Dutra cobra iluminação de LED para a cidade ao governo municipal

Dutra cobra iluminao de LED para a cidade ao governo municipal

Cobrança pública

Por onde tem andado, o vereador Luiz Dutra (PMDB) conta que está cobrando do governo municipal a implantação de lâmpadas de LED em toda a cidade, inclusive com dispositivo para colocação de câmeras de videomonitoramento. Ele garante que, se houver vontade política, até o fim do ano o sistema será implantado sem custos para a prefeitura. A empresa interessada na licitação vai ainda remunerar o município. E em seis anos os equipamentos são incorporados ao patrimônio do município.

Pendentes

Eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas três últimas eleições podem ter o título cancelado em breve pela Justiça Eleitoral. Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado na segunda-feira, 8, após o prazo final para a regularização no dia 2, mostra que 2.812 eleitores uberabenses estão em situação irregular. Em Uberlândia, esse número salta para 7.538.

Em tempo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciará a distribuição de repelente a 124 gestantes cadastradas no Programa Bolsa Família, em Uberaba. O município irá receber, de forma parcelada, o total de quatro mil unidades; até a semana passada, tinham sido recebidas 400. A entrega será feita nas unidades básicas ou pelas equipes de Saúde da Família. A medida adotada pelo governo federal visa a promover a prevenção e segurança das gestantes que apresentam vulnerabilidade social em relação às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Desdobramento

Os deputados estaduais realizam audiência pública conjunta, às 15h15 de hoje, das Comissões de Agropecuária e Agroindústria e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em debate estarão os impactos da legislação ambiental no setor agropecuário, levantados por produtores rurais de Uberaba e do Triângulo Mineiro.

Desdobramentos

As negociações iniciadas na ExpoZebu avançam em Brasília, através da Frente Parlamentar da Agropecuária, visando a rediscutir as dívidas do Funrural. É que o STF considerou constitucional a cobrança. Hoje, as lideranças se reúnem com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Marcos Montes (PSD) disse ao jornal Valor que na última reunião com a Receita Federal discutiu-se a redução da alíquota de 2,1% para 1,8% para os produtores que estão em dia e de 2% para aqueles que estão em débito, até que suas dívidas sejam quitadas.

Desabafo

José Carlos da Cruz acionou a coluna para reclamar que o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv) mudou a data de pagamento das aposentadorias e pensões, do último dia útil do mês para o 5º dia útil do mês subsequente, chegando a publicar a nova medida nos jornais. A alegação era de atraso nos repasses da prefeitura. Segundo ele, apesar de revoltados, os beneficiários aceitaram “o sapo enfiado pela goela abaixo”, observando que tem um detalhe importante: “é nosso direito, o instituto não está nos fazendo favor algum”. O aposentado lembra que já não tem plano de saúde e tíquete-alimentação, mas obrigações como qualquer outro cidadão, pedindo que paguem os benefícios no dia definido.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$4.459.380,95 da segunda transferência mensal de ICMS, totalizando até agora R$5.438.452,00 em maio. Os valores ficaram abaixo da estimativa, de R$5.581.609,84.

Articulações

De olho nas eleições do ano que vem, o PMDB indicou o secretário de Administração, Rodrigo Vieira, para a coordenação regional do partido em Uberaba. Ele teve o apoio do prefeito Paulo Piau, do deputado estadual Tony Carlos, dos vereadores e de lideranças regionais. Rodrigo declarou que recebe essa missão, nesse momento tão difícil da política no país, com a responsabilidade de sempre fazer o melhor por Uberaba e pelo Triângulo.

Foto/Facebook



Indicação do nome de Rodrigo Vieira, “Grilo”, foi aceita por unanimidade pelos peemedebistas

Ti-ti-ti

- Acabou não ocorrendo a reunião de aproximação entre o deputado federal Aelton Freitas (PR) e o prefeito Paulo Piau (PMDB), costurada por Kaká Carneiro e agendada para segunda-feira, 8.

- O professor aposentado Adalberto Gomes Pires concorda plenamente com o leitor Emerson Vilela sobre a demora e inoperância da Patrulha do Silêncio. Ele mesmo enfrenta esse problema diariamente no Grande Abadia e não sabe mais a quem recorrer.

- Terminais do posto bancário da Caixa Federal no Centro Administrativo estavam ontem de manhã inoperantes para saque e depósito.

- Paulo Piau participa do Congresso Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte, que trata da crise financeira que prejudica as prefeituras e alternativas para superação.

- A pedido de conselheiros, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv) passou a publicar os salários dos aposentados e pensionistas, na página da transparência, em seu site na internet.

- Uberabense não consegue pagar nas agências da Caixa Federal a multa que recebeu em Uberlândia. Aquela prefeitura não teria renovado o convênio com a instituição financeira.