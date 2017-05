Licitação da PPP da iluminação é a 2ª maior barrada pelo TCE

Licitao da PPP da iluminao a 2 maior barrada pelo TCE

Barrado

A Parceria Público-Privada (PPP) de concessão do serviço de iluminação pública em Uberaba aparece em segundo lugar entre as dez maiores licitações barradas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). As irregularidades, segundo reportagem do jornal Estado de Minas, seriam a matriz de risco e possibilidade de endividamento do município, uma vez que envolveria recursos superiores a R$940 milhões.

Sentaram em cima

Em sua primeira visita ao Legislativo, o prefeito Paulo Piau (PMDB) declarou que há um ano e quatro meses o caso acima está parado no Tribunal de Contas, impedindo que a iluminação de LED beneficie toda a população e aumentando a sensação de segurança. Ainda afirmou que só se for ao Judiciário para liberar o processo licitatório.

Interessado

Foi justamente a implantação de lâmpadas de LED na cidade, dentre outros assuntos, que levou o presidente do Legislativo a elevar o tom das cobranças ao Executivo. Luiz Dutra (PMDB) disse que tem empresa interessada em fazer o investimento, sem custos para os cofres municipais, pagando taxa de 10% sobre o valor economizado com a troca do sistema.

Transparência

Pesquisa do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) mostrou o resultado da 3ª edição da Escala Brasil Transparente. Na região, Comendador Gomes tirou nota zero; Sacramento, 1,94; Pedrinópolis, 2,50; Uberlândia, 3,61; Patos de Minas, 4,30, e Campo Florido, 4,72. As avaliações foram consideradas baixas. A análise, feita entre junho e dezembro de 2016, avaliou a regulamentação da Lei de Acesso à Informação; existência de canal (presencial e eletrônico) para solicitações de informação pelos cidadãos, e recebimento das informações solicitadas. Uberaba não participou do levantamento, que teve apenas cinco cidades com nota 10 em Minas.

Opinião do leitor

Wesley Carvalho enviou e-mail dizendo que acompanha rotineiramente o JM e identifica o quanto Uberaba está parada no que diz respeito a novos investimentos. Ele observa que há anos uma grande empresa, daquelas que causam impacto no mercado de trabalho, não se instala no município. E indaga: “cadê a ZPE, a metalúrgica Polonesa, os novos distritos industriais, as empresas de logística, a desapropriação da área do aeroporto?” O leitor diz que a situação é preocupante, pois os jovens estão sem expectativas de trabalho, sendo essa uma das causas do crescimento da violência.

Reposição

A Secretaria de Estado de Educação publicou, segunda-feira, 15, ofício circular sobre a recomposição dos dias letivos do calendário escolar de 2017. O documento, encaminhado às Superintendências Regionais de Ensino (SREs), orienta os diretores que a reposição deverá ocorrer antes do início do próximo semestre ou módulo letivo e a escola poderá utilizar sábados e dias de recesso, inclusive no mês de julho, como previsto no calendário original.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem o segundo repasse mensal de ICMS. Foram depositados R$7.015.865,07, ficando o valor abaixo da previsão de repasse de R$7.156.907,39. As transferências já totalizam R$12.453.913,62.

Vai ter disputa

Ex-presidente do sindicato da construção pesada no Estado, Alberto Salum, vai disputar a eleição da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), onde é vice-presidente há 7 anos. Ele será o candidato do grupo do atual presidente, Olavo Machado, derrotado ao tentar mudar o estatuto da entidade para um terceiro mandato. No lançamento da candidatura, na semana passada, Salum teria recebido o apoio de 40 sindicatos.

Ilustração/Facebook



No sábado, 13, foi oficializada a parceria entre a Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central (ACCBC) e a Prefeitura de Iturama, visando à implantação da unidade do Hospital Dr. Hélio Angotti naquele município

Ti-ti-ti

- A Lei de Acesso à Informação (LAI) completa cinco anos, possibilitando que os cidadãos acompanhem as contas dos municípios, estados, empresas públicas e União.

- A cada ano que passa, os uberabenses acessam mais a página da Transparência no site da Prefeitura de Uberaba. Em 2015 foram 34.189 acessos; no ano passado, 43.386, e de janeiro a abril, esse número já alcançou 21.397.

- Thiago Mariscal (PMDB) foi o vereador que mais cobrou incisivamente maior reciprocidade do governo municipal. Disse que alguns secretários atendem na hora as ligações que faz, mas outros sequer retornam.

- Assembleia, às 9 horas de hoje, decidirá sobre o futuro do Clube Sírio Libanês. Associados vão deliberar sobre a alienação dos bens, visando à regularização e ao parcelamento de dívidas.

- Novo comando local do PT tomará posse, às 19 horas de sexta-feira, 19, na Câmara Municipal.

- Na sessão de ontem, os vereadores voltaram a apresentar requerimentos ao prefeito, solicitando limpeza de áreas públicas, tapa-buracos, luminação, sinalização e reformas de escolas, dentre outros. Chamou a atenção o número de pedidos de quebra-molas.