Calçadas e sarjetas danificadas acabam virando armadilhas

Caladas e sarjetas danificadas acabam virando armadilhas

Denunciados

O Ministério Público Eleitoral ajuizou 89 procedimentos de investigação em Minas, pedindo ao TRE-MG a abertura de processo por falsidade eleitoral contra candidatas que disputaram as últimas eleições para vereadora e contra dirigentes partidários. Ao todo, 1.734 mulheres não obtiveram sequer um voto, sendo duas delas em Uberaba, uma filiada ao PRP e outra ao PMN. Na região, a situação se repetiu em Delta, Água Comprida e Campo Florido.

Armadilhas

Calçadas, sarjetas e meios-fios danificados transformaram a área central e os bairros do entorno em verdadeiras armadilhas, fazendo vítimas diárias nas ruas de Uberaba. Exemplo está na rua Barão de Ituberaba, nas proximidades da avenida Leopoldino de Oliveira, que causa quase que diariamente acidentes com pedestres.

Tumulto

Ontem de manhã, as pessoas que precisavam dos serviços do Codau foram surpreendidas na central da avenida Leopoldino de Oliveira. Apenas uma das 11 mesas de atendimento estava funcionando. As demais estavam fora do ar, por causa da internet. Por volta das 10h10, essa mesa também parou e servidora avisou que todos deveriam voltar em outro horário. Clientes reagiram e falaram em chamar a polícia e acionar o Ministério Público, diante do comportamento do atendimento. Mais tarde, os serviços foram retomados.

Adesão

A Arquidiocese de Uberaba aderiu à greve geral, programada para amanhã. Nas redes sociais avisa que não haverá expediente na Cúria Metropolitana nesse dia, “em conformidade com as manifestações que acontecerão em todo o país, contra as reformas propostas que agridem as conquistas dos trabalhadores, adquiridas sob duras lutas”. Ainda recomenda às paróquias que façam o mesmo e não tenham expediente em suas secretarias nesta sexta-feira.

Dessincronizados

O leitor Alex Abadio Ferreira vê desinteresse da prefeitura em melhorar o trânsito de Uberaba. Segundo ele, é um absurdo o que acontece com a sincronia dos semáforos. Esses equipamentos facilitam o trânsito, diminuem o gasto de combustível e a poluição. No seu entendimento, o dinheiro arrecadado com as multas poderia ser usado na implantação do sistema por toda a cidade.

Agilidade

O impasse envolvendo o governo de Minas e o Banco do Brasil em relação aos depósitos judiciais pode estar próximo de uma solução, após reunião de representantes da OAB-MG com o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF. Ele prometeu agilidade na resolução do caso. A briga se arrasta há meses, fazendo com que milhares de pessoas que obtiveram decisões favoráveis na Justiça deixem de receber os valores a que têm direito.

Insatisfeito

Cliente da Unimed BH reclama que ao usar o plano de saúde em Uberaba, em forma de intercâmbio, não pode escolher o laboratório para realizar exames. Apenas uma opção é dada pela operadora local.

Nova Corte

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas elegeu, na terça-feira, 25, o desembargador Edgard Penna Amorim como novo presidente, sucedendo o desembargador Geraldo Domingos Coelho, cujo mandato acaba em junho. Também foi eleito Pedro Bernardes de Oliveira como novo corregedor e vice-presidente. As posses ocorrerão no fim de junho.

Oportunidade

A VLI abriu processo seletivo de estágio. Serão oferecidas 56 vagas para estudantes dos níveis técnicos e superior em diversas áreas, inclusive em Uberaba. Além da bolsa, são oferecidos plano de saúde, seguro de vida, auxílio transporte e auxílio refeição. Para se candidatar, os interessados devem entrar no site estagiovli.manpower.com.br e se cadastrarem, até 10 de maio.

Abandono

A leitora Marieta Barbalho está abismada com o descaso no Cemitério de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa (Candongas). Ela chama a atenção para as sepulturas depredadas, inclusive a de seu pai. Sem galerias de águas pluviais, as enxurradas formam poças nas ruas internas e lamaçal. Segundo ela, tem até buracos nos muros e qualquer pessoa entra no local, mesmo à noite. Observa, ainda, que os trabalhadores não têm Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para trabalhar.

Até a sepultura do pai de Marieta Barbalho foi depredada por vândalos

Ti-ti-ti

- Moradores das imediações do novo Batalhão da Polícia Militar, em obras, localizado no Bairro Santa Marta, começaram a sentir os efeitos positivos. PMs de plantão têm colocado usuários, desocupados e outros para correr, à noite.

- Comemorou ontem 97 anos de vida dedicados ao bem a fundação do Lar André Luiz, Dalva Borges. Ela trabalhou anos ao lado do médium Chico Xavier pelos carentes.

- Se ocorrer, a sessão extraordinária que vai apreciar a criação de novo programa de parcelamento de dívidas municipais (Refis) será presidida pelo novato Alan Carlos (PEN).

- Entrega de correspondências não é problema apenas dos novos conjuntos habitacionais. A maioria dos uberabenses está insatisfeita com os serviços dos Correios.