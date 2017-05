Murilo Ferreira entregou ontem a presidência da Vale do Rio Doce

Murilo Ferreira entregou ontem a presidncia da Vale do Rio Doce

Relator do projeto das “10 Medidas contra a Corrupção” na Câmara, o deputado federal Onyx Lorenzoni admitiu ter recebido R$100 mil via caixa 2 da empresa JBS

Uberaba está em todas

Delatados por Ricardo Saud sob a acusação de terem recebido R$600 mil em espécie para suas campanhas eleitorais em 2014 da JBS, sendo R$200 mil para cada, os deputados federais Aelton Freitas (PR), Marcos Montes (PSD) e Zé Silva (SDD) deveriam seguir o exemplo do colega Onyx Lorenzoni (DEM-RS). Ele admitiu o recebimento, pediu desculpas aos eleitores e se colocou à disposição do Judiciário. Vale lembrar que os três parlamentares que receberam votos em Uberaba são ligados ao setor agropecuário, área de interesse do grupo JBS.

Ligações perigosas

Ricardo Saud ocupou a diretoria de Cooperativismo do Ministério da Agricultura em 2011, por indicação do ex-ministro Wagner Rossi, homem de confiança de Michel Temer (PMDB), demitido depois da revelação de que ele e o filho, o deputado Baleia Rossi (PMDB-SP), usavam o jatinho da empresa de agronegócios Ouro Fino para viagens particulares. Ricardo Saud era sócio da Ethika Suplementos e Bem Estar, subsidiária do grupo. Antes de virar delator da JBS, Saud também teria atuado, quando era secretário de Desenvolvimento Econômico em Uberaba, em doação de terreno para a Ouro Fino instalar unidade industrial na cidade.

Retomada

Nada menos que 20 áreas serão retomadas pela Prefeitura, entre as mais de 140 doadas pelo município a empresas, com a aprovação da Câmara Municipal, no período de 2013 a 2017. Revelação foi feita pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, ao vereador Samuel Pereira (PR). É que essas empresas não cumpriram o cronograma de utilização dos imóveis, previsto na lei. No entanto, o entendimento é de que esse número é bem maior.

Troca de comando

O uberabense Murilo Ferreira entregou ontem a direção da mineradora Vale ao executivo Fábio Schvartsman, 63 anos. Ele tem passagens pela Duratex, Telemar, Ultrapar e Klabin. A transição de comando vinha sendo feita desde o início de abril. Na direção da multinacional, Murilo “deixa de pé” o projeto da década da Vale, o S11D de minério de ferro, em Carajás (PA), que tem baixo custo e elevada rentabilidade.

Melhorias

Alan Carlos (PEN) enviou requerimentos à prefeitura, pedindo a instalação de ar-condicionado e cadeiras no auditório do Memorial Chico Xavier. O objetivo é melhorar aproveitamento do espaço, hoje subutilizado, na avaliação do vereador.

Fim do imbróglio

Atendendo liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, o Banco do Brasil retomou ontem o pagamento dos depósitos judiciais. A decisão é para que o BB recomponha os recursos do fundo, o que vale até o julgamento final da ação que analisa a constitucionalidade da lei estadual responsável por autorizar o governo de Minas a fazer uso dos recursos que estavam depositados.

Méritos

Só na noite de ontem o delegado Heli Andrade e equipe pararam para descansar, após trabalhar desde a madrugada de domingo, 21, em busca de localizar casal uberabense que caiu em golpe, sendo resgatado em Uberlândia. Durante as investigações, ele e Ismar Marão almoçaram rapidamente na Feijoada do Fabrício e seguiram para o trabalho.

Mais barato

A consultora Trinus venceu o pregão eletrônico para prestar assessoria técnica financeira ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (Ipserv). O valor médio orçado foi de R$32.825,00, mas o valor adjudicado ficou em R$13.800,00.

Oportunidade

A UFTM publicou edital abrindo concurso público para professores de sete vagas, em Cirurgia Vascular, Nutrologia, Saúde Mental, Vivências em Terapia Ocupacional, Filosofia, Mecânica de Solos, Prevenção e Controle de Poluição. As inscrições acontecem até o dia 11 de junho, através do site www.uftm.edu.br.

Ti-ti-ti

- Moradores pedem que o prefeito não se esqueça da rua Silvio Castro Cunha, no bairro Tutunas, onde ele já residiu. É que a via está intransitável, com tantos buracos.

- Só ontem o governo estadual pagou servidores da última parcela, programada para a segunda-feira, 22, descumprindo o acordo com a categoria. Teriam faltado recursos em caixa.

- A Vale Fertilizantes foi vendida à multinacional norte-americana Mosaic, durante a gestão de Murilo Ferreira na Vale.

- Vereador Fernando Mendes (PTB) exonerou um de seus assessores parlamentares, mas nomeou outros quatro.

- Contribuintes que estão procurando acertar seus débitos com o município estão tendo que andar. Muitos que vão ao Centro Administrativo têm que ir à Aciu, por causa de estar respondendo a ação de cobrança e inverso, também.