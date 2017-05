Sistema cai na Diretoria de Saúde e deixa de novo pacientes sem remédio

Sistema cai na Diretoria de Sade e deixa de novo pacientes sem remdio

Indignação

Doentes que foram ontem buscar remédios liberados pelo Estado não puderam ser atendidos na farmácia da Diretoria Regional de Saúde, nas imediações do estádio Uberabão. A explicação dada foi de que o sistema estava fora do ar. Revoltadas, as pessoas que tinham chegado de madrugada e pela manhã pediram que fossem distribuídas senhas para que recebessem os medicamentos no dia hoje e também não foram atendidas em sua reivindicação, pois a chefia estava de férias. Restou a elas voltarem para casa, com o sentimento de que mais uma vez o Estado não cumpriu com sua obrigação.

Nova visita

Franco Cartafina (PRB) cobrou dos colegas vereadores nova visita às UPAs, para ver “in loco” como anda a intervenção da prefeitura na gestão da Pró-Saúde. Segundo ele, isso é necessário para repassar informações atualizadas às pessoas que os procuram. Também defendeu a abertura do Hospital Regional, mesmo que em caráter parcial, para desafogar os leitos das UPAs.

Providências

Clientes e usuários das agências da Caixa Federal voltam a cobrar o reparo dos caixas eletrônicos danificados por explosões e atentados de incêndios em Uberaba. Eles não entendem a demora no concerto dos terminais nas agências da Abadia e da Guilherme Ferreira. O pior é que sempre tem algum ou outro fora do ar ou desabastecido de dinheiro, por falta de manutenção.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu na quarta-feira, 10, o primeiro dos três repasses mensais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Foram depositados R$3.476.522,65. O valor ficou acima da previsão de R$3.033.459,32.

Vergonhoso

Mais uma vez, o publicitário Edsey Quinello observa que o calçadão da rua Arthur Machado está nojento. Além do piso danificado pelo último temporal, sem que tenha sido todo recuperado, os ambulantes comercializam todo tipo de mercadoria. A pior situação é a dos vendedores de cocadas, com os produtos expostos, sem ação de fiscalização da Vigilância Sanitária.

Só assim

Ao invés de ficar esperando a ação da Patrulha do Silêncio, o leitor Wagner Kilinsg sugere as famílias prejudicadas pelo barulho de bares ou vizinhança que não respeitam o próximo que entrem com uma ação coletiva contra o proprietário. Assim que a intimação chegar para ele, vai ficar esperto e fazer cessar o barulho. Para isso, é preciso filmar e fazer a foto das festas e eventos, fazer boletim de ocorrência, arrolar testemunhas e entrar com ação judicial.

Homologação

Apesar do anúncio de contenção de despesas, a Câmara Municipal homologou pregão presencial de contratação da agência AC Carvalho Viagens e Turismo, para prestação de serviços de reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, reembolso e fornecimento de passagens aéreas, domésticas e internacionais, quando em viagens de exclusivo interesse público. A taxa de desconto pré-fixada é de 1%. O contrato vale por 12 meses.

13 de Maio

A Fundação Cultural divulgou o resultado do edital de seleção dos grupos que se apresentarão nas comemorações do Dia 13 de Maio. São eles: Ternos de Congada Minas Brasil, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, Batalhão do Norte II, Minas Brasil II, José do Patrocínio, Pavão Dourado Africano, Associação de Congadas e Moçambique Afocés e Vilões, Conselho de Participação e Integração da Comunidade Afro-brasileira, Associação de Ogans, Terno de Quatro Pé, Moçambique Camisa Rosa, Palmares, Afoxé Ilé Asé Elegbo, Batalhão da Nossa Senhora do Rosário, Carijós, Penacho, Moçambique Cruzeiro do Sul, Batalhão do Norte I, Casa de Fraternidade Nossa Senhora do Rosário e Águias 2000.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Renato Gomes, comemora reportagem na revista “Exame”, onde pesquisa analisou os preços de imóveis usados em 5.600 bairros de 203 cidades brasileiras, mostrando que Uberaba é a 2ª cidade da região Sudeste e a 9ª do país que mais obteve valorização imobiliária

Ti-ti-ti

- Na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, foi celebrada ontem a missa de 7º dia de Ilitar Simões Felipe, que no dia 24 de março tinha completado 100 anos.

- Princípio de incêndio no Zoológico Bosque Jacarandá foi contido com a ajuda de vizinhos, na quarta-feira, 10.

- Secretária de Educação, Silvana Elias, acompanhou da cidade a premiação de “menção honrosa” à Casa do Educador de Uberaba no VII Prêmio Mineiro de Boas Práticas, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), no Eixo Educação, em BH.

- A Fundação Cultural vai pagar R$14.700,00 à empresa Eleusa Maria Eleutério na locação de ônibus de 46 lugares para fazer 49 viagens, com os grupos que vão participar das comemorações de 13 de maio.

- Ipserv acaba de convocar os aprovados no concurso público em 1º lugar nas funções de assistente social e contabilista.