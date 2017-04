Nomeações refletem fim da alegada crise na Câmara Municipal

Nomeaes refletem fim da alegada crise na Cmara Municipal

Superando a crise

Mais de sete mil universitários de 50 atléticas das mais diversas universidades e faculdades participaram, no fim de semana prolongado pelo feriado de Tiradentes, da Copa Interatléticas (CIA 2017), em Uberaba. Eles movimentaram a economia uberabense, principalmente bares, restaurantes, hotéis e comércio em geral. Boa parte deles ficou alojada em escolas públicas. Os quatro dias de jogos aconteceram nos Cemeas Abadia e Boa Vista e no Centro Olímpico, entre outros ginásios, além de duas festas open bar.

Sem orientação

A dez dias do fim do mês, prefeituras ainda não sabem qual será o futuro do programa Farmácia Popular, que disponibiliza à população medicamentos gratuitos ou a baixo custo. A partir de maio, o Ministério da Saúde vai interromper o repasse de verbas para manutenção das unidades da rede própria do programa, mas os gestores dizem não ter recebido qualquer comunicado ou orientação do governo federal. Ao todo, Minas tem hoje 41 unidades do Farmácia Popular funcionando em 39 cidades, inclusive em Uberaba.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu R$560.040,79 no segundo repasse mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), somando R$2.741.572,55 em abril. Já a transferência de IPI-Exportação foi de R$37.824,32, totalizando R$143.017,28 no mês.

Sem fim

Basta que caia uma chuva para que as crateras voltem a ser formadas, inclusive onde a operação tapa-buracos já foi feita. É o que pode ser verificado na avenida Niza Marques Guaritá, que precisa na verdade ser recapeada. Na Câmara Municipal, os vereadores têm apresentado indicações para que os serviços de tapa-buracos e capina sejam feitos em praticamente todos os bairros.

Leitor



Apenas alguns trechos da iluminação da rodovia foram consertados

Ainda danificada

Motoristas que passam pelo perímetro urbano da BR-050 alertaram a coluna que a iluminação está funcionando parcialmente, com alguns trechos ainda danificados nas proximidades do posto Zote e da passagem inferior em obras, o que aumenta o risco de acidentes no desvio.

Arquivo



Vereadores indicam ainda mais cinco assessores parlamentares em seus gabinetes

Jeitinho

Pelo jeito a crise financeira acabou na Câmara Municipal, com a nomeação de 11 pessoas para cargos comissionados que estavam sendo mantidos vagos sob a alegação de falta de recursos. Entre eles aparecem a esposa do ex-vereador Paulo Pires e o filho do ex-vereador Sakamoto. A indicação da maioria foi feita pelos vereadores, com o presidente Luiz Dutra (PMDB) cumprindo parte do prometido na eleição da Mesa Diretora.

Prepare-se

A Codiub inicia os preparativos para operar o sistema de radares nas ruas da cidade. Para isso abriu pregão presencial para locação de dois equipamentos portáteis, do tipo pistola a laser ou doppler. O contrato é para 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A abertura das propostas será no dia 11 de maio. A estimativa de preço é de mais de R$22 mil.

Contratados

Homologado pela Fundação Cultural o processo de licitação para prestação dos serviços de locação e montagem de estruturas; montagem, operação e desmontagem de sistema de sonorização; sistema de iluminação; disciplinador de público; módulos de fechamento em chapa de aço, entre outros itens, pelo período de 12 meses. As empresas vencedoras foram a Facure Promoções Artísticas (R$570.547,64), Two Macarrão Eventos (R$239.800), Guilherme Remy Rodrigues da Cunha & Cia. (R$136.996,75) e Condor Produção e Promoção de Eventos (R$64.500). Os valores somam R$1.011.844,39.

Para retomada

Foi publicado ainda chamamento público para credenciamento de artistas, bandas, grupos musicais, teatrais, dança ou cultura popular, visando à participação nos eventos culturais a serem realizados e apoiados pela Fundação Cultural. As inscrições vão até 15 de maio.

