Deputado Aelton Freitas topa qualquer parada em defesa de Michel Temer

Ao lado do governo

O deputado federal Aelton Freitas (PR) está pronto para qualquer parada em defesa do presidente Michel Temer (PMDB), depois de dizer que cobraria mudanças no projeto da reforma da Previdência Social. Não é por menos, pois vários de seus apadrinhados estão no DNIT, na Infraero, na Secretaria dos Portos e em outras áreas ligadas ao Ministério dos Transportes. E o governo demonstrou rigor com os infiéis, demitindo indicados por parlamentares que votaram contra a reforma trabalhista.

Juntinho

Na terça-feira, 2, Aelton Freitas assumiu a representação do PR na comissão especial que analisava a reforma da Previdência Social na Câmara dos Deputados, por orientação do governo, para aprovar o relatório favorável ao projeto. O objetivo da troca foi evitar surpresas na votação que ocorreu ontem. Para ir ao plenário, a proposição precisava de no mínimo 19 dos 37 votos dos membros daquele colegiado.

Sucateamento

Os carteiros e demais profissionais é que estão pagando a conta da gestão desastrosa dos Correios. Atualmente, apenas 74 pessoas fazem a entrega de correspondências nas ruas de Uberaba, enquanto seriam necessários mais 80, no mínimo. Mesmo assim, não daria para atender os 200 bairros da cidade.

Sucateamento 2

O presidente do sindicato da categoria, Vólnei Capolli, entende que é triste ver a população criticando os trabalhadores dos Correios, por não receber ou receber com atraso suas correspondências e faturas bancárias. Isso leva as pessoas a defenderem a tese de que a privatização da estatal é a solução, com o que ele discorda. No entanto, declara que o sucateamento da empresa é de responsabilidade não só dos dirigentes que passaram pela direção da EBCT como também daqueles que respondem hoje por essa função.

Reconhecimento

Mensagem enviada à coluna por Cinthia Costa Valim representa bem o sentimento dos uberabenses que já visitaram a ExpoZebu. Ela parabenizou a diretoria da ABCZ, por ter cumprido a promessa de campanha que retomaria os shows. Os novos dirigentes entenderam que a feira é, também, do povo de Uberaba, e não apenas de um grupo fechado, como pensavam aqueles que dominaram a entidade por anos. Ela gostou de ver a cidade no clima da exposição no fim de semana, o que não acontecia há tempos. Todos saíram ganhando: o evento, a população, o comércio, os hotéis e outros segmentos.

Contando as horas

As prefeituras vão receber em junho o aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), estabelecido pela Emenda Constitucional 84, ou seja, 1% da arrecadação do IPI e IR. A novidade deste ano é a repatriação, programa do governo de regularização cambial de bens lícitos no exterior, não declarados ao fisco, e que trouxe para os cofres da União mais de R$46 bilhões. Esses valores também serão contabilizados. A previsão é de que Uberaba receba R$3.697.858,19.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$979.071,05 do primeiro repasse de ICMS em maio. O valor ficou abaixo da estimativa de R$1.108.542,72.

Em queda

Enquanto os casos de dengue sob investigação continuam declinando em Uberaba, a situação é de risco médio de incidência em Uberlândia. Até segunda-feira, 2, os registros eram de 257 uberabenses afetados e 1.123 habitantes da vizinha cidade. Foi o que mostrou o último boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde, que revelou ainda nenhum caso de febre chikungunya em Uberaba e 27 em Uberlândia até o momento.

Impasse

Apesar da média de reajuste de 12% nas mensalidades, os proprietários de escolas particulares do Triângulo Mineiro ainda não fecharam acordo com o sindicato dos professores (Sinpro). A categoria reivindica reposição da inflação de 4,7%, mais 3% nos salários, aumento do extraclasse para 1/3 da jornada, regulamentação da educação a distância e unificação do piso na Educação Básica.

Foto/Facebook



Por ter assumido às demandas do setor na Câmara Federal, Caio Narcio (PSDB) foi homenageado durante a abertura da Safra Mineira de Açúcar e Etanol em Uberaba pela Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMMA) e Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig)

Ti-ti-ti

- Leitor critica o serviço que vem sendo feito pela prefeitura na avenida da Saudade, diminuindo o passeio público e sem ainda mudar os postes. Na via passarão os ônibus BRT.

- Depois de 27 anos, o Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) mudou de nome. Passou a se chamar Avante, certamente para evitar confusão com siglas que tinham nomes parecidos com o seu na eleição do ano que vem.

- A Fundação Gregório Baremblitt realiza reunião com parceiros na Secretaria Municipal de Saúde, a partir das 10 horas de hoje, para planejar o evento de Luta Antimanicomial, em 2017.

- Uberaba está de fora dos encontros do Fórum Regional do Governo de Minas. Hoje, na chamada região Triângulo Norte, a audiência pública acontece em Ituiutaba. No Triângulo Sul será em Frutal, ainda sem data definida.