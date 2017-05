Mudança no horário do Codau gera insatisfação a alguns servidores

Mudana no horrio do Codau gera insatisfao a alguns servidores

Polêmica

Redução da carga horária no Codau está dando o que falar. Servidores de algumas áreas que passariam a cumprir jornada de 12x36 horas manifestaram ser contra a mudança, ao procurar vereadores na Câmara Municipal, ontem. Os integrantes da Comissão de Defesa dos Servidores Municipais decidiram se reunir, às 16h30 de hoje, com diretores do sindicato da categoria. Também causou reação a ampliação da carga de trabalho dos engenheiros de seis para oito horas diárias. Com isso, vão receber reajuste de aproximadamente 30%, sendo a única categoria a ser beneficiada na autarquia.

Boa para 3ª idade

Uberaba ficou em 31º lugar no ranking de cidades com mais de 100 mil habitantes no Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade, elaborado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). No processo, foram observadas as variáveis Educação e Trabalho, Cultura e Engajamento; Habitação; Finanças; Bem-estar; Cuidados de Saúde, e Indicadores Gerais. Cada variável tem um peso estabelecido de acordo com as necessidades das pessoas com mais de 60 anos.

Comparativo

Uberaba registrou nota 60,77 no índice agregado que identificou o grau de bem-estar oferecido pela cidade; 68,13 no índice de pessoas entre 60 e 75 anos, o que a fez subir para a 24ª posição no país, e 63,61 no índice de pessoas acima de 70 anos, obtendo a 31ª colocação. Uberlândia ficou em 40º lugar no índice geral, com nota 56,12; 27ª posição no ranking de pessoas entre 60 e 75 anos, com avaliação 66,02, e em 41º no índice de pessoas acima de 70 anos, com nota 61.

Manutenção

No primeiro dia útil após o ambientalista Kaká Sankari denunciar a ação de ácaros nos jardins do Centro Administrativo, ontem servidores faziam a manutenção e limpeza das plantas, inclusive poda.

Enfim

A Prefeitura abriu pregão presencial para a contratação de empresa para dar manutenção preventiva e corretiva no sistema de videomonitoramento por câmeras, o chamado “Olho Vivo”. Atualmente, vários equipamentos estão sem funcionar. O contrato é para 12 meses. A estimativa de custo é de R$647.280,00.

Antenado

O leitor Wesley Carvalho Ficamos não consegue entender por que Uberaba não tem uma feira voltada ao setor agropecuário, em que pese ter uns dos maiores índices de produção agrícola do país. Ele se lembra da Expodinâmica, que ocorria no município. Enquanto isso, em Uberlândia acontece a Femec, apesar de possuir índices de produção agrícola bem inferiores ao de Uberaba, sendo uma das mais importantes feiras do setor no Estado.

Recuperação

A secretária Silvana Elias baixou portaria criando o Projeto Intervenção Pedagógica nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Cada unidade deverá realizar o levantamento do número de alunos, por turma e conteúdo, que apresentam baixo nível de desempenho. Os grupos a serem atendidos serão constituídos de, no mínimo, seis alunos e, no máximo, 15.

Só piora

O conselheiro estadual de Saúde, Jurandir Ferreira, avalia que não há nada ruim que não possa piorar. Seguindo a saga do “saco de maldades” aberto pelo Governo Federal, óleo de soja refinado não precisará ser identificado como alergênico nos rótulos. No seu entendimento, a medida vai aumentar as despesas no Sistema Único de Saúde (SUS) e das famílias com remédios.

Só piora 2

Jurandir ainda observa que, se não bastasse o fechamento das farmácias populares “próprias”, a partir de maio, o ministro da Saúde, sabendo da repercussão, aumentou o repasse aos municípios de R$0,53 ano per capita, para R$0,58 a partir da competência maio/2017. Para ele, o valor continuará sendo insuficiente para repor as necessidades, onerando ainda mais as responsabilidades financeiras das prefeituras.

Foto/Leitor



Candidatos do concurso da Polícia Militar que faziam provas no campus da Uniube na avenida Nenê Sabino estacionaram veículos em local proibido. Nem guardas municipais nem policiais apareceram para fiscalizar

Ti-ti-ti

- Sindicato dos frentistas realizou assembleia ontem para elaborar a pauta de reivindicações a ser negociada com o sindicato patronal.

- Luiz Dutra não sabia que Peirópolis já possuía um plano diretor próprio, antes da atualização feita pela Câmara Municipal no fim do último mandato.

- Obra do sistema de irrigação nos jardins do Complexo Científico e Cultural de Peirópolis, que nunca foi acionado, foi feita pelos funcionários terceirizados da própria UFTM, em pleno horário de trabalho.

- Emerson Vilela reclama da atuação da Guarda Municipal. Diz que o atendimento é demorado e, quando a viatura aparece, o problema de perturbação do sossego já acabou. Ele espera que os gestores do município repensem o serviço ou acabem com a Guarda Municipal.

- Cida de Jesus foi reeleita presidente estadual do PT em Minas.