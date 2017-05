Servidor vai à justiça contra reajuste dos secretários municipais

Servidor vai justia contra reajuste dos secretrios municipais

Representação

O servidor municipal Marcelo Campos ingressou com denúncia de improbidade administrativa contra o prefeito Paulo Piau (PMDB), sob a acusação de ele ter concedido aumento para os secretários, conforme lei publicada no jornal oficial Porta-Voz, de 13 de abril de 2016. Inclusive teria sido criado um 14º salário. Argumenta que o reajuste anual deveria ser aplicado a todos os servidores e não somente para os secretários, ferindo a Constituição Federal. Com isso, o salário deles subiu de R$9 mil para R$12.230,65.

Contestação

O procurador-geral do município, Paulo Salge, declarou que a lei questionada pelo referido cidadão não é de autoria do Executivo, que não tem poderes constitucionais para fixar subsídios para os agentes políticos, mas de autoria e autonomia exclusivas do Legislativo, que é quem fixa esses valores, aprova a norma e a promulga. Assim, não existiria qualquer responsabilidade do prefeito na contextualização da lei. Ele ainda explica que não houve qualquer majoração salarial ao secretariado, mas um nivelamento com a remuneração dos vereadores, que historicamente sempre foi igualitário. Também disse que os secretários recebem 13 salários ao ano, não existindo o 14º salário.

O quê?

Através do Facebook, o ex-candidato a prefeito Dê (PPL) contou que um colaborador foi renovar o seguro do carro e teve uma surpresa. Devido ao aumento no número de roubos de veículos em Uberaba, sua apólice aumentou 34%. Isso mesmo, de R$1.044 que pagou no ano passado, mesmo com a desvalorização do veículo e sua pontuação passar de quatro para cinco, o valor chegou a R$1.398. Ele lamenta essa realidade e questiona onde está a segurança na cidade, solicitando ação dos gestores do município.

Facebook



Teia formada por ácaros tomou conta dos jardins do Centro Administrativo



Abandono

O ambientalista Kaká Sankari, do movimento “Marcadas para morrer ou viver – depende de nós!”, denunciou nas redes sociais descaso nos jardins do Centro Administrativo da Prefeitura. Ácaros estão matando as plantas, segundo ele, observando que o abandono deprecia o patrimônio natural e público. Por isso, defendem a volta dos jardineiros e zeladores nas praças, acrescentando que infelizmente a lógica da terceirização desmedida, o distanciamento e a omissão do Estado em praticamente todas as atividades da sociedade estão levando o país a esse tipo de situação.

Facebook



Ministro Mendonça Filho garantiu aos reitores que inicialmente serão liberados 35% de custeio e 40% de capital



Diretrizes

A atual situação econômica do país e as implicações orçamentárias na Rede dos Institutos Federais de Educação foi o tema de reunião dos reitores com o ministro da Educação, Mendonça Filho, em Brasília. Relatório mostrou o processo de contingenciamento vivido pela Rede Federal no decorrer dos anos, além do aumento dos números de matrículas e de unidades. Após a exposição, o MEC garantiu a liberação de 85% do orçamento de custeio e 60% de recursos para investimentos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017.

Imbróglio

O conselheiro estadual de Saúde, Jurandir Ferreira, afirma que o foco no caso da gestão das UPAs é a Ação Civil Pública que está tramitando na 3ª Vara Civil de Uberaba, da juíza Régia Ferreira de Lima, que no dia 18 de abril deu um passo importante para solução. A magistrada revogou autorização a um pedido de perícia financeira solicitada pela Prefeitura de Uberaba e agora poderá dar a sentença.

Imbróglio - 2

No entendimento de Jurandir, tudo que ocorrer, que não seja a decisão judicial, é "paliativo". Ele declara que somente se calará quando for revogada a Lei Municipal 11.840/2013, que o Poder Legislativo autorizou o prefeito a terceirizar os serviços de Saúde no município, inclusive a atenção básica, ao "arrepio" da Constituição Brasileira, da Lei Orgânica Municipal e da decisão do Conselho Municipal de Saúde de Uberaba, apoiada pelos conselhos Estadual e Nacional. E diz que "quem não tem competência para gerir, jamais terá para fiscalizar".

Onda verde

A Secretaria Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Sedest) promete reativar a sincronização dos semáforos na avenida Leopoldino de Oliveira, de ponta a ponta. Para isso está retirando os equipamentos montados quando da implantação do sistema BRT. Da marca Datapro, cada um teria custado R$26 mil. No lugar deles está montando sincronizadores da marca Digicon, que custaram R$14 mil cada, retirando-os dos bairros, para onde vão os mais novos. É que os aparelhos mais antigos são mais fácil de programar e consertar, ao mesmo tempo que apresentavam menos problemas que os atuais.

Reforma

A Construtora Pereira Guimarães venceu a licitação para a reforma e ampliação da Escola Municipal Frei Eugênio, no bairro São Benedito. O contrato é de 12 meses, prorrogáveis. O valor da obra é de R$1.295.812,87.

Investigação

Um dos absurdos cometidos pelos ex-gestores do Complexo Científico e Cultural de Peirópolis, sob a responsabilidade da UFTM, foi implantar um sistema de irrigação com aspersores automatizados em todos os jardins. No entanto, os equipamentos nunca funcionaram, uma vez que não perfuraram poço artesiano para abastecê-los. Eles chegaram a ameaçar a usar água do poço do Codau, mas os moradores reagiram ao risco de ficar sem água, impedindo a ação. Essa e outras irregularidades estão sendo investigadas pela Polícia Federal, a pedido do Ministério Público Federal.

Bom senso

Depois de suspender por 120 dias a tramitação dos pedidos de autorização de cursos superiores de tecnologia em Serviços Jurídicos e equivalentes, o Ministério da Educação decidiu também impedir o curso previamente autorizado. Conforme o Diário Oficial da União de quinta-feira (4), a Faculdade de Paraíso do Norte (PR), que havia obtido aval para abrir 100 vagas para tecnólogos, teve seu requerimento suspenso. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia, tratou do tema diretamente com o presidente Michel Temer (PMDB) e com o ministro Mendonça Filho.

Em protesto

Aprovados na condição de excedentes no concurso para o cargo de agente penitenciário, que ainda não foram chamados, cobram posicionamento do governo estadual. A Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) explicou que todos os agentes serão nomeados de acordo com a programação estabelecida e já divulgada.

TI-TI-TI



- A Prefeitura recebeu mais R$82.998,71 de financiamento do BDMG, no dia 5 de abril, para concluir o viaduto na avenida Padre Eddie Bernardes da Silva, no bairro de Lourdes.



- Urna eletrônica terá novo layout nas eleições de 2018, para se adaptar ao voto eletrônico.



- Três chapas vão disputar a eleição para comandar a Associação Comunitária Margarida Rosa de Azevedo, do conjunto Volta Grande. Votação acontece

no próximo dia 14.



- Ex-candidato a prefeito Froidinho está convidando as mulheres a se filiarem ao PRP, em peças de outdoors.



- Com a mudança dos sincronizadores da avenida Leopoldino de Oliveira, central de controle que funciona no terminal Oeste perde de vez sua

funcionalidade. Sua montagem teria custado R$600 mil. Para ser aproveitada será necessário implantar câmeras que mostrem cada semáforo.