Realização da ExpoZebu anima empresários e impulsiona economia

Realizao da ExpoZebu anima empresrios e impulsiona economia

Surpreendidos

Os uberabenses foram pegos de surpresa ontem de manhã com a paralisação do transporte coletivo. As empresas concessionárias alegaram que os trabalhadores teriam sido impedidos de sair da garagem por manifestantes, sendo necessária a intervenção da polícia. Só por volta de 7h30 é que alguns ônibus entraram em operação. A maioria das pessoas teve que ir a pé, de bicicleta, carona e veículos próprios para o trabalho. Foi o que se viu nas principais avenidas. Mototaxistas, taxistas e Uber aproveitaram para faturar. Como os professores das escolas municipais, estaduais e de algumas particulares tinham anunciado paralisação, os alunos ficaram em casa.

Surpreendidos - 2

O mesmo teria ocorrido com os motoristas do transporte fretado, comprometendo a locomoção dos operários das indústrias dos distritos industriais no período da manhã. Trabalhadores da Vale Fertilizantes e de outras misturadoras do DI-3 ficaram esperando nos pontos dos ônibus.

Viva!

A abertura da ExpoZebu no dia de hoje já vinha impulsionando a economia da cidade nos últimos dias, animando os empresários dos mais diversos setores envolvidos direta e indiretamente. A expectativa é que a feira movimente R$150 milhões nos leilões, shoppings de animais e negócios. A geração de mão de obra direta e indiretamente é significativa também.

Dificuldade

Produtores de Uberaba e região reclamam da dificuldade em fazer a Declaração de Aptidão ao Pronaf (Programa Nacional de Fomento a Agricultura Familiar). Vistoria de técnicos da Emater-MG não acontecem com agilidade necessária.

Discordância

Os conselheiros da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) acabaram com o sonho do presidente Olavo Machado Júnior de ser eleito para o terceiro mandato. A decisão foi tomada por 88 votos contra a mudança do estatuto e 51 a favor, em assembleia na quarta-feira (26). A eleição da nova diretoria está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Em Uberaba está a Regional Vale do Rio Grande da Fiemg.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$1.940.802,93 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), além de repasse complementar de R$77.973,24. As transferências de FPM em abril totalizaram R$4.760.348,72, superando o valor de março, mas ficando abaixo de janeiro e fevereiro.

Engarrafamentos

As obras de ontem no cruzamento da avenida Guilherme Ferreira com a rua Constituição irritaram os motoristas. A sinalização deficiente não direciona os condutores para desvios. A Guarda Municipal não se fez presente também. No horário da entrada e saída do Colégio Dr. José Ferreira, a situação ficou caótica, além do costume.

Sucesso

A ABCZ acertou em cheio na escolha da Pró Eventos, Mais Eventos e Trio Produtora para a retomada dos shows na ExpoZebu. As apresentações de ontem à noite da dupla sertaneja Hugo&Rafael e do badalado Luan Santana foram um sucesso. Hoje, dupla Suellen&Franciely abre o show de Simone&Simaria e amanhã Guto&Gabriel faz a abertura para Zezé di Camargo&Luciano. Os ingressos ainda podem ser encontrados na loja do Shopping Uberaba, Ailton Discos, Ótica Moderna e PneuBox ou ticmix.com.br. Mais informações: proeventos.com.br ou (34) 4102-0223.

Enfim

O Projeto UCA (Um Computador por Aluno) voltou a ser utilizado na rede municipal, depois de paralisação de quatro anos. A primeira aula para apresentação da nova configuração foi na Escola Professor Anísio Teixeira, A alegação é que os minicomputadores eram considerados inúteis por falta de funcionalidade pedagógica, sendo feita uma readequação pelo Departamento de Tecnologia e Informática Educacional (Detic), da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ideia é usar o recurso sem uso de internet e com muita atratividade, principalmente para os alunos.

Enerson Cleiton



Alunos do 1º ano da Escola Municipal Anísio Teixeira participaram da aula inaugural, usando os netbooks

Ti-ti-ti



- Os principais jornais do país deram destaque ontem à abertura da ExpoZebu.



- Greve geral emendou o feriado de segunda-feira (1º de maio) para muita gente.



- Lerin (PSB) manifestou ser favorável à punição dos deputados federais de seu partido que não seguiram a orientação da direção nacional e votaram favoráveis à reforma trabalhista, em entrevista à Rádio JM.



- No entanto, Lerin declarou ser contra greve geral em dias de trabalho. Em sua opinião, manifestações como a de ontem deveriam ser feitas aos domingos e feriados, o que lhe rendeu críticas.



- Crise financeira do Estado afeta a implantação do Samu Regional em todo o Estado, inclusive em Uberaba.