não é a primeira vez que os deputados ficam um longo período sem votar. Em 2016, eles passaram quase todo o período eleitoral sem apreciar projetos. Em 2014, foram cinco meses.

Desconto em folha

O presidente da Fundação Procon, Rodrigo Matheus, vai ter 3% de seus salários repassados ao PHS, partido do qual é filiado. Convênio com o mesmo objetivo tinha sido feito entre o PMDB e o governo municipal, para contribuição dos ocupantes de cargos comissionados.

Enfim

O serviço de tapa-buraco começa a aparecer. Nos bairros Estados Unidos e Leblon, a operação foi executada e os estragos causados pelas crateras reduziram. Mesmo assim, ainda existe muito trabalho a ser feito. O ideal mesmo é que a velha malha asfáltica fosse revitalizada.

Mais recursos

No dia 16, a Prefeitura de Uberaba recebeu mais R$231.308,43, provenientes da Caixa Econômica Federal, do contrato de financiamento de recursos do Programa Pró-Transporte, destinados à implantação do corredor de ônibus BRT/Sudoeste.

Interessante

A Fundação Cultural abrirá pregão presencial no dia 6 de junho para contratar consultoria técnica de desenvolvimento da prática de gestão da cultura e patrimônio cultural, bem como o registro de atividades culturais no município. O prazo de prestação dos serviços é de 12 meses. O valor global de referência da licitação é de R$35.700,00.

Convocações

O governo estadual publicou, terça-feira, 23, no Diário Oficial Minas Gerais, mais uma lista com a nomeação de 1.493 servidores para a Educação, inclusive para os municípios jurisdicionados à Superintendência Regional de Educação de Uberaba.

Reforma eleitoral

Políticos de Uberaba devem participar hoje do Seminário Eleitoral em Pauta, na sede da OAB, em Uberlândia. Sistema proporcional, participação feminina na política, financiamento de campanha e contencioso eleitoral serão alguns dos temas em debate.

Oportunidade

O Ministério Público Federal faz inscrições até terça-feira, 30, para estágio de alunos do curso de Direito em 18 municípios de Minas, inclusive em Uberaba. A bolsa é de R$850,00 mais R$7,00 de auxílio-transporte por dia trabalhado. Acesse o site www.prmg.mpf.mp.br/concursos/estagiario.

Ti-ti-ti

- Uberabenses demitidos do trabalho não conseguem fazer o agendamento via internet do pedido de seguro-desemprego no Sine Municipal.

- Publicado no jornal oficial Porta Voz na internet, quarta-feira, o Plano Plurianual de 2017 a 2021.

- Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Calçados e Vestuário de Uberaba e Região realiza eleição da nova diretoria no dia 26 de junho. O registro de chapas acaba hoje.

- Recém-inaugurada, a Cozinha das Doceiras de Peirópolis receberá melhorias. Prefeitura fará licitação no dia 19 de junho, com esse objetivo, estimando valor em mais de R$34 mil.

- A Regional de Uberaba da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) vai realizar assembleia no dia 5 de junho, para eleição da nova diretoria.