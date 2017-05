Duas pessoas morreram por picada de escorpião em 2017

Duas pessoas morreram por picada de escorpio em 2017

Aracnídeo

Uberaba registrou o segundo óbito causado por picada de escorpião em 2017. O enterro foi realizado ontem. O Centro de Controle de Zoonoses fazia trabalho rotineiro de prevenção, inclusive com aplicação de inseticida, em locais onde os aracnídeos eram encontrados. No entanto, a aplicação de veneno teria sido interrompida pela atual direção, sob o entendimento de que seria ineficaz.

Após cobranças

O deputado estadual Lerin (PSB) acionou a coluna para dizer que o governo estadual liberou emendas parlamentares destinadas por ele a diversas escolas estaduais, para a instalação de ar-condicionado em salas de aula. A escola Aurélio Luiz da Costa já teria instalado os equipamentos e outras 17 já estão com verbas em caixa.

Comparativo

Em fala a representantes de associações de bairros, dias atrás, secretário que acumula as pastas de Serviços Urbanos e de Governo fez comparativo audacioso. Antônio de Oliveira declarou que o buracão aberto na avenida Leopoldino de Oliveira foi tampado em 36 horas, permitindo o tráfego de veículos; tempo menor que as 48 horas em que japoneses tamparam cratera gigante.

Cético

Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Assis afirma que, se for mantido o modelo, não existirá Zona de Processamento de Exportação, em Uberaba. Ele observa que fez vários alertas neste sentido, inclusive em atas e na sessão da Câmara Municipal, que aprovou a mudança na proposta original. E considera responsabilidade do Legislativo do Ministério Público reavaliar a situação da ZPE à luz dos documentos pertinentes, objetivando desfazer esse quadro de impasse que vem inviabilizando um dos pilares de desenvolvimento de Uberaba.

Show

Uberabenses foram brindados com shows gratuitos no Teatro Municipal Vera Cruz e na Concha Acústica, no último fim de semana, com a participação especial do maestro Wagner Tiso. A apresentação de Guto Hueb fez homenagem ao movimento musical Clube da Esquina. O presidente da Fundação Cultural, Antônio Carlos Marques, recebeu como sugestão que tente trazer à cidade o músico Egberto Gismonti.

Surpresa

O Sindicato dos Educadores Municipais foi surpreendido com o corte dos dias de greve no tíquete alimentação da categoria. A entidade considerou a medida radical, desnecessária e injustificada, tendo iniciado um estudo sobre sua validade, uma vez que a negociação salarial continua em andamento.

Inclusão

Os 1.600 eleitores deficientes de Uberaba poderão fazer o recadastramento biométrico com mais conforto até sexta-feira, 26. É que nesses dias a Justiça Eleitoral promoverá a Semana da Inclusão, com atendimento no Instituto de Cegos, das 10 às 16 horas. Na ocasião, os deficientes podem solicitar a transferência para uma das 84 seções de fácil acesso do município.

Esclarecimento

Foi o Conselho de Planejamento Gestão Urbana que aprovou o estudo urbanístico para o novo Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Uberaba, e não o Conselho Municipal de Meio Ambiente. O projeto já foi inclusive submetido ao Conselho Gestor da APA, sendo a próxima etapa a audiência pública e posteriormente o encaminhamento à Câmara Municipal.

Opinião do leitor

O professor aposentado Adalberto Gomes Pires concorda com o articulista do JM, Tharsis Bastos, “quando diz que o Brasil é um projeto fracassado e que precisa ser reinventado pela geração desse século. Quando um professor ou um engenheiro ganham menos que um promotor de Justiça, tem alguma coisa errada nesta Nação. Acrescento, ainda, que o Brasil é aquela colcha de retalhos que a cada dia recebe um novo remendo. Muito triste isso”!

Foto/Leitor



Conselheiro estadual de Saúde, Jurandir Ferreira, participou domingo da panfletagem na feira da Abadia, pedindo “Fora Temer”

Ti-ti-ti

- Necessário que a Polícia Federal não restrinja as investigações apenas sobre a atuação de Ricardo Saud na JBS, mas a frente dos interesses de outras empresas.

- Lerin (PSB) e os vereadores Kaká SeLiga (PR) e Ismar Marão (PD) participaram da Feijoada do Fabrício, no domingo, 21. No cardápio, as delações da JBS, com o deputado estadual garantindo que nada encontrarão sobre ele, apesar de Ricardo Saud ter participado inicialmente de sua campanha.

- O Codau contratou a Jasfalto para fornecer 8 mil toneladas de massa asfáltica, por R$1.704.000,00.

- Vídeo caseiro produzido por Mariano Leite, ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, viralizou no Facebook, com mais de quatro mil visualizações. Ele apela a Ricardo Saud que conte sobre sua atuação como secretário municipal.

- Uberabenses participam de caravana que vai a Brasília, amanhã, manifestar contra as reformas e pela saída do presidente Temer.