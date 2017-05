Médico conveniado à PM reclama de atrasos nos pagamentos

Mdico conveniado PM reclama de atrasos nos pagamentos

Desabafo

Conveniado para atendimento à Polícia Militar há mais de 15 anos, o médico Nilo Peçanha dos Santos declara que nunca presenciou um momento de tamanha falta de respeito por parte dos gestores para com os profissionais prestadores de serviços. Até agora, sequer recebeu os atendimentos faturados em janeiro. Toda vez que procura informações, apenas relatam “falta de verba”, destacando que essa anomalia teve início com a entrada do governador Fernando Pimentel (PT). Segundo ele, em breve, os policiais militares e familiares ficarão sem nenhum recurso médico na cidade, tamanha a insatisfação dos profissionais. E observa que já tentou todos os caminhos para receber, sem nenhum êxito.

Liberou

O governo de Minas iniciou ontem a liberação de R$60 milhões em emendas parlamentares para os deputados estaduais, referente a pendências relativas a 2016, da ordem de R$115 milhões. O agrado aos parlamentares visa a aprovação dos fundos imobiliários, em tramitação na Assembleia Legislativa, para levantar entre R$4 bilhões e R$5 bilhões no mercado, com a venda de cotas do fundo. A oposição obstrui a pauta e a base aliada desestimulada. Por ano, cada deputado estadual tem direito a R$3milhões, em emendas, para distribuir às bases eleitorais.

Observação

Em postagem do vereador Alan Carlos (PEN) nas redes sociais sobre a necessidade de recapeamento da MG-427, o engenheiro Moacyr Lopes observa que a rodovia precisa de restauração completa, incluindo base e subleito. Segundo ele, só o recapeamento não vai resolver, até porque isso foi feito há cinco anos e já acabou, sugerindo que a reivindicação seja reformulada.

PEC

Parlamentares e dirigentes dos grandes partidos chegaram ao consenso sobre o fim das coligações proporcionais na reforma política. Também acertaram a flexibilização das regras da chamada cláusula de barreira, que estabelece requisitos mínimos para o funcionamento parlamentar, acesso à TV e ao fundo partidário.

Placar da Previdência

Apenas Adelmo Carneiro (PT) é contra a reforma da Previdência Social entre os deputados federais mais votados em Uberaba, após a conclusão da votação do texto na comissão especial da Câmara. Segundo o Placar da Previdência, ferramenta elaborada pelo Grupo Estado, 202 parlamentares preferiram não abrir o voto. Esse é o caso de Caio Narcio (PSDB). Já Zé Silva (SDD) está entre os 57 indecisos sobre a proposta. Aelton Freitas (PR) e Marcos Montes (PSD) manifestaram ser favoráveis.

Sem início

A construção de Centro Municipal de Educação Infantil em terreno no Residencial Antônia Cândida foi cobrada por Célia Maria Rodrigues, nas redes sociais. A placa afixada no local mostra o valor de R$1.871.931,08 e as datas de início da obra em 16 de agosto de 2016 e de término em 15 de junho de 2017.

Reajuste

A Prefeitura de Uberaba aumentou para R$300 o Vale Cidadania, entregue mensalmente às pessoas que participaram do Programa “Uberaba Limpa Todo Dia”. O valor entrará em vigor no dia 1º de junho. A estimativa é de que sejam gastos R$2.520.000,00 em 12 meses.

Liberdade

Representantes da comunidade negra participaram da sessão da Câmara Municipal, na quinta-feira, 11, quando agradeceram pelo desagravo só feito no ano passado pela Casa, em alusão ao fim da escravatura. O presidente da Fundação Cultural destacou o apoio do poder público aos 20 grupos locais de congada, o maior número no Estado, e às 160 folias de Reis uberabenses, a maior quantidade no país. Antônio Carlos Marques observou que esses eventos comemorativos da cultura popular contam pontos para que a prefeitura receba o ICMS Cultural.

Foto/Rodrigo Garcia/PMU



Ao falar sobre as comemorações de 13 de Maio na tribuna da Câmara Municipal, Mestre Café declarou que foi perseguido politicamente quando dirigiu departamento da Fundação Cultural, sendo impedido de implantar políticas voltadas à comunidade afro-brasileira, inclusive a política pública de disseminação da capoeira

Ti-ti-ti

- O grupo Temas Raciais que discute temas e questões relacionados à situação do negro, realizará às 9 horas de hoje, dia em que é comemorada a abolição da escravatura no Brasil, o evento “História da Educação do Negro: da escravidão às Políticas Afirmativas”. Será no Auditório Safira da UFTM e contará com a presença de Fernando Cezar Melo de Oliveira, doutor em Linguística pela Universidade de Brasília.

- Secretaria Municipal de Obras notificou construtora para que retome em 30 dias os serviços de urbanização do bairro turístico de Peirópolis. Caso descumpra esse prazo, ela será descredenciada e punida pelo Município, devendo ser convocada a segunda colocada na licitação.

- Vereador Ronaldo Amâncio (PTB) enviou requerimento ao prefeito, relatando as precariedades do Teatro Municipal Vera Cruz, sem bebedouro e com iluminação e cadeiras estragadas.

- Em busca de solucionar seus problemas financeiros, a Associação Mineira de Equoterapia (AME) realiza pizza solidária, a partir das 13 horas de hoje. A retirada dos produtos será na rua José Ferreira, 221, ao lado do Cine Teatro Vera Cruz.