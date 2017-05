Volta dos shows na Expozebu movimentou a economia de Uberaba

Sucesso

É o que pode se dizer da retomada dos shows pela ABCZ, durante a ExpoZebu. Além de lotar o Parque Fernando Costa, o evento atraiu turistas de todo o país, principalmente fãs de cidades da região. Toda a economia foi movimentada. Agora, os promotores terão que se desdobrar para ampliar a arena de shows, que ficou pequena para a multidão de pessoas.

Com razão

E como disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, que muitos anos foi diretor comercial e de marketing da ABCZ, os megasshows voltaram para nunca mais parar. Ele foi um dos que lutaram para que a festa popular não fosse interrompida.

Em tempo

Cohagra criou uma comissão para fiscalizar as unidades habitacionais. Eles vão descrever a situação atual dos imóveis e acompanhar o processo até a destinação final. Também criou regulamentação, com critérios de seleção para indicação de novas famílias para ocuparem as casas que se encontram desocupadas, vazias, cedidas, alugadas, vendidas, do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida 1 e 2.

A portaria

As famílias serão indicadas por órgãos oficiais, acompanhados de laudo técnico demonstrando a extrema necessidade. São eles: a própria Cohagra, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Secretaria de Desenvolvimento Social, e Defesa Civil. As pessoas terão a obrigatoriedade de se enquadrar nos seguintes critérios: renda de até R$1.800, ter inscrição regular na Cohagra, portadores de doenças graves, de necessidades especiais (PNE) e idosos; e ter nascido em Uberaba ou residir na cidade há mais de 10 anos, comprovadamente.

Chama a atenção

Os novos beneficiários do programa habitacional não podem ter invadido ou alugado imóvel destinado à moradia da família contemplada, e não ter imóvel em nome do responsável familiar e cônjuge e nem em nome dos dependentes. Para critério de desempate serão utilizadas as seguintes pontuações: maior de 60 anos, ou portador de doença grave, três pontos; família com mais de um filho menor, dois pontos; família residindo em área de risco há mais de 12 meses, um ponto; tempo de encaminhamento do órgão oficial, um ponto.

Expansão

Pelos serviços que o Codau vem realizando na cidade, como recapeamento de ruas, pintura e tapa-buracos por onde suas obras têm passado, a empresa deve mesmo ganhar corpo. Já existiria estudo para que o Centro Operacional passasse a assumir a área de serviços urbanos da Prefeitura. A Taxa de Serviços Públicos, paga atualmente junto do IPTU, seria repassada à empresa, inclusive para custear a coleta do lixo.

Estamos de olho

Em março, a rentabilidade das aplicações financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv) foi de 1,24%, superando a meta estipulada em 0,74%. O acumulado no ano já chega a 4,08%, para uma projeção de 2,44%. Com isso, o patrimônio alcançou R$269.664.358,94, sendo R$265.445.626,64 pertencentes ao Plano Previdenciário, R$530.566,14 ao Plano Financeiro e R$3.688.166,16 da conta administrativa. Só em março as aplicações renderam R$3.251.002,99.

Desativados

Mesmo depois do anúncio de entrada em operação, os radares da MG-427 continuam sem funcionar. Esqueletos dos antigos equipamentos continuam de pé, também, confundindo ainda mais os motoristas. Foi o que se viu no feriado prolongado. E a estrada continua cheia de buracos e ondulações, em função das constantes operações tapa-buraco, que nada mais resolvem.

Não perdeu tempo

Almir Silva (PR) aproveitou que o deputado federal Marcos Montes (PSD) conversava com diretores do Banco do Brasil na abertura da ExpoZebu para pedir-lhes que transformem o posto bancário do Boa Vista em agência. Ele destacou o tamanho geográfico e da população e a representação econômica do bairro para a cidade.

Facebook



Apesar de pertencer ao partido do deputado federal Aelton Freitas, Almir está cada dia mais próximo de Marcos Montes

Ti-ti-ti

- No processo de retomada de casas, a Cohagra acaba de notificar 20 beneficiários para se explicar.

- Apesar das cobranças dos conselheiros, o Ipserv continua sem publicar em seu portal da transparência o valor das aposentadorias e pensões pagas a cada beneficiário.

- Conselho Municipal de Saúde volta a se reunir amanhã. Em pauta: as condições do Samu, a recomposição das equipes da Atenção Primária e esclarecimentos do gestor quanto às UPAs e Pró-Saúde.

- Enfim, as obras de pavimentação do bairro turístico poderão ser retomadas, com a publicação de aditivo que prorrogou o contrato por mais dois meses.

- A empresa nativa Paisagismo foi a vencedora da licitação para limpeza de bocas de lobo pelos próximos 12 meses, com o preço de R$429 mil.

- A Prefeitura pagou R$946.341,33 de despesas com publicidade no primeiro trimestre do ano.