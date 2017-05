Uberaba é multada pelo TCE por não entregar prestação de contas no prazo

Uberaba multada pelo TCE por no entregar prestao de contas no prazo

Uberaba está em todas

Nas últimas horas, as redes sociais foram inundadas de postagens sobre a delação premiada dos donos da JBS. No “olho do furacão”, o uberabense Ricardo Saud, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, aparece como o “homem da mala”, entregando R$500 mil a primo do senador Aécio Neves (PSDB), a pedido de Joesley Batista, dentre outras atuações. Seu depoimento é visto como uma “bomba-relógio”, podendo envolver nomes da política de Uberaba e região. O país está igual “biruta de aeroporto”; sem direção.

Multa

Os gestores de 28 prefeituras da região, inclusive de Uberaba, foram multados em R$5 mil, cada, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) por não terem apresentado no prazo a prestação de contas de 2016. De acordo com o site G1, são elas: Água Comprida, Araguari, Araporã, Araxá, Campina Verde, Campo Florido, Carneirinho, Cascalho Rico, Conceição das Alagoas, Coromandel, Estrela do Sul, Fronteira, Grupiara, Iraí de Minas, Ituiutaba, João Pinheiro, Lagoa Grande, Indianópolis, Paracatu, Patos de Minas, Planura, Sacramento, São Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Tupaciguara, Uberaba e União de Minas.

Prerrogativa

Ficou claro na sessão plenária de quarta-feira, 17, que ainda existem resquícios nas relações entre Legislativo e Executivo, mesmo depois da visita do prefeito Paulo Piau (PMDB) àquela Casa. Apesar dos argumentos apresentados para que o projeto que cria nova jornada de trabalho no Codau fosse incluído na pauta da última reunião do mês, no dia de ontem, o presidente Luiz Dutra (PMB) trouxe para si a decisão de só apreciar a matéria na primeira sessão do mês de junho.

Vai longe

Representantes do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços visitaram Uberaba na quarta-feira, 17, para discutir os rumos das negociações sobre a Zona de Processamento de Exportação (ZPE). O Conselho Nacional da ZPE aprovou uma prorrogação de prazo para comprovação de início de obra, diretamente condicionada a um plano de trabalho, para auxiliar no processo de implantação. Até dia 31 de dezembro de 2019 deve ser concluído no mínimo 10% da obra.

Vai longe 2

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, explicou que o decreto do governo federal foi para a instalação da ZPE no local, onde é uma propriedade privada e de área rural. Por isso, é preciso aguardar a regularização. Ele ainda lembra que foi aprovado pela Câmara Municipal o projeto PPA para reserva de recursos nos próximos anos, visando o início das obras, projetado para 18 de junho de 2019.

Protestos

A Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral Federal intensificaram os protestos de títulos, no Tabelionato de Uberaba. Mesma ação está sendo feita pelo Tribunal de Justiça de Minas e Advocacia Geral do Estado (AGE-MG). A Prefeitura de Uberaba vai seguir o mesmo caminho, após o fim do prazo de renegociação de dívidas (Refis).

(In) segurança

Servidores e pacientes da Unidade Regional Boa Vista não aguentam mais os roubos e furtos no entorno, que é mal iluminado. Ontem mesmo, mãe e filha foram assaltadas e ficaram sem o carro. Na fuga, os bandidos bateram no veículo do ortopedista. As vítimas clamam por mais policiamento, observando que muitas vezes os ladrões se disfarçam de pacientes e ficam dentro da unidade, para observar quem vão atacar.

Rompimento

Eduardo Andrade, filho do vice-governador Antônio Andrade (PMDB), antecipou à imprensa sua exoneração da presidência da Gasmig, ontem. Ele declarou que foi surpreendido com o chamado do presidente da Cemig para conversar sobre as razões políticas para sua saída. A demissão decorre do rompimento do governador Pimentel (PT) e o vice.

Oportunidade

O Tribunal de Justiça de Minas publicou o edital de concurso público para 18 vagas de cartorários para serviços de notas e de registros. As inscrições serão feitas pela internet, a partir de 9 horas do dia 5 de junho até 23h59min do dia 4 de julho, através do site www.consulplan.net.

Foto/Leitor



Bueiro sem manutenção na rua Carlos Tasso R. da Cunha, no bairro Boa Vista, virou armadilha para pedestres, ciclistas e motociclistas

Ti-ti-ti

- Ricardo Saud atuava como diretor de Relações Internacionais da JBS.

- Militar uberabense viveu o drama do ataque de assaltantes ao quartel da PM em Planura. Os bandidos usavam armas de grosso calibre.

- Ex-prefeito de Patos de Minas, Elmiro Nascimento (DEM), é o suplente de Aécio Neves.

- Mais uma vez, o Clube Sírio Libanês foi saqueado por marginais.

- Neste sábado terá Cavalgada da Ana Raio, na comunidade rural da Capelinha do Barreiro.

- Luiz Dutra pediu aos colegas que se não podem protegê-lo, que não o ataquem, referindo-se ao projeto que cria nova jornada de trabalho no Codau. Ele justificou que a pauta cheia na sessão é que impediu a análise da matéria, ontem.