Para levar pacientes a particulares, socorro deve conferir plano

Alerta

O consultor Rogério Tauaf Carneiro apoia a iniciativa do município de encaminhar pacientes detentores de plano de saúde para atendimento direto a hospitais credenciados pelas operadoras. Julga importante, porém, que seja criado um fluxo seguro de informações prévias. Em muitos casos, apenas no momento da utilização é que o beneficiário vai perceber que está com o plano de saúde suspenso.

Alerta 2

Segundo Tauaf, é importante que o resgate tenha um canal direto de comunicação com as operadoras para que possam obter a confirmação de que o beneficiário esteja apto à utilização do plano, pois caso não esteja, o consultor indaga de quem será a responsabilidade pelo custeio do atendimento. E se for um caso de urgência e/ou emergência, que exige atendimento imediato e o paciente não pode ser transferido de unidade hospitalar? Questiona, também, como será o atendimento quando se tratar de beneficiário de plano de outras cidades.

Acertado

O projeto que vai regulamentar a nova jornada de trabalho no Codau caminha para ser aprovado, apesar da resistência de servidores contra a escala de 12x36 horas. Pelo menos essa foi a conclusão tirada da reunião entre a direção e técnicos da autarquia com os vereadores. Os trabalhadores lotados na ETA, nas ETEs, caixas de esgoto, no Rio Uberaba, nas caixas de esgoto e nos reservatórios, contrários à mudança, serão substituídos por servidores que aceitaram e vão para outros setores.

Convocação

Mais 72 servidores aprovados no último concurso tomaram posse na prefeitura. Na sua presença na Câmara Municipal, o prefeito Paulo Piau (PMDB) garantiu que todos os aprovados para as vagas estabelecidas no edital serão convocados. Em alguns cargos, até agora, sequer foram chamados os primeiros colocados.

Refis eleitoral

Comissão especial da reforma polícia discutirá proposta de parcelamento de multas eleitorais em até 60 vezes. Tem deputado federal defendendo também anistia para as dívidas de campanha.

Opinião do leitor

Ao compartilhar da opinião do leitor Emerson Vilela, moradora do Jardim Maracanã diz estar cansada de ligar na Patrulha do Silêncio, através do 153. Toca e ninguém atende para receber reclamações das casas de festas existentes naquele bairro. E as vezes em que ela conseguiu falar, nunca mandaram a patrulha; sempre falam que, para irem, tem que ser feito um boletim. Segundo ela, o serviço criado pela prefeitura não funciona.

Portal do Produtor

O produtor mineiro passa a ter acesso à emissão das Guias de Trânsito Animal, Documento de Arrecadação Estadual; consulta e impressão de 2ª via; validação de GTAs; declaração de vacinação contra febre aftosa, e ajuste de rebanhos, pela internet. A obtenção da nota fiscal de venda de animais é outro diferencial. Atualmente, o produtor tem que se dirigir a uma unidade fazendária ou acessar o sistema para obter sua nota fiscal. Para utilizar o portal, no site www.ima.mg.gov.br., o produtor deverá cadastrar-se no IMA, onde obterá senha de acesso, devendo levar original e cópia do RG e CPF e comprovante de endereço.

Comoção

Presidente da Associação Mineira de Equoterapia, Júlio Franco, foi às lagrimas e levou outros vereadores à emoção, na sessão de terça-feira, 16, ao falar da condição de pai de uma criança especial atendida pela instituição que ele dirige. Júlio pleiteava a renovação do convênio com a prefeitura, para que a AME continue funcionando na Univerdecidade.

Foto/Rodrigo Garcia



Júlio clamou para a sensibilidade dos políticos envolvidos na decisão

Ti-ti-ti

- Uberabenses reclamam da demora na emissão de certidões no Cartório do Registro Civil, em Uberaba. Até o Procon vem sendo acionado contra a espera de mais de uma hora.

- Apesar de o secretário de Finanças ter anunciado o início do pagamento das rescisões trabalhistas, há exonerados insatisfeitos, que pedem transparência na quitação. Sugerem a publicação de uma lista com a ordem de acertos, pois muita gente teria furado a fila. Ou seja, saiu por último e recebeu primeiro.

- Jornalista Gê Alves passou a produzir o jornal eletrônico Em Pauta, com matérias sobre as atividades realizadas pelos vereadores.

- O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, na sessão administrativa dessa terça-feira, 16, a mudança do nome do Partido Trabalhista Nacional (PTN) para “Podemos”.

- Luiz Dutra voltou a dizer, ontem, não entender a insistência da prefeitura com a PPP da iluminação, barrada pelo Tribunal de Contas do Estado, quando sua proposta não gera custos ao município e tem contrapartida de 10% sobre a energia economizada.

- SindUE tem reunião hoje com o governo estadual para voltar a tratar sobre a reposição de aulas, em função da greve. Surpreendida com calendário repassado às superintendências regionais, a entidade pede aos trabalhadores que aguardem o resultado.