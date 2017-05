Dívida do Estado com municípios preocupa o Conselho de Saúde

Dvida do Estado com municpios preocupa o Conselho de Sade

Estamos de olho

Uberabense Jurandir Ferreira está preocupado com o que viu no Portal da Transparência e no site do Conselho Estadual de Saúde, do qual faz parte como conselheiro. A situação financeira do Estado para com os municípios é complicada. Relatório mostra restos a pagar de 2016 e que ficaram para 2017, de R$1.241.297.604,27. Esses recursos deveriam ter sido repassados às prefeituras no ano passado.

Detalhamento

Os restos a pagar da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais é de R$1.815.043,98; da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, de R$5.603.683,80; da Fundação Ezequiel Dias, de R$14.763.398,28; da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, de R$55.902.444,31; do Fundo Estadual de Saúde, de R$1.241.297.604,27; da Gestão da Dívida Pública Estadual, de R$12.907.817,33.

Violência sem fim

Assalto a residência no bairro Frei Eugênio, na segunda-feira, 1º, mostra a violência com que esses marginais estão agindo. Além de agredirem física e psicologicamente as pessoas, eles não têm limites em sua prática. Na fuga ainda trocam tiros com a PM. Ainda bem que desta vez o bem venceu o mal.

Agenda comum

Mais que competir, a Agrishow em Ribeirão Preto e a ExpoZebu em Uberaba estão atraindo produtores de todo o país, ao mesmo tempo. Eles aproveitam a proximidade das duas cidades para participar da programação dos eventos.

Negociando

Durante a ExpoZebu, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins, declarou que o governo vai enviar a minuta de uma Medida Provisória para a avaliação dos produtores sobre o fim da contribuição do Funrural. A MP definirá como negociar, como vai ser daqui para frente e o que vai acontecer com o passado. A bancada ruralista quer acabar com a forma de cobrança do Funrural, que voltou à tona após o STF declará-la como constitucional. A decisão gerou um passivo de R$10 bilhões e os parlamentares querem o perdão dessa dívida.

Negociando 2

Segundo Marcos Montes (PSD), ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e atual líder de seu partido na Câmara Federal, a equipe econômica resiste em aceitar o perdão das dívidas dos empregadores rurais porque isso infringiria a Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, o governo Temer procura uma saída para o imbróglio, buscando votos em favor das reformas no Congresso.

Greve

Painel do Leitor, do jornal Folha, publicou comentário do uberabense Clayton Romano. Ele entende que o editorial “A greve e as reformas” trouxe um erro profundo de análise. Maniqueísta, diz que “a alternativa que se coloca é aprovar a proposta governamental ou deixar o sistema como está”, o que considera errado. Ele sugeriu: “Que tal se, em vez de esfolar milhões de trabalhadores, como propõe o atual governo, acabássemos com os privilégios de militares, políticos e juízes?”

Oportunidade

A UFTM abriu ontem as inscrições para o processo seletivo de transferência de alunos para ingresso nos cursos de Graduação no segundo semestre de 2017. São oferecidas 283 vagas, distribuídas em diversos cursos de Graduação. Podem se inscrever candidatos que tenham participado de uma das edições do Enem dos últimos quatro anos e que tenham obtido as notas mínimas estabelecidas para cada curso.

Chapa única

Os educadores municipais vão às urnas, a partir de hoje, para eleger a nova diretoria do sindicato da categoria. A votação acontecerá de forma itinerante nas escolas, centros de Educação Infantil e na sede do Sindemu, até 2 de junho. Apenas uma chapa comandada pelo professor Bruno Ferreira foi inscrita.

Foto/Leitor



Moradores da avenida Niza Marquez Guaritá reivindicam semáforo no cruzamento com a rua Egídio Fantato. No local acontecem acidentes quase todos os dias

Ti-ti-ti

- A maior bancada da Câmara Municipal, formada por vereadores do PR, vai insistir na indicação da nova diretora de Comunicação da Casa. O cargo ainda permanece vago, em função da contenção de despesas. Nome já estaria definido.

- Guarda municipal diz que escala de 12 x 60 horas já funciona há quatro anos na corporação e questiona por que só agora os descontentes estão reclamando?

- Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer (Vencer) realiza eleições amanhã para definição da nova diretoria.

- Ainda nos dias de hoje tem gente que resiste em se identificar para a imprensa com medo de represálias. Foi o que aconteceu no ato do Dia do Trabalho em Uberaba. Representante do MST pediu que seu nome não fosse publicado completo, limitando a se identificar como Ângela.

- Taxista que atuou muitos anos na praça de Uberaba enviou mensagem, via WatsApp ao JM, dizendo que muito bem sabe que taxímetro sempre foi inflacionado para forçar o preço único. Agora, considera uma vergonha essa turma nova que está na praça.