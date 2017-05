Dinheiro para obras dos novos trechos do BRT estaria acabando

Bastidores

Estariam acabando os R$40 milhões conseguidos para as obras de implantação dos corredores Sudeste e Sudoeste do sistema de ônibus Vetor/BRT. Para contornar a situação, o governo municipal estaria fazendo modificações no projeto, visando a obter mais recursos para a conclusão.

Mudanças

Com a entrada em operação dos corredores Sudeste e Sudoeste, onde a faixa de ônibus vai ser compartilhada, a mesma mudança deve ser introduzida na avenida Leopoldino de Oliveira. Inclusive, o estacionamento de veículos voltará a ser permitido em alguns trechos da via, desde que não atrapalhe o trânsito. O assunto vem sendo discutido pela equipe técnica e integrantes do governo municipal.

In loco

Denise Max (PR) visitou quinta-feira (18) os terminais de integração de ônibus para checar denúncias segundo as quais animais que frequentam os locais estão sofrendo maus-tratos. E pessoas que levam ração e água para os cães e gatos estariam sendo ameaçadas. A vereadora ressalta a existência de lei que ampara essa ação comunitária.

Esperar

Somente no dia 12 de junho é que a Câmara Municipal realizará sua próxima reunião plenária. Caso não seja convocada uma sessão extraordinária, os servidores terão que aguardar a data para análise e votação do projeto que cria a nova jornada de trabalho no Codau pelos vereadores.

Divulgação



Anna Paula Batista, agente de inovação do Triângulo Sul, convida mais voluntários a doar algumas de suas horas para ajudar no desenvolvimento e aprendizado dessas crianças carentes



Exemplo

Voluntários estão ensinando programação aos jovens atendidos pelo projeto Meninos e Meninas, no bairro Gameleiras 1. O grupo pertence à comunidade Zebu Valley de Uberaba. As aulas são realizadas toda segunda-feira. A missão do projeto vai além de fazer com que cada criança tenha a oportunidade de aprender a programar, elas são incentivadas a trabalhar com organização e autonomia.

Facebook



Outdoors foram espalhados por várias partes da cidade



Resposta

Sindicatos de trabalhadores e várias entidades assinam peças de outdoor em que os deputados federais votados em Uberaba são favoráveis às reformas trabalhista, da Previdência e da terceirização de mão de obra. No entanto, até ontem os sindicalistas uberabenses não tinham conseguido realizar manifestação para pedir o impeachment de Temer (PMDB), como ocorreu em várias cidades. Hoje, os trabalhadores programam panfletagem na feira do bairro Abadia.

Plano de saúde

Maio está se encerrando e a Prefeitura de Uberaba ainda não publicou o edital abrindo concorrência para contratação de operadora de saúde para atender os servidores municipais. É que o aditivo com a RN Saúde vence em agosto.

Perdas

Batalhão dos Bombeiros de Uberaba perderá mais 11 homens para os pelotões sob sua jurisdição, reduzindo ainda mais o efetivo. Hoje, a unidade estaria contando com apenas um caminhão de combate a incêndios e um de salvamento, com o repasse de viaturas e autobombas para esses destacamentos.

Repasse

A Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Funel) firmou convênio com o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer (Iacel) visando à inclusão social de crianças e jovens, principalmente os que residem na periferia, através da prática desportiva educacional, treinamento e participação em competições esportivas pelas equipes de base. A entidade é ligada ao Uberaba Sport Club. O valor a ser repassado é de R$100 mil.

Nova lona

A Fundação Cultural está adquirindo uma nova lona para o Circo do Povo. Revelação foi feita pelo presidente Antônio Carlos Marques, durante visita à Câmara Municipal, salientando que o projeto voltará a circular pelos bairros periféricos, promovendo oficinas e revelando talentos.

Pode?!

Até o início da última semana, a Prefeitura ainda não tinha pagado sequer um centavo à construtora que pavimentou trecho das ruas de Peirópolis, apesar de os recursos de emenda parlamentar do deputado federal Aelton Freitas (PR) estarem no caixa. O município chegou ainda a notificar a empresa para retomar as obras, sob ameaça de punição. Enquanto isso, as chuvas danificam o trabalho que não foi concluído, solapando o asfalto.

Nova licitação

O Codau abriu concorrência para definir a nova agência que administrará sua conta publicitária. A abertura da sessão e credenciamento dos licitantes será no dia 4 de junho. A licitação será do tipo técnica e preço.

Oportunidade

O Cefores da UFTM abre inscrições do processo seletivo para preenchimento de 60 vagas nos cursos técnicos em Enfermagem e em Radiologia, sendo 30 em cada, para o ingresso no 2º semestre. O candidato deve comprovar ter concluído o Ensino Médio. Serão reservados 50% das vagas de cada curso para candidatos egressos do ensino público que, no ato da inscrição, optarem pelo ingresso por reserva de vagas. As inscrições serão realizadas pela internet, no site da UFTM, a partir de amanhã.

Uberaba está em todas

Quem acompanhou parte dos depoimentos da delação premiada do uberabense Ricardo Saud na TV parece estar diante de uma pessoa que deseja passar o país a limpo, como se vítima fosse. Ele posa de “bom samaritano”, mas na verdade estava, junto com seus patrões da JBS, no “olho do furacão” e, caso não colaborassem, já estariam na cadeia.

Uso de celular

A OAB Nacional requereu o ingresso como terceiro interessado em mandado de segurança para possibilitar a utilização de aparelhos celulares por advogados durante as audiências, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para a entidade, privar o advogado de utilizar seu aparelho fere os direitos profissionais e prejudica o trabalho realizado pela defesa.

Opinião do leitor

Altalisio Ramindo Filho reenviou à coluna cópia de e-mail de 9 de abril que havia enviado ao deputado Aelton Freitas (PR), criticando suas indicações para cargos no governo federal. Segundo ele, os fatos revelados na delação premiada do empresário Joesley Batista, da JBS, demonstram quanto certo estava em sua afirmativa, pois conclui que o valor de mercado de um político é avaliado pela sua influência nos órgãos públicos. Assim, quanto maior for o número de apadrinhados emplacados por esse político, maior será o seu cacife para "obter recursos ilícitos" junto aos empresários. Por isso, essas indicações políticas deveriam ser repudiadas pelo eleitor e não tomadas como uma virtude do eleito com seu voto.

TI-TI-TI

- Nesta segunda-feira (22) começa a 3ª edição da Semana de Conciliação Trabalhista.

- Farmacêutico Jaime Tomé foi homenageado pela Rede Drogasil por ser o segundo funcionário mais antigo.

- Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis (AASPP) realiza eleição da nova diretoria no próximo dia 28 para mandato até 2020.

- Dezessete funcionários teriam sido demitidos de distribuição de bebidas, sob a suspeita de desvio de mercadorias.

- Codiub renovou o aluguel de sua sede por mais 12 meses, ao preço mensal de R$14.017,50.

- Servidores efetivos estariam sendo desviados de função na Câmara Municipal.

- Hoje tem Feijoada do Fabrício, a partir de 12h, no ginásio do clube.