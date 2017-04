Polícia Federal investiga desvios no Centro Cultural de Peirópolis

Polcia Federal investiga desvios no Centro Cultural de Peirpolis

Investigação

A pedido da Procuradoria Geral da União, a Polícia Federal investiga a suspeita de uso de laranja, fraude de licitação, sobrepreço e desvio de recursos no Centro Científico e Cultural de Peirópolis (CCCP), após a UFTM assumir sua gestão. Equipe da PF esteve na comunidade ouvindo prestadores de serviço. As denúncias foram feitas pela Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis e Protege Ambiental.

Saída em alta

O uberabense Murilo Ferreira encerra seu mandato à frente da mineradora Vale com resultados que surpreenderam o mercado. O lucro subiu para R$7,89 bilhões no primeiro trimestre de 2017, ante um resultado positivo de R$6,31 bilhões no mesmo período de 2016. A alta de 25% foi puxada pela maior produção de minério de ferro, informou a companhia na quinta-feira (27). É o melhor resultado trimestral desde o terceiro trimestre de 2013.

É demais

Atualmente, Uberaba possui 145 empresas do setor farmacêutico, o que corresponde a uma farmácia para cada 2,2 mil uberabenses. A proporção é quase quatro vezes maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de uma farmácia para cada oito mil habitantes. O gasto médio é de R$521 por ano em medicamentos.

Estímulo

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) anunciou quinta-feira (27) a redução de taxas de financiamento em 4,5% para as empresas e prefeituras mineiras. A iniciativa tem o objetivo de estimular a economia por meio da atividade empresarial, além de contribuir para a geração de emprego e renda.

FGV



Carolina Maciel recebeu o cheque de R$5 mil das mãos da professora e orientadora Cláudia Yoshinaga

Uberaba está em todas

A uberabense Carolina Maciel faturou o primeiro lugar do prêmio “Pátria!”, da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo. Seu trabalho de conclusão de curso (TCC) foi considerado o melhor entre todos aqueles apresentados em 2016.



Arquivo



Responsável pelas articulações de reaproximação é o vereador Kaká Carneiro (PR)

Reaproximação

O governo municipal está se reaproximando do deputado federal Aelton Freitas (PR), após o distanciamento causado pelas eleições municipais. Hoje, o município tem demandas no Ministério dos Transportes e no Dnit para liberação de recursos para obras nas vias marginais das BRs 262 e 050 e para o anel viário. Todos sabem que sem o apoio do líder do PR, partido que comanda essa área no governo federal, nada feito.

Troca por voto

A aprovação da reforma da Previdência está sendo usada como moeda de troca para acabar com o impasse em torno da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). O tributo é, para o setor rural, o equivalente à contribuição à Previdência. Atualmente, uma queda de braço entre o governo e a bancada ruralista está contaminando as negociações e é mais um entrave para aprovação do projeto. Os ruralistas querem acabar com a forma atual de cobrança do Funrural, em troca do apoio à reforma. Os parlamentares também querem o perdão da dívida passada - um passivo que pode superar R$10 bilhões, segundo apurou o "Broadcast", serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Troca por voto - 2

A discussão sobre a cobrança do Funrural voltou à tona após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar, no fim de março, constitucional a cobrança do fundo do empregador rural pessoa física. A ABCZ foi uma das entidades que reagiram e protestaram contra a decisão. A bancada ruralista é hoje uma das maiores forças de pressão no Congresso. São mais de 70 votos fechados com as causas do setor, segundo o líder Marcos Montes (PSD), ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

Esperar pra ver

Vereador Thiago Mariscal (PMDB) comemorou nas redes sociais que a verba para a construção de escolas e creches nos residenciais Anatê, Marajós e Rio de Janeiro pode ser liberada ainda este ano, conforme informação da secretária nacional de Habitação, Maria Henriqueta Arantes, em visita a Uberaba. Porém, o município terá que equipar, fazer manutenção, colocar professores, diretores e todo o corpo de profissionais nas unidades educacionais para funcionar.

Lotados

Com a inauguração do Residencial Rio de Janeiro, moradores dos condomínios Moradas e Terra Nova ficaram sem a opção da linha Jardim Alvorada, só operando a linha do novo conjunto habitacional. Em consequência, estudantes estão perdendo aulas e os trabalhadores chegando atrasados, uma vez que os ônibus do "Rio de Janeiro" já passam lotados. E ainda: depois das 19h, só um veículo atende aos bairros. A comunidade solicita que a Prefeitura reorganize as linhas para aumentar a oferta.

Dificuldade

Produtores de Uberaba e região reclamam da dificuldade em fazer a Declaração de Aptidão ao Pronaf (Programa Nacional de Fomento à Agricultura Familiar). Vistoria de técnicos da Emater-MG não acontece com agilidade necessária.

Sem entender

O Codau acaba de nomear mais três auxiliares administrativos, completando 59 convocados para um cargo que oferecia 16 vagas. Enquanto isso, em três outras funções não foram chamados nem o primeiro colocado.

Assembleia

O futuro do Clube Sírio Libanês de Uberaba será decidido no próximo dia 17. O presidente Paulo de Tarso Mauad convocou assembleia, às 9h, para deliberar sobre a regularização e parcelamento de dívidas trabalhistas e tributárias com a Cemig e demais ações judiciais, alienando o patrimônio, entre outros assuntos.

Mudanças

O arcebispo metropolitano dom Paulo Mendes Peixoto promoveu novo rodízio nas paróquias de Uberaba e região. A principal delas levou o padre Manoel Mendes a deixar a Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes para assumir o Santuário da Medalha Milagrosa, de onde saiu o pároco Ricardo Fidélis. Ele foi para a Igreja de São José Operário, em Ponte Alta. Para a paróquia do bairro de Lourdes foi o padre Otair Mendes, que estava em Pedrinópolis, onde assumiu o padre Manoel Romes, auxiliar em Araxá. Já o pároco de Ponte Alta, Dário Palácios, foi para Fronteira.

Ti-ti-ti

- O eleitor que não votou nem justificou a ausência nas três últimas eleições ou não pagou as multas correspondentes tem até terça-feira (2) para regularizar sua situação na Justiça Eleitoral.

- Em entrevista na Rádio JM, Lerin (PSB) contou que articula com as entidades classistas ação para que Uberaba lance menos candidatos a deputado federal e deputado estadual nas eleições do ano que vem.

- Lerin lembrou que a cidade ficou prejudicada na última eleição em função desse elevado número de candidatos, e a maioria dos que foram eleitos dependeu de votos de fora.

- A leitora P.C. declara que os contemplados com o recebimento dos acertos trabalhistas na Prefeitura eram ocupantes de cargos comissionados e muitos foram renomeados.

- Segundo ela, o que se vê é que são pessoas com condição financeira, e aqueles pais de família mais necessitados, como contratados, continuam com os bolsos vazios, sem recursos para quitar as contas de água e luz que estão em atraso.