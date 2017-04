Jornada Universitria

Coincidência?!

Às vésperas da abertura da ExpoZebu 2017, a UFTM iniciou ontem a 3ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária Popular e o 4º Colóquio sobre Questão Agrária, no auditório da Reitoria. O evento acadêmico, realizado por grupo de professores, alunos e pessoas ligadas aos movimentos sociais, é aberto à comunidade e vai até amanhã. A feira agropecuária deve ser inaugurada pelo presidente Michel Temer (PMDB) e o governador Fernando Pimentel (PT), no sábado, 29.

Cidade violenta

Os uberabenses estão sendo vítimas de assaltos a qualquer hora do dia e da noite, andando a pé, de bicicleta, moto, carro, em casa e até esperando nos pontos por ônibus urbanos ou no interior dos mesmos. Ou seja, não existe local seguro. Um dos bairros mais tranquilos no passado era o Parque das Américas, onde ficava a sede da Delegacia Regional. Viaturas saíam e chegavam a toda hora. Mas depois de sua transferência para a Risp, no bairro Fabrício, os assaltos viraram rotina, inclusive com invasão de residências e comércios naquele bairro.

Saúde pública

O bairro rural de Peirópolis está sendo transformado num depósito de cachorros abandonados. O pior é que os donos soltam os animais na BR-262, onde alguns são atropelados, machucados e até mortos, danificando veículos. Aqueles cães que chegam à comunidade passam a incomodar os moradores, comerciantes e turistas. São mais de 50 animais nas ruas, alimentados por populares, sem nenhuma ação por parte do Departamento de Zoonoses.

Descontentamento

Muda o comando da Guarda Municipal, mas as reclamações do efetivo não param. Desta vez, os descontentes protestam contra a escala de trabalho de 12x60, consideradas por eles como “ilegal”. Alegam que apenas os protegidos são beneficiados, pois quem está escalado no período diurno trabalha, no mínimo, 30 horas semanais, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e até 138 horas mensais. Já quem atua na escala noturna, além de não fazer 30 horas semanais, não cumpre a carga horária devida, ou seja, trabalha menos que os outros.

Descontentamento 2

Segundo os GMs, a escala de 12x60 horas foi regulamentada através de decreto municipal, contudo foi considerada ilegal e o decreto, revogado pela nova legislação da Guarda Municipal, aprovada este ano. Na nova legislação, esta modalidade de escala não está prevista, logo está incorreta sua aplicação. A denúncia será feita ao Ministério Público para providências.

Recorrente

O conselheiro estadual de Saúde, uberabense Jurandir Ferreira, enviou postagem à coluna em que mostra mais um exemplo negativo da terceirização da saúde para Organizações Sociais. Em Valinhos, interior de São Paulo, o Instituto Nacional de Assistência à Saúde e à Educação (Inase) não pagou corretamente e nem em dia os salários dos profissionais da UPA demitidos no mês passado; eles sofrem até hoje para receber as rescisões.

Encolhimento

Reportagem do jornal O Tempo mostra que até sexta-feira, 28, já devem ser fechadas quatro agências dos Correios em Uberaba, Ipatinga, Poços de Caldas e João Monlevade. Entretanto, a assessoria de imprensa da estatal ressalta que o cronograma está sendo revisto. Os empregos serão remanejados para outras unidades. Em virtude dos prejuízos, a empresa deve desativar 32 agências em Minas, até o fim deste ano.

Pacote de bondades

O governo federal vai lançar um pacote de medidas para apoiar as prefeituras. O Ministério das Cidades usará R$2,7 bilhões do FGTS para projetos de infraestrutura, como mobilidade urbana, resíduos sólidos e iluminação pública, além de água e esgoto. O presidente Michel Temer deve anunciar os detalhes na abertura do 4º Encontro dos Municípios da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), hoje, em Brasília.

Temporada Country

O Baile do Cowboy chegará com tudo no sábado da próxima semana, 6 de maio. As duplas sertanejas Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone voltarão ao palco do Jockey Park. Juliana Gomes e Fernanda Costa abrirão as apresentações. A produção é da Pró Eventos, Mais Eventos, Top Entretenimentos e Trio Produtora. Os ingressos estão à venda na loja do Baile do Cowboy, no Shopping Uberaba, e pelos sites megaue.com.br e ingressolive.com. Informações (34) 4102-0223 ou proeventos.com.br.

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone mostrarão em Uberaba o Projeto Clássico

Ti-ti-ti

- Deputado federal Caio Narcio (PSDB) homenageou o pai Narcio Rodrigues (PSDB) pelos 58 anos, com mensagem patrocinada nas redes sociais, ressaltando ser ele seu orgulho.

- Tem diretor usando os computadores da Câmara Municipal para gravar CDs evangélicos.

- Se em Uberaba houve disputa pelo Diretório Municipal do PT, em Uberlândia o partido sequer conseguiu formar uma chapa. Vai ser nomeada comissão provisória.

- Assessoria de Marcos Montes (PD) nega que em sua assessoria tenha algum membro da família Germano.