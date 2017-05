Deputados locais não são bem classificados no Ranking político

Deputados locais no so bem classificados no Ranking poltico

Ranking político

Zé Silva (SDD) é o deputado federal votado em Uberaba mais bem colocado no Ranking Político, realizado anualmente pelo site políticos.org.br. Ele ficou em 35º lugar em todo o país, destacando sua qualidade legislativa. Em seguida, veio Caio Narcio (PSDB), na 146ª posição; Marcos Montes (PSD), na 308ª; Aelton Freitas (PR), na 388ª, e Adelmo Carneiro (PT), na 521ª. Pesaram negativamente na pontuação deles os chamados processos judiciais.

Marcha

A Associação Mineira de Municípios confirmou a participação de 200 prefeitos do Estado na Marcha dos Prefeitos, que começa amanhã, em Brasília. De acordo com o presidente da AMM, Julvan Lacerda, dez questões prioritárias estão sendo levadas na tentativa de desafogar as prefeituras, atoladas em dívidas, agravadas pela queda no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Uma das reivindicações é ter a garantia de recursos quando forem delegadas novas obrigações aos entes federados.

Adesão

Sindicalistas e lideranças de Uberaba e região vão participar da ocupação de Brasília, a partir de amanhã, para protestar contra as reformas que tramitam no Congresso Nacional, propostas pelo governo Temer (PMDB). A convocação foi decidida em reunião realizada na capital federal, no dia 4, por nove centrais sindicais, que ameaçam desencadear nova greve geral, ainda maior. Também serão feitas visitas a gabinetes de parlamentares ao longo da semana.

Cacá lamenta que o cimento tenha vencido mais uma vez

Descumprimento

O ambientalista Cacá Sankari, do grupo “Marcadas para morrer... ou viver!”, denuncia que a prefeitura vem cimentando as calçadas da avenida da Saudade, onde passará o sistema de ônibus BRT, quando o correto seria manter faixas verdes, como previsto no Plano Diretor. Ele cita como bons exemplos a frente do Carmelo e outros locais, com gramas e diversas espécies arbóreas. Observa que infelizmente a ação aumenta a área impermeável e traz mais cinza e tristeza para o perímetro dos funerais, trânsito e pedestres. Em várias reuniões com o então secretário de Planejamento, Marcondes Nunes Freitas, foram acordadas as faixas verdes.

A família é de Uberaba, mas reside na capital do Acre, Rio Branco

Dia das Mães

“Então me sinto grávida. Grávida dessa espera de esperar você voltar, de outra vez te acolher dentro dos meus braços”. O trecho do texto faz parte de uma carta escrita pela psicóloga e empresária Denise Borges, mãe do estudante Bruno Borges, desaparecido desde 27 de março, no Acre. A carta que Denise fez para o filho ganhou proporção nas redes sociais e, também, nos aplicativos de mensagens ao G1. A mãe diz que não cria mais expectativas em relação à data que o filho deve voltar. Segundo ela, a família chegou a esperar que Bruno chegasse no aniversário do pai ou até mesmo no do irmão, que é gêmeo do estudante, porém, a espera foi frustrada e Denise diz tentar evitar a ansiedade e frustração. Por isso, acredita que ele também não deve aparecer no Dia das Mães, comemorado hoje.

À venda

Quinze imóveis em Uberaba estão incluídos na lista de 1.205 propriedades que serão vendidas pelo governo estadual, para enfrentar suas dificuldades financeiras. A relação completa foi entregue à Assembleia Legislativa por representantes do governo durante audiência pública realizada no final de abril para discutir o Projeto de Lei 4.135. Os deputados do bloco de oposição criticaram, na terça-feira, 9, a inclusão de prédios tombados e outros ocupados atualmente por serviços essenciais, como escolas, hospitais e postos policiais na listagem.

Correndo atrás

Luciene Faquinelli, superintendente regional da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social em Uberaba esclarece que a Sedese não é responsável pelos serviços de emissão de Identidade, Seguro-desemprego e Sine Estadual na Unidade de Atedimento Integral do Estado (UAI), na avenida Santa Beatriz. Os serviços são terceirizados, mas a população não entendeu ainda. É que a Sedese se encontra hoje alojada no prédio da UAI, em função de sua sede, na avenida Nelson Freire, estar fechada, devido a inúmeros assaltos e por estar sem vigia. Por isso, parceria está sendo negociada com a prefeitura e uma definição sobre a ocupação compartilhada deve ocorrer nesta semana.

Retomada

Ao participar, na última semana, do Seminário “Contexto atual do trabalho, as mudanças e seus impactos”, em BH, Luciene Faquinelli solicitou à Sedese que volte a captar vagas de emprego junto às empresas de Uberaba e região. A sinalização foi satisfatória. E referente às políticas públicas voltadas para a economia popular solidária, ela agendou uma reunião, às 10h30 de terça-feira, na UFTM, com o público alvo, o corpo técnico e professores, para esgotar as discussões e colocá-las em prática.

Descontentamento

Luiz Dutra (PMDB) determinou à assessoria da Mesa Diretora que faça levantamento das respostas dadas pela prefeitura aos requerimentos e indicações dos vereadores. O pessoal terá que separar as respostas daquilo que efetivamente foi realizado pelo governo a pedido dos parlamentares.

Dificuldades

Uberabenses reclamam da demora no recadastramento biométrico nos cartórios eleitorais de Uberaba. Servidores confirmam a eles que o problema estaria nos leitores dos computadores para o processamento das digitais.

Surpresa

Lojistas da área central foram surpreendidos com o movimento ontem e anteontem. Uberabenses partiram para as compras, em busca de presentes para o Dia das Mães, fazendo com que alguns estabelecimentos, principalmente lojas de eletrodomésticos, ficassem lotados.

Percussão

Os ataques cometidos por hackers em mais de 70 países, utilizando um programa malicioso, fizeram com que os sites do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) fossem retirados do ar, no fim da tarde de sexta-feira, 12, como medida de segurança. Chamado pelos hackers de “Wanna Cry 2.0”, o programa que atacou empresas ao redor do mundo é um tipo de malware – software destinado a se infiltrar em um sistema de computador, de maneira ilícita – que criptografa todos os arquivos da máquina e só os devolve ao proprietário mediante o pagamento de um resgate.

Assembleia

Sindicato dos Bancários realizará assembleia, às 18 horas, quarta-feira, 17, para deliberar sobre o acordo coletivo de trabalho que trata do sistema alternativo de controle da jornada de trabalho, até abril de 2019. Também decidirá sobre acordo coletivo referente ao Programa de Capacitação “CIPA”.

Mundo feminino

Uberaba vai realizar sua 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, nos dias 1º e 2 de junho. O objetivo seria propor diretrizes para a política municipal, estadual e federal de atenção integral à saúde da mulher.

Ti-ti-ti

- Apaixonados pelas orquídeas buscam reativar o Círculo Orquidófilo de Uberaba. Para isso vão realizar assembleia no dia 31, às 19 horas, na Mata do Carrinho.

- Correios vão reabrir o plano de demissão voluntária neste mês.

- Uberaba vai sediar o primeiro curso voltado à empregabilidade do movimento LGBTrans. Será para promotor de eventos, com a oferta de 20 vagas. O local e data estão sendo definidos. Após o curso, a Sedese vai buscar inserir os participantes no mercado de trabalho.

- Vereador Agnaldo Silva (PSD) propõe que a prefeitura instale ONGs de animais em áreas específicas, para evitar problemas com moradores que investiram em seus imóveis.