Nova lei dos 10% dos garçons resulta em aumento nos cardápios

Nova lei dos 10% dos garons resulta em aumento nos cardpios

Morna

Quem esperava que a sessão da Câmara Municipal fosse “quente”, com a presença do prefeito Paulo Piau (PMDB), ficou decepcionado. Prevaleceu o respeito mútuo entre os vereadores e ele. Dias antes, o presidente Luiz Dutra (PMDB) chegou a cobrar reciprocidade do Executivo. Em resumo, no tom calmo de sempre, Piau declarou que os vereadores merecem todo o respeito e que deseja saber quais secretários não os atendem como merecem, lembrando que são indicados e podem ser substituídos a qualquer momento.

10%

No último fim de semana, os uberabenses se assustaram com o reajuste de preços nos cardápios de bares e restaurantes que possuem garçons. É que nova legislação entrou em vigor no sábado, 13, tornando facultativo que esses estabelecimentos cobrassem os 10% sobre as contas para esses profissionais. E as exigências estabelecidas pela “Lei da Gorjeta”, inclusive com incidência de impostos e contribuições, levaram os proprietários a preferir, em sua maioria, remunerar os garçons com salários fixos.

Em cima

Fiscais do Ministério do Trabalho (MTb) já estão fiscalizando a “Lei da Gorjeta”, que prevê o registro da gratificação de 10% na carteira por proprietários de bares e restaurantes que possuem garçons. A fiscalização é feita pelo sindicato da categoria, também.

Roubos em série

No último fim de semana, várias famílias que estiveram no Cemitério São João Batista em função do Dia das Mães foram surpreendidas ao constatar que objetos decorativos dos túmulos haviam sido roubados. De uma das sepulturas chegaram a levar uma imagem em bronze de Cristo, com mais de 100 quilos. Na administração sequer existia um livro para lavrar a ocorrência. Os queixosos pedem providências da prefeitura e da polícia, já que o material furtado está sendo vendido.

Rampas

Secretário de Governo, Toninho Oliveira, chamou a atenção dos colegas para a necessidade de construir passarelas na parte interna do Centro Administrativo. O alerta foi feito diante da impossibilidade de acesso de cadeirante a tenda de coffee-breack oferecido aos convidados do evento “Associação Legal”, na parte externa do anfiteatro.

Sem receber

Em negociação com o SindUte, o governo estadual alegou “impedimento jurídico” para não ter feito ainda o pagamento do Adicional de Desempenho da Educação Básica, que garantiria 5% aos trabalhadores após 5 anos de serviços prestados. Segundo o governo, já existe recurso planejado para o benefício, mas um termo da Constituição veda pagamento com base apenas no tempo de serviço, como foi acordado entre as partes. Para o governo, a solução passa pela aprovação de uma emenda à Constituição. Nova negociação ficou agendada para o dia 22 de maio.

Ainda repercute

O leitor Emerson Vilela opina ser contra o armamento da Guarda Municipal neste momento de crise financeira. Também entende que a precariedade e os vícios existentes pesam nesta decisão, defendendo que a corporação seja transformada em guarda patrimonial. Ou que se crie do zero uma nova Guarda Municipal, equipada, armada e treinada, com viaturas em condições de trabalho. Assim, os guardas terão condições de atender ocorrências de perturbação do sossego em qualquer lugar, dentre outras situações.

Atrás de recursos

A secretária de Educação, Silvana Elias, viaja hoje a Brasília, em busca de recursos para iniciar as obras de novos centros de Educação Infantil (Cemeis). A meta do município é abrir mil vagas escolares até o fim do ano e mais 600 em 2018.

Cobrança

Professor aposentado Adalberto Gomes Pires está de pleno acordo com o médico Nilo Peçanha, quando diz que a anomalia do desrespeito dos gestores aos profissionais prestadores de serviços ao Estado teve início no governo de Fernando Pimentel (PT). Segundo ele, na educação não é diferente. Os educadores perderam o 5º dia útil para receber os salários, sendo parcelados em três vezes. Também, as férias prêmio, convertidas em espécie, há cinco anos não são pagas. A resposta deve ser dada nas urnas, de acordo com Adalberto.

Foto/Arquivo



Técnicos de enfermagem do SAMU estão insatisfeitos com atraso no pagamento dos plantões

Ti-ti-ti

- Policiais militares ficaram de sobreaviso no sábado, 13, caso ocorressem incidência de problemas na marcha em defesa da maconha, em Uberaba.

- Nos últimos dias, o etanol sofre pequena queda de preço em postos de Uberaba. O valor do litro caiu de R$2,844 para R$2,814.

- Buracos continuam causando queda de pedestres no calçadão da rua Artur Machado.

- Servidores municipais esperavam que o tíquete alimentação fosse liberado no sábado, 13, como solicitado pelo sindicato da categoria, para as comemorações do Dia das Mães. Ontem, o benefício estava creditado.

- Em sua primeira visita oficial à Câmara Municipal ontem, no segundo mandato, Piau estava acompanhado de todo o secretariado e assessores diretos.