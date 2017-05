Unidade do Incra em MG regulariza posse de terra de 30 assentamentos



Duzentas famílias em todo o Estado foram beneficiadas

Regularização

Famílias de 30 assentamentos de Minas receberam, em abril, os contratos de concessão de uso (CCUs) do lote – documento que antecede o título definitivo da terra – das equipes da Superintendência Regional do Incra-MG, totalizando 465 contratos distribuídos desde o início do ano. Dentre os beneficiados estão famílias dos assentamentos Maringá/Monte Castelo, em Uberaba; Rio do Peixe, em Veríssimo; Dois de Novembro, em Patos de Minas; Douradinho II, no Prata; José dos Anjos, em Uberlândia, e Morro Grande, em Ibiá, dentre outros. A meta é emitir quatro mil contratos no Estado até o fim do ano.

Resposta

Através da coluna, o secretário de Obras, Nagib Facury, respondeu ao leitor Frederico Zago que as demais pistas de todas as avenidas onde passarão os ônibus do sistema BRT, como Guilherme Ferreira e Saudade, serão reforçadas e niveladas, como a faixa exclusiva.

Resposta 2

Ainda sobre questionamentos de Frederico Zago para solucionar a confusão do trânsito na avenida Capitão Manoel Prata, a Superintendência de Trânsito informou que melhorias estão no cronograma de trabalho. Serão aproveitados os controladores de semáforos que estão sendo trocados nas vias do BRT, o que vai gerar uma economia de R$300 mil. Em relação ao pedido de implantação de passagem elevada para pedestres na via, estudo técnico deve definir se será realizada ou não.

Velocidade

A concessionária Triunfo iniciou a instalação de 32 sistemas indicativos de velocidade (SIVs) nas praças de pedágio nas BR-262, inclusive em Uberaba, e nas rodovias 060 e 153. O objetivo é alertar os motoristas para a alta velocidade dos veículos, buscando conscientizá-los.

Cobrança

O Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Minas Gerais (Sind-UTE) cobra do Governo do Estado o pagamento do Adicional de Desempenho da Educação Básica (Adveb), fruto das negociações da greve da categoria. No pagamento deste mês dos salários, o benefício deveria ter sido incluído, inclusive os valores retroativos a janeiro, o que também não ocorreu. A categoria cobrou do governador Fernando Pimentel (PT) e dos secretários explicações e o imediato cumprimento do acordado.

Melou

Acabou não acontecendo ontem a primeira excursão que abriria o roteiro turístico, organizado pelas agências Citur, Comtur e Circuito Turístico da Alta Mogiana, para a ExpoZebu. O grupo visitaria o Parque de Exposições Fernando Costa, Memorial Chico Xavier, Casa de Chico Xavier, igrejas, Museu de Arte Sacra e Museu dos Dinossauros em Peirópolis.

Refis rural

Com as tratativas iniciadas na ExpoZebu, o governo federal negocia com ruralistas um programa de parcelamento (Refis) de 15 anos para dívidas em atraso da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), com desconto de juros e multa, acenando com novas mudanças na proposta. A expectativa é de que até a semana que vem seja editada uma medida provisória (MP) criando o programa. O objetivo é em troca garantir os 308 votos necessários à aprovação da reforma da Previdência na Câmara, com o apoio da bancada ruralista.

Como anunciado

A Secretaria de Comunicação informa que o cronograma de pagamento das rescisões trabalhistas dos contratados vem sendo cumprido pela Prefeitura. Em abril, foram pagos os acertos dos demitidos em março e abril de 2016; neste mês, os contratos encerrados em maio e junho, e assim sucessivamente.

Licitação

Novamente, a Codiub foi contratada pelo Codau, para prestação de serviços de tecnologia da informação, por mais 12 meses. O valor global do contrato desta vez é de R$1.335.972,48.

Ti-ti-ti

- Como era esperado, o voto de Aelton Freitas (PR) garantiu a aprovação do projeto de reforma da Previdência na Comissão Especial de Reforma da Previdência, por 23 a 14.

- Moradores dos bairros Maringá e Parque dos Buritis estão intrigados com convite distribuído por Tony Carlos (PMDB) para a inauguração de academia ao ar livre, na avenida Niza Marquez Guaritá. Até ontem, véspera da data marcada para entrega, os equipamentos ainda não tinham sido instalados.

- Peça teatral vai mostrar a história e a luta de Dona Aparecida, fundadora do Pênfigo, hoje Lar da Caridade, às 20 horas de amanhã, no Teatro do Sesc, gratuitamente.

- Restos a pagar de 2016 que ficaram para 2017, deixados pelo governo estadual, são de R$1.241.297.604,27. Esses recursos deveriam ter sido repassados às prefeituras no ano passado. Os dados podem ser acessados no site do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG).

- A empresa Stericycle Gestão Ambiental venceu a tomada de preços para fazer a coleta, transporte, transbordo e disposição final de resíduos da rede municipal de saúde, com proposta de R$203.400,00.