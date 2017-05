Conselho Ambiental aprova Plano de Manejo da APA do rio Uberaba

Aprovado

Na reunião do dia 23 de março, o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam) aprovou o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Uberaba. Coube à arquiteta Zulema Paixão explanar sobre os parâmetros urbanísticos. Já o secretário municipal e presidente do órgão, Nagib Facury, argumentou que a cidade está crescendo e se faz necessário ampliar a área urbana.

Próximos passos

O superintendente de Planejamento Urbano, arquiteto Daniel Rodrigues, informou que o projeto terá que ser submetido ao Conselho Gestor da APA, à audiência pública e, depois, enviado à Câmara Municipal, para aprovação da Lei. Também destacou que, com essa proposta, na Zona de Transição, poderão ser abertos loteamentos, desde que contíguos a outros já instalados com infraestrutura completa. O conselheiro e chefe de gabinete do prefeito, Fernando Hueb, falou em nome do Governo, elogiou a proposta e disse que o chefe do Executivo, com a aprovação do projeto, quer estimular novos empreendimentos e o desenvolvimento da cidade.

Sem definição

Em sua visita à Câmara Municipal, o prefeito Paulo Piau (PMDB) revelou que ainda não existe uma definição sobre o modelo de funcionamento do Restaurante Popular, para que possa ser aberto. Segundo o chefe do Executivo, mais de 20 restaurantes populares já fecharam as portas no país. Piau observou que o melhor modelo é da unidade de Toledo (PR), onde é operado por uma cooperativa, atendendo diversos segmentos.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$477.512,20 da segunda parcela mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), repassando pelo governo federal. O valor ficou acima da previsão de R$331.784,61, somando R$3.954.034,85, em maio.

Homologação

As empresas Stericycle Gestão Ambiental, Proambiental Tecnologia, Servioeste Minas Gerais, Soma Ambiental e Global Ambiental Soluções em Resíduos foram credenciadas pela Prefeitura de Uberaba. Elas vão prestar serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos da rede particular de saúde no município.

Mais recursos

O consórcio Uberaba recebeu mais R$154.659,45, no dia 9 de maio, destinados à implantação do Corredor BRT/Sudeste. Outros R$85.577,53 foram liberados para a conclusão do viaduto da avenida Padre Eddie Bernardes da Silva, no dia 27 de abril.

Interessante

A secretária municipal de Educação fez postagem nas redes sociais em que diz que “a Justiça amordaçada anseia pelo grito de liberdade. A ética sufocada se debate, buscando escapar das mãos manchadas pelo poder inescrupuloso. As possibilidades de mudanças, cantadas em prosa e verso, aprisionadas pela hipocrisia de quem não quer vida para todos. A vida humana, esmagada pelo interesse pessoal em detrimento do coletivo. A mentira travestida em discursos de promessas e cidadania...”

Interessante 2

Silvana Elias observou que “ainda há tempo! Tempo para os que podem falar tranquilamente com a própria consciência. Tempo para a semeadura e o cultivo da esperança. Tempo para que homens e mulheres de bem não se deixem abater pela descrença e se coloquem como caminheiros a na reconstrução da ética. Tempo para que possamos olhar para a pureza das crianças e ter a certeza de que é preciso continuar a luta para ver nascer um mundo mais justo e humano! Que ninguém nem nada nos detenha ou nos desencoraje pra continuarmos na luta por um país mais ético! Que nossos sonhos de liberdade não nos deixem desistir! Virá o dia em que todos nós, ao levantarmos a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade”.

Uberaba está em todas

Os depoimentos do empresário Joesley Batista e de seu diretor na JBS, o uberabense Ricardo Saud, em suas delações premiadas, escancaram para o mundo as entranhas da corrupção na política brasileira. Eles narraram como é feita a manipulação das eleições, com doações oficiais, notas frias e dinheiro em espécie, inclusive como aconteceu a compra de votos de deputados federais na eleição de Eduardo Cunha (PMDB) para presidente da Câmara Federal. É por essa e outras razões que a corrupção se alastrou no país.

Foto/Facebook

Após publicação na coluna, foi consertado ontem bueiro que colocava pedestres, ciclistas e motociclistas em risco de acidentes, na avenida Carlos Tasso R. da Cunha

Ti-ti-ti

- Seguindo a queda de preço do etanol, o litro da gasolina já custa R$3,814 em Uberaba.

- Jornalistas Eduardo Idaló, Mário Sérgio e César Antônio não fazem mais parte da equipe da TV Integração. Em postagem de vídeo na internet, os três explicaram suas saídas amigáveis.

- Basta chover para que os buracos reapareçam na avenida Leopoldino de Oliveira, altura do Parque do Mirante.

- A Câmara Municipal antecipou a reunião ordinária do dia 23 de junho para o dia 15. As sessões do próximo mês ocorrerão nos dias 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 e 23.