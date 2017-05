Dutra faz desabafo quanto ao tratamento dado pelo Executivo

Desabafo

O presidente Luiz Dutra (PMDB) fez verdadeiro desabafo na sessão de ontem, ao tornar público seu descontentamento com o tratamento que vem recebendo do governo municipal. Revelou que sua secretária sequer consegue agendar uma audiência com o prefeito, depois de ter um compromisso com ele desmarcado. O representante do Legislativo argumentou que pretende cobrar um tratamento recíproco do Executivo, como aliado. Do contrário adotará outro posicionamento, explicando que quer discutir com Paulo Piau (PMDB) demandas e projetos, como o da implantação do sistema de LED na cidade.

Descontentamento

Alan Carlos (PEN) aproveitou para dizer que a visita do chefe do Executivo àquela Casa, nos próximos dias, será oportuna, para que todos os pares façam suas cobranças e reivindicações.

Divergiu

Ainda na sessão de ontem, o vice-líder do prefeito na Câmara Municipal, Rubério Santos (PMDB), divergiu do pedido de vistas feito pelo líder do prefeito, Almir Silva (PR). O projeto aprovado obriga as empresas loteadoras a instalar placas com os nomes das ruas dos novos conjuntos até a entrega da primeira unidade. O objetivo é possibilitar o trabalho dos Correios e outros.

Rompimento

O presidente estadual do PMDB, vice-governador Toninho Andrade, deixou claro aos jornalistas, no Encontro Mineiro de Municípios, seu afastamento do governo. Disse que ele e o governador têm uma relação cordial, sendo Pimentel é quem decide, não tendo o vice participação. E confirmou a intenção de lançar candidatura própria. O compromisso com o PT é de apoio até 31 de dezembro de 2018, inclusive todos os deputados estaduais do partido hoje apoiam o PT, mas se encerra no próximo ano, quando uma nova fase vai começar, com o PMDB à frente da disputa.

Mesma opinião

Luiz Cláudio Ferreira partilha das opiniões dos leitores Emerson Vilela e Adalberto Pires acerca da Guarda Municipal. Ele mesmo já precisou dos serviços, pois mora no Alfredo Freire, onde constantemente festas são feitas até o amanhecer. Sempre que liga no 153, quando atendem, ouve que não podem ir porque não tem viaturas, efetivo, armas e que o local é perigoso. Sua sugestão é de que o prefeito invista pesado no efetivo, ou simplesmente acabe com a GM, sugerindo uma enquete sobre sua extinção.

Vai piorar

Se os clientes da Caixa Econômica Federal já reclamavam da demora no atendimento, as queixas vão aumentar. É que 80 bancários deixaram a instituição, através do plano de demissões voluntárias. De acordo com o sindicato da categoria, só em Uberaba foram 15 desligamentos, sobrecarregando o quadro de funcionários e, claro, prejudicando o atendimento.

Mão na massa

A secretária-adjunta e diretora de Turismo da Prefeitura, Anne Florence Nobrega, pediu uma escada e ela mesmo fez a limpeza das folhas sobre o telhado da Casa do Turista de Peirópolis. O material bloqueava o escoamento de águas pelas calhas do imóvel, cujo forro estava sendo danificado por goteiras.

Assim não dá

Ronaldo Amâncio (PTB) tornou público, em sessão da Câmara Municipal, a redução do repasse de fitas de aferição de glicose em 50%. Ele solicita ao prefeito Paulo Piau (PMDB) que interceda junto ao Governo do Estado para que seja normalizada essa distribuição. A Farmácia de Acolhimento do município entregava cerca de 100 fitas por mês, mas reduziu para 50. A falta de repasse prejudica os pacientes, sem condições financeiras, já que cada fita custa em torno de R$2 e é necessário usar de três a cinco ao dia.

Participe

Prossegue hoje a Semana do Microempreendedor Individual em Uberaba. O evento, realizado pelo Sebrae-MG, tem palestras sobre “Plano de marketing – Como divulgar sua empresa”, “Orientação empresarial”, “mídias sociais – Impulsione suas vendas”, “Direito do consumidor – entenda e exija”, “Entendendo a Previdência Social – conheça os seus direitos” e “Imagem pessoal e etiqueta no trabalho”, a partir das 17 horas, na CDL. As inscrições são gratuitas.

Foto/Arquivo



José Eduardo Ferreira voltou a cobrar vereador, sem citar nome, para que busque resposta a seu pedido sobre que fim será dado ao restaurante popular. Lembra que votou nele e que sua principal função é fiscalizar os atos do Executivo

Ti-ti-ti

- Hemocentros convocam doadores em todo o Estado para regularizar estoques.

- O prefeito Paulo Piau é aliado de primeira hora do vice-governador Toninho Andrade e os dois pertencem ao PMDB. No partido também está o deputado estadual Tony Carlos.

- Aelton Freitas (PR) votou com o governo os destaques da reforma da Previdência, que aceitou apenas aquele que mantém as ações contra o INSS na Justiça estadual.

- Projetos de autoria e com emendas de Denise Max (PR) foram retirados da pauta de votação ontem, em função da sua ausência na hora em que entraram em pauta.