Pais de alunos reagem à adesão do Marista à greve desta sexta-feira

A decisão da província de religiosos que comanda o Colégio Marista Diocesano de suspender as aulas hoje, em adesão à greve geral, causou a reação de grupo de pais dos estudantes e responsáveis, em Uberaba. Manifesto foi postado por eles nas redes sociais, criticando a decisão da instituição educacional e questionando se a comunidade Marista teria debatido intensamente as propostas de reformas para o país para chegar à conclusão de que era legítimo aderir à paralisação e fazer com que os alunos perdessem um dia de aulas. No entanto, outros pais apoiaram a adesão do colégio, também através das redes sociais.

Como era sinalizado, os deputados federais Adelmo Carneiro (PT) e Zé Silva (SDD) seguiram a orientação de seus partidos e votaram contra a reforma trabalhista, mas foram vencidos pela maioria na Câmara Federal. Aelton Freitas (PR), Caio Narcio (PSDB) e Marcos Montes (PSD) votaram pela aprovação do projeto.

Repercutiram nas últimas horas a decisão da Pró-Saúde de romper o contrato de gestão das UPAs com a Prefeitura de Uberaba. Com histórico de problemas pelas cidades onde atuou, a organização social não convenceu a maioria das pessoas, com os argumentos de redução dos óbitos e prestação de serviços sem recebimento. Mesma estratégia foi adotada pela OS ao deixar outros municípios, com profissionais e fornecedores sem receber. Se uma solução não era dada pelo governo municipal para as despesas com internação, a Pró-Saúde deveria ter deixado a gestão antes, e não agora, passados dois anos. Também é opinião corrente que a prefeitura demorou em tomar uma atitude para controlar os atendimentos nas UPAs.

R$27.534.158,67 é o valor estimado para a concorrência, aberta pela Prefeitura de Uberaba, objetivando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação nas unidades escolares da rede municipal. A entrega e abertura das propostas acontecerão no dia 2 de junho. O serviço vem sendo executado pela Nutriplus, através de aditivos contratuais.

O leitor Wagner Caetano declarou que não ficou surpreso com o tumulto no atendimento ao público do Codau. Ele descreve que o setor tem seis mesas, mas nunca estão todas em funcionamento, sendo geralmente no máximo três. Observa que o atendimento prioritário não tem alternância. Todos que usam essa senha são atendidos na frente, independente do tempo de espera, enquanto dois atendentes ficam na recepção, sem necessidade. Wagner entende que falta gestão naquela unidade.

O desaparecimento do estudante de Psicologia Bruno Borges, morador do Acre e cuja família é de Uberaba, completou um mês na quarta-feira, 26. Durante esse período, familiares e amigos vêm se dedicando a traduzir os 14 livros criptografados deixados no quarto do jovem, sendo três deles já decifrados. Enquanto busca entender as mensagens deixadas pelo filho, o empresário Athos Borges afirma que o sentimento presente todos os dias é de angústia. Bruno completou 25 anos na sexta-feira da semana passada e seu perfil na rede social recebeu diversas mensagens de parabéns.

A jornalista Renata Gomide fez postagem interessante nas redes sociais ao dizer que a ExpoZebu deveria ser realizada umas três vezes ao ano. Só pra ficar num exemplo: o então abandonado e triste jardim do aeroporto ganhou poda e novos ares.

Toda a estrutura já está montada no Parque Fernando Costa, com a decisão da ABCZ de retomar os shows artísticos. Hoje, Hugo & Rafael abrem o show de Luan Santana; amanhã, Suellen & Francielly farão o mesmo na atração de Simone & Simaria, e no domingo, Guto & Gabriel mostrarão o melhor do sertanejo universitário na abertura do show de Zezé Di Camargo & Luciano. Os ingressos estão à venda na loja dos Shows da ExpoZebu no Shopping Uberaba, Ailton Discos, Ótica Moderna e PneuBox ou ticmix.com.br. Mais informações: proeventos.com.br ou (34) 4102-0223.

Simone & Simaria vão apresentar sucessos como “Loka” e “126 Cabides” na ExpoZebu

- O Restaurante Manuel Prato, aberto pelo ex-vereador e ex-secretário Turkinho, está se transformando no novo point político da cidade.

- Professores e servidores da UFTM decidiram aderir à greve nacional de hoje.

- Codau e Codiub convoca aprovados nos últimos concursos públicos. Nomeações foram publicadas na edição de quarta-feira, 26, no jornal oficial Porta Voz.

- RH do Mário Palmério Hospital Universitário abriu contratação de técnicos nas diversas áreas de saúde, mas os profissionais devem mesmo é trabalhar na UPA que sua mantenedora assumirá.

- Passados quatro meses de governo, há exonerados que ainda não receberam acertos, enquanto alguns já foram contemplados.