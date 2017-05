Prefeitura de Uberaba faz novo parcelamento de débitos com o Ipserv

Prefeitura de Uberaba faz novo parcelamento de dbitos com o Ipserv

Novo acordo

A Prefeitura de Uberaba firmou novo acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv), no valor de R$4.568.674,60. Os débitos correspondem às contribuições patronais devidas e não repassadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, relativos ao período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017.

Do pagamento

O Município vai pagar o montante de R$4.568.674,60 ao Ipserv em 60 parcelas mensais e sucessivas de R$76.144,58. A primeira parcela vencerá no dia 31 de maio. Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito e acrescidos de juros legais simples de 0,5% ao mês. O devedor vinculou o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia de pagamento. Sem esse acordo, a prefeitura não conseguiria renovar o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que venceria no dia 15, junto ao Ministério da Previdência e ficaria impedida de receber recursos federais.

Polêmica

Começou a tramitar na Câmara dos Deputados uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com o objetivo de implantar a simultaneidade das eleições para todos os cargos do Legislativo e Executivo, incluindo o Presidente da República, e o aumento do tempo de mandato para cinco anos. A proposta causou polêmica por possibilitar o prolongamento de mandatos de todos os políticos com mandato até 2020, e com isso os do presidente Michel Temer (PMDB) e dos atuais políticos investigados pela Operação Lava Jato, já que eles não precisariam enfrentar as urnas para manter o foro privilegiado até lá.

Absurdo

O publicitário Edsey Quinello foi nesta semana à agência central dos Correios para pegar suas correspondências e faturas, diante da falta de entrega há tempos. Qual foi sua surpresa quando a atendente disse que ali não mais fariam entrega. O pior é que não obteve resposta onde deve procurar suas correspondências de direito. Ele considera que a incompetência da empresa leva as pessoas a defender sua privatização como a melhor saída para essa situação.

Alternativa

O leitor Wagner Kisling propõe que a prefeitura estude a implantação de retornos no canteiro central da avenida Niza Marques Guaritá, para que os motoristas acessem a rua Egídio Fantato. Ele entende que semáforos não vão adiantar, já que o fluxo de veículos é baixo na maioria do dia e da noite. Um retorno poderia ser feito mais acima do cruzamento para acesso ao centro e abaixo da rua José Soares Cruz, no sentido bairro, para acabar com as colisões.

Audiência pública

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) de ontem que realizará nova audiência pública para colher sugestões ao edital e contrato do programa de exploração e aos estudos de viabilidade para concessão do lote rodoviário BRs 364 e 365, no trecho entre Jataí (GO) e a LMG-479 (contorno Oeste de Uberlândia).

Busca de filiados

Tem partido político que alugou e montou estande na Expominas, local onde acontecerá o 34° Congresso Mineiro de Municípios, em BH, a partir de terça-feira, 9. O objetivo é tentar seduzir vereadores, vices, prefeitos e lideranças a se filiar. Já o evento propõe promover debate dos desafios da gestão municipal.

Eleição

Mototaxistas elegem nova diretoria do sindicato da categoria para o triênio 2017/2020. Será no próximo dia 27, das 8 às 12 horas, na sede da rua Onofre da Cunha Rezende. O registro de chapas vai até quinta-feira, 11, das 13 às 17 horas.

Tudo pronto

Tudo pronto para o mais aguardado Baile do Cowboy, hoje à noite, no Jockey Park. A festa traz DJ Renato Carneiro, Juliana Gomes, e as atrações Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó, além de Fernanda Costa. Os ingressos estão à venda na loja do Baile do Cowboy, no Shopping Uberaba, e on-line pelos sites megaue.com.br e ingressolive.com. Mais informações pelo telefone (34) 4102-0223 ou proeventos.com.br.

Foto/Divulgação



Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó apresentam juntos o Projeto Clássico

Ti-ti-ti

- Aelton Freitas confidenciou a aliado que dificuldades de articulação dos deputados do PR é que pesaram mais na hora da decisão de deixar a liderança do PR na Câmara Federal.

- No dia 4 de abril, a Secretaria Municipal de Obras recebeu mais R$300.105,95 do empréstimo feito junto à Caixa Econômica Federal, destinados à implantação do Corredor BRT/Sudoeste.

- Mais 100 agentes de segurança socioeducativos acabam de ser nomeados pelo Estado para unidades de todo o Estado, inclusive em Uberaba.

- UFTM abriu Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Processo seletivo de candidatos já foi aberto para 12 vagas.

- Marilia Campos (PT) está propondo acabar com a aposentadoria dos deputados estadual, em Minas Gerais.