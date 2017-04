Deputados de Uberaba votam pela urgência da reforma trabalhista

Deputados de Uberaba votam pela urgncia da reforma trabalhista

Manobra

Um dia depois de rejeitar a proposta, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, 19, novo pedido de urgência para acelerar a tramitação da reforma trabalhista. Foram 287 votos a favor, dentre eles Aelton Freitas (PR), Caio Narcio (PSDB), Marcos Montes (PSD) e Zé Silva (SDD). Já 144 foram contrários, em meio a muito tumulto. Para que o requerimento fosse aprovado, eram necessários, pelo menos, 257 votos favoráveis. Apenas Adelmo Carneiro (PT) votou contra.

Enfim

A concessionária MGO iniciou o conserto da iluminação do trecho urbano da BR-050, entre o conjunto Volta Grande e o Jardim Maracanã, nos últimos dias. No entanto, é preciso que sejam instalados mais postes e luminárias até o conjunto Alfredo Freire, sentido Uberlândia, e até o Jardim Alvorada, no sentido São Paulo. Também é necessário iluminar as marginais e as passagens inferiores, para dar mais segurança aos motoristas e pedestres que utilizam essas vias.

Ganhou ritmo

As obras de implantação do corredor de ônibus na avenida Guilherme Ferreira foram aceleradas, nesta semana. O pavimento da via foi recomposto e concretados os locais de parada nas estações de embarque e desembarque. O ritmo lento do projeto vinha sendo criticado por comerciantes e moradores daquele setor da cidade.

Contribuição

Associados do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro (IEATM) vão dar sugestões ao governo municipal para a atualização do Código de Obras. Medidas serão propostas para exigir o fim de construções inacabadas na cidade, que causam problemas à saúde pública e riscos à segurança.

Fraude

Três empresas foram condenadas pelo Governo do Estado, por meio da Controladoria-Geral, a pagar multa de R$608.016,54 por fraude no pregão eletrônico para a instalação de academias ao ar livre em 148 municípios de 11 regiões do Estado, inclusive em Uberaba. A decisão, que atinge a Metalúrgica Flex Fitness EPP, Brasfitness Comércio de Artigos Esportivos Ltda. ME e Júlio César Gasparini Júnior ME, foi publicada no jornal Minas Gerais de quarta-feira, 19.

Fraude 2

Conforme resultado do processo, ficou comprovado que as três empresas, pertencentes ao mesmo grupo familiar, fraudaram o pregão eletrônico. Após a desclassificação do primeiro colocado, Júlio César Gasparini Junior ME deixou de responder ao chamado do pregoeiro, fazendo com que o terceiro colocado, integrante do mesmo grupo econômico, vencesse o pregão. O processo também concluiu que a Metalúrgica Flex Fitness utilizou das duas outras empresas, enquadradas como microempresas, para conseguir vantagem indevida na licitação.

Repensando

O leitor Wagner Kisling entende que realmente o comércio uberabense precisa mudar o horário de funcionamento. Isto porque a maioria das lojas abre às 8h30 e 9 horas e fecham às 18 horas. Depois, os empresários falam que não têm clientes e que o movimento está fraco. Só no Natal e ano-novo as lojas ficam abertas à noite.

Homologado

Apesar das críticas da OAB Nacional, o Ministério da Educação (MEC) homologou parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) que autoriza o funcionamento de curso superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos. A decisão trata de recurso interposto pela Faculdade de Agronegócio Paraíso do Norte, que cita o caso dos Estados Unidos, onde profissionais com formação correlata “já exercem regularmente suas atribuições de forma plena, ressalvadas as áreas de atuação exclusiva de advogados”.

Os dois lados da moeda

Enquanto o sistema Fiemg agradeceu aos deputados federais de Uberaba e região por terem votado a favor da terceirização em outdoors, o Sindicato Stiquifar fez o contrário, usando a mesma peça publicitária. A entidade critica Aelton Freitas (PR), Caio Narcio (PSDB), Marcos Montes (PSD), Zé Silva (SDD) e Tenente Lúcio (PSB) por terem votado contra a classe trabalhadora.

Foto/Enerson Cleiton



Ao mesmo tempo, o sindicato Stiquifar convoca os uberabenses para greve geral no dia 28

Ti-ti-ti

- Tradicional papelaria é mais um estabelecimento comercial a encerrar suas atividades na avenida Leopoldino de Oliveira.

- O deputado federal Zé Silva (SDD) mudou de opinião um dia depois e ajudou a aprovar o pedido de urgência para tramitação da reforma trabalhista. Ele é do Partido Solidariedade, do sindicalista Paulinho da Força Sindical, que tinha orientado voto contra.

- Almir Silva (PR) reagiu ontem, em plenário, à manobra dos deputados federais da base aliada do governo Temer (PMDB), que aprovou o regime de urgência para tramitação da reforma trabalhista. Dentre eles está Aelton Freitas, líder do seu partido na Câmara Federal.

- Em 2017, Minas Gerais registrou 20.286 casos prováveis de dengue, sendo 325 em Uberaba e 915 em Uberlândia. Um caso veio a óbito e outros 15 seguem em investigação.

- Em relação à febre chikungunya, Minas registra 7.867 casos prováveis da doença, sem nenhum registro em Uberaba e 11 na cidade vizinha. Onze óbitos suspeitos pela doença estão em investigação. Já com relação à febre pelo vírus Zika, são 554 casos prováveis no Estado em 2017.