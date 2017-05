Adelmo também recebeu dinheiro da JBS, conforme está na prestação de contas

Adelmo tambm recebeu dinheiro da JBS, conforme est na prestao de contas

Uberaba está em todas

Levantamento do site Congresso em Foco mostra que o deputado federal Adelmo Carneiro (PT) foi um dos 28 políticos eleitos no estado de Minas que receberam doações oficiais do grupo JBS nas eleições de 2014. O repasse consta em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, sendo de R$15.300,00. Desta forma, todos os parlamentares que receberam votos em Uberaba foram beneficiados legal e ilegalmente pelos irmãos Batista.

Acredite se quiser

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) surpreendeu os consumidores mineiros ao anunciar na terça-feira, 23, redução tarifária de 6,03% para as contas residenciais da Cemig, a partir de domingo, 28. Ainda definiu em 5,82% a redução da tarifa para os clientes de média tensão, e em 21,04% para os clientes de alta tensão.

Interferência

Escuta de diálogo entre Aécio Neves (PSDB) e o empresário Joesley Batista comprova que o senador atuou politicamente para a indicação do substituto do uberabense Murilo Ferreira na presidência da mineradora Vale. O novo presidente Fábio Schvartsman negou ingerências.

Sem urgência

A pressão feita pelos deputados de oposição ao governo estadual teve resultados na terça-feira, 23. Foi retirada a urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 4.135, para a criação de fundos imobiliários, que permitirão ao Estado vender ou hipotecar milhares de imóveis públicos. Para os parlamentares, o projeto ainda tem pontos a serem esclarecidos, como a listagem daqueles a serem vendidos, que inclui prédios que sediam serviços públicos essenciais em Belo Horizonte e municípios do interior, inclusive em Uberaba.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu R$916.396,16 da quarta parcela mensal de ICMS, na terça-feira, 23. O valor ficou acima da previsão de R$447.306,71. Os repasses feitos em maio já totalizam R$13.370.309,78, faltando ainda a transferência a ser feita no dia 30 deste mês.

Atrasados

Usuários reclamaram, ontem, que pela terceira vez na semana chegaram atrasados ao trabalho e na universidade, em função de o ônibus da linha Interbairros 2 apresentar problemas mecânicos. É que o veículo velho transporta trabalhadores em geral, servidores lotados no Centro Administrativo, pacientes do Hospital Universitário e estudantes da Uniube.

Avanços científicos

Reinaugurado ontem o Biotério Central da UFTM, onde são criados e mantidos ratos e camundongos destinados à pesquisa científica e ensino. Ao todo, foram investidos R$278.515,94 nas obras de ampliação e reestruturação da unidade, localizada na avenida Tutunas.

Sintomático

Por onde tem andado, o delegado regional Heli Andrade está tendo seu trabalho reconhecido. No encontro anual da Certrim, ontem, ao declarar que enquanto pessoas de bem não podem usar suas armas legalmente, os bandidos as agridem, Grilo contou que comissão especial da Câmara Federal deu parecer favorável para que produtores rurais legalizem suas armas. A reação dos presentes foi imediata, com aplausos.

Agenda Global

A Associação de Municípios do Vale do Rio Grande (Amvale), Secretaria Especial de Projetos e Parcerias (Seppar) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Seds) vão realizar evento regional voltado à organização de entidades e suas parcerias voluntárias com o poder público. O objetivo é o fortalecimento, a capacitação técnica e de recursos e gestão das Organizações das Sociedades Civis (OSCs), conforme o regime jurídico e novas leis, estabelecidas na Agenda Global de 2030 da ONU.

A mobilização de associações, institutos, fundações, movimentos sociais, organizações religiosas e cooperativas, entre outras entidades, vai ser articulada por Vicente Araújo Neto, Tharsis Bastos, Angela Dib e Túlio Cury

Ti-ti-ti

- Diante do reajuste das tarifas bancárias cobradas dos servidores municipais, os vereadores pedem que o governo municipal e o sindicato divulguem que a categoria tem direito a conta salário, sem cobranças.

- Associação dos Municípios (Amvale) reúne prefeitos hoje para aprovação das contas e 2016. Também estão em pauta a renovação de convênios e alterações nas regras do Procon Regional.

- Enquanto Cleomar Barbeirinho (PHS) reivindica que a prefeitura corte árvores em risco de queda, Almir Silva (PR) e Ronaldo Amâncio (PTB) solicitam o plantio de espécies frutíferas pela cidade.

- IBGE prorrogou as inscrições do processo seletivo para pessoas que desejam trabalhar no Censo Agropecuário 2017 até as 12 horas de amanhã.

- Uberabenses usaram as redes sociais ontem para divulgar os salários de cargos comissionados na prefeitura, considerados por eles como altos. Consulta de todo funcionalismo pode ser feita no ícone da transparência no site www.uberaba.mg.gov.br e dos aposentados e pensionistas no Ipserv.