Aprovado

Antes do feriado, o plenário do Conselho Municipal de Saúde aprovou o Plano Municipal de Saúde de Uberaba para o quadriênio 2018 a 2021. Após intenso debate, o plano foi aprovado mediante o compromisso do secretário Iraci Neto de incluir ações sugeridas pelos conselheiros e a realização pela pasta de audiência pública para apresentação à população.

Servir é uma arte

Esse é o título de seminário dedicado à gastronomia, hotelaria e turismo voltado aos empreendedores de Uberaba. O evento acontece nas próximas terça e quarta-feira (25 e 26), no Hotel Golden Park, com apoio do Sindicato dos Proprietários de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Uberaba. A abertura será feita pelo presidente da Federação de Hotéis e Restaurantes de Minas, Paulo César Marcondes Pedrosa.

Recomendação

O assessor especial do procurador-geral de Justiça de Minas, promotor Marcos Pereira Anjo Coutinho, encaminhou recomendação à Câmara Municipal para que revogasse Emenda à Lei Orgânica que trata da proibição de qualquer deliberação, no município de Uberaba, sobre a ideologia do gênero. Segundo ele, foram detectadas inconstitucionalidades na emenda, recomendando o autocontrole de constitucionalidade pela Casa. A recomendação foi encaminhada à Procuradoria Geral do Legislativo, para análise, mas até agora sem um posicionamento jurídico.

Mais cheios

O governo de Minas arrecadou R$4,748 bilhões em março, 7,7% a mais que em fevereiro e 8% a mais que em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado no 1º trimestre, a receita chegou a R$15,516 bilhões.

Denúncias

O portal de Denúncia da Controladoria Geral do Estado (CGE-MG) permite que qualquer cidadão denuncie irregularidades praticadas contra a administração estadual. Desde que foi criado, em julho de 2015, esse canal recebeu 355 denúncias, que passam desde irregularidades cometidas por servidores estaduais até empresas que praticaram atos ilícitos contra o Estado. As denúncias podem ser realizadas no site cge.mg.gov.br. Há opções de identificação, sigilo ou anonimato do denunciante.

Novidade

A UFTM abriu licitação para construção de um herbário no campus da Univerdecidade. A unidade terá fundamental importância como material de pesquisa para todas as áreas da ciência que utilizam os vegetais em seus estudos, através da coleção científica de plantas secas (exsicatas), organizadas e preservadas.

Interpol

O secretário-adjunto de Polícia Civil do Acre, Josemar Portes, confirmou ao G1que o nome do estudante de psicologia Bruno Borges, 24 anos, foi incluído na lista de pessoas desaparecidas da Polícia Federal no Acre (PF-AC) e que a Interpol – polícia internacional – foi acionada. Sua família é de Uberaba. Portes afirma que o acionamento da Interpol é comum e ocorre conforme a evolução das investigações do caso. Ele afirma que não há indícios de que o jovem tenha saído do país, mas não descarta essa possibilidade.

Ti-ti-ti

- Como já era esperado, o Conselho de Apoio às Associações de Bairro e a Federação das Associações de Bairro (Fabu) não estão se entendendo.

- Tem família que deve mesmo entender de política. O filho ocupa cargo de assessor do deputado federal Marcos Montes (PSD) e o pai, de assessor institucional da Câmara Municipal.

- O TRE-MG revogou na quinta-feira (20) a sentença que determinava a cassação do prefeito reeleito de Prata, Anuar Arantes Amui (PMDB), e do vice-prefeito Sandro Vilela Teodoro (PMDB). Eles eram investigados por supostos atos de abuso de poder político.

- Em que pesem as novas nomeações de cargos comissionados no Legislativo Municipal, a bancada do PR cobrou do presidente Luiz Dutra a promessa de dar ao partido a chefia do Departamento de Comunicação, que é mantida vaga.

- Uberabenses participaram dos protestos na entrega da Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto, pedindo “fora Temer”.