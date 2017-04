Casal é condenado a 37 anos de prisão por prática de golpes em vendas pela internet

Casal condenado a 37 anos de priso por prtica de golpes em vendas pela internet

Golpistas

Os empresários Michel Pierri Cintra e Viviane Boffi Emílio, que fizeram vítimas inclusive em Uberaba e região, foram condenados na segunda-feira a 37 anos e oito meses de prisão, por aplicar golpes que somam R$250 milhões, por meio do site de vendas on-line Pank. O casal ainda terá que pagar R$4,8 milhões em indenização às 215 vítimas citadas no processo e mais R$9,7 milhões por danos morais coletivos, além de R$70,6 mil referentes à pena de 2.193 dias-multas aplicada pela Justiça. A sentença foi proferida pelo juiz Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira, da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto (SP).

Fazendo as contas

As transferências de ICMS para a Prefeitura de Uberaba fecharam ontem, com o repasse de R$440.829,24, totalizando R$14.064.073,26, em abril. O valor superou os meses de fevereiro e março, mas ficou abaixo de janeiro, quando o município recebeu a soma de repasses de R$14.729.946,31.

Sem vagas

O problema de internações nas UPAs continua, mesmo com a intervenção da prefeitura na gestão das unidades. Thaina Beatriz está com o avô Raimundo, de 78 anos, internado na UPA São Benedito, desde o dia 16, à espera de um leito hospitalar para cirurgia de fêmur fraturado. A revolta aumentou com a transferência de um rapaz que tinha dado entrada na unidade no dia anterior, ficando todos sem entender os critérios adotados, apesar de elogiar o atendimento e a atenção da equipe.

Esclarecimento

A coluna esclarece que o ex-vereador e médico Sakamoto não tem filhos e que nenhum de seus parentes trabalha na Câmara Municipal. Desta forma, a nota “Jeitinho”, que atribui a ele parentesco com nomeado de sobrenome Sakamoto, não procede; trata-se de outra família. Pedimos desculpa a Dr. Sakamoto e seus familiares.

Esclarecimento 2

O comando da Guarda Municipal acionou a coluna para responder reclamação do efetivo de que a legalidade da escala de trabalho de 12x60 semanais está pautada, primeiramente, no Decreto 4742/2015 e, por consequência, na Lei da Corporação. Ressalta que até o presente momento a Procuradoria do Município não enviou nenhum parecer sobre suposta ilegalidade afirmada. E, ainda, que a escala adotada no período noturno de 12x60 sempre esteve em aberto para trocas entre os guardas, sendo inclusive a que mais necessita de pessoal, visto a natureza no serviço, para priorizar o efetivo atendimento da população e a maior segurança das equipes de serviço.

Cruzada por Uberaba

Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Assis observa que ficou só na esperança a hipótese de que o gasoduto de Ribeirão Preto (SP) poderia ser construído até Uberaba, para atender a planta de amônia da Petrobras. Isto porque os ramais de distribuição não foram vendidos pela NTS, empresa privatizada pela Petrobras, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Psicanálise em debate

Uberaba sediará na manhã de sexta-feira, 28, o Pré-Fórum Mineiro de Psicanálise. Será no anfiteatro Cecília Palmério, no campus do centro da Uniube. Presenças confirmadas dos psicanalistas Eduardo Lucas Andrade, Margarete Domingues e Thiago Rocha, com mediação da professora Thaís Pereira. A entrada é franca.

Investimento

Foi entregue o projeto de desenvolvimento de piscicultura regional à Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande (Amvale), visando a atrair frigorífico investidor. Os números são impressionantes: menos de 1% da área utilizável para tanque no Alto Vale do Rio Grande geraria 123 mil toneladas/ano de tilápia, com peso médio de um quilo e ao preço de R$6,50/kg movimentaria R$600 milhões de faturamento/ano. O estudo será enviado a todos os frigoríficos do setor na América Latina. O projeto será apresentado na próxima reunião de prefeitos e secretários e, em seguida, realizada oficina para potencializar a ideia na região.

Foto/Divulgação



Vice-presidente da Amvale, o prefeito Paulo Piau (PMDB) garantiu incentivo fiscal e terreno, se necessário, ao investidor ao receber o projeto das mãos do secretário-executivo Vicente Araújo e do autor do estudo

Ti-ti-ti

- Faleceu no Mário Palmério Hospital Universitário o conhecido Zé Galinha, vendedor ambulante no calçadão da rua Artur Machado. Ele estava internado há oito dias, à espera de uma cirurgia no fêmur, e não resistiu a oito paradas cardíacas.

- Em ofício enviado à prefeitura, o Sindicato dos Educadores (Sindemu) está pedindo que todos os trabalhadores das escolas da rede municipal recebam a vacina contra a gripe, e não apenas os professores.

- Sindicatos convocam greve geral na Praça Rui Barbosa, a partir das 9 horas de sexta-feira, 28. E na segunda-feira, 1º de maio, fazem ato no Dia do Trabalho, na Praça Dr. Jorge Frange, às 19 horas.

- Quiosques na Univerdecidade, que eram usados por usuários de drogas e estacionamento de “carros bomba” de som, foram demolidos, para alegria dos moradores da Vila Militar e Jardim São Bento.

- Reunião extraordinária, convocada para apreciar novo parcelamento de dívidas municipais, corre o risco de não ser realizada. Muitos vereadores estão fora da cidade, como o presidente Luiz Dutra (PMDB), que viajou aos Estados Unidos, e o vice Aguinaldo Silva, que está pescando.