Infraero confirma demissão de funcionários no aeroporto de Uberaba

Infraero confirma demisso de funcionrios no aeroporto de Uberaba

Demissões

Assessoria de imprensa da Infraero confirmou ontem demissões de vigilantes e de agentes de proteção da aviação civil no Aeroporto de Uberaba, sem especificar números. Justificou que está fazendo uma reestruturação de todos os contratos terceirizados para atender às diretrizes orçamentárias propostas pelo Governo Federal sem que haja impacto na prestação dos serviços. No terminal local, o contrato de vigilância teve redução de 29,42%, ao ser repactuado em dezembro de 2016, e o de agente de proteção da aviação civil (APAC), de 42,86%, neste mês. Destaca, ainda, que não existe qualquer fragilidade ou comprometimento na segurança do aeroporto, sendo mantidos todos os procedimentos exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O que fazer?

O que está acontecendo na Subdelegacia do Ministério do Trabalho em Uberaba é um absurdo. Ninguém está conseguindo agendar homologações de demissões, o que é necessário para que o trabalhador requeira o seguro-desemprego. Antes, as homologações estavam sendo agendadas para 60 dias.

Chamando a atenção

É muito mais grave do que se imagina o bloqueio do pagamento dos depósitos judiciais, em virtude de impasse entre o governo de Minas e o Banco do Brasil, após o saque de R$4 bilhões desses recursos no fim do ano passado. Milhares de pessoas em todo o Estado, inclusive em Uberaba e região, estão impedidas de receber pensões alimentícias e comprar medicamentos autorizados pela Justiça, dentre outras situações urgentes e necessárias. Foi por essa razão que advogados se manifestaram ontem, na porta do Fórum Melo Viana e em outras comarcas.

Preocupante

O município deve R$32 milhões ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv), cujos valores foram parcelados com a autorização do Legislativo. Revelação foi feita aos vereadores, durante audiência do presidente Wellington Gaia e equipe. Também está em atraso parte da contribuição patronal e, se a prefeitura não colocá-la em dia até 15 de maio, quando vencerá a próximo Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), novo parcelamento será necessário.

Providências

Rubério Santos (PMDB) quer que a Guarda Municipal combata a atuação dos flanelinhas, com rondas rotineiras, principalmente na vigilância de carros nos estacionamentos dos cemitérios São João Batista e Medalha Milagrosa. O vereador diz que eles chegam a extorquir as pessoas na saída dos sepultamentos.

Preste atenção

É o que pede aos consumidores na hora das compras, principalmente em supermercados, o presidente do Procon, Rodrigo Mateus. Na terça-feira, 18, o órgão recebeu denúncia de produtos com validade vencida no Wall Mart, o que foi confirmado pelos fiscais, apreendendo-os e lavrando notificação. Ele pede que os uberabenses denunciem essas e outras irregularidades ao Procon.

Protestos de títulos

A Fazenda Nacional está seguindo os mesmos passos do Estado e protestando centenas de uberabenses por dívida ativa com o Programa Simples Nacional e com o Imposto de Renda. O mesmo está sendo feito pelo Inmetro, através da Procuradoria Geral da União. Editais de protesto são publicados diariamente.

Sobrando vagas

Nada menos que 283 vagas estão sendo oferecidas nos cursos de graduação da UFTM para transferência de alunos. As inscrições ocorrerão de 2 a 9 de maio. Mais vagas são ofertadas para portadores de diploma de curso de Graduação. Isso se deve à adesão da instituição ao Sistema Unificado de Seleção (Sisu). Antes, com os tradicionais vestibulares, a demanda de estudantes pelos cursos da universidade era bem maior.

Rechaçado

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na terça-feira, 18, o requerimento de urgência da proposta de reforma trabalhista. Foram 230 votos favoráveis, dentre eles de Aelton Freitas (PR) e Marcos Montes (PSD); 163 contrários, dentre eles de Adelmo Carneiro (PT) e Zé Silva (SDD), e uma abstenção, mas eram necessários 257 votos para aprovar a urgência. Caio Narcio (PSDB) não participou da votação. Agora, o projeto precisa seguir os prazos regimentais na comissão que analisa o tema.

Conselheiras municipais reúnem-se para análise da Proposta do Plano Municipal de Saúde 2018/2021

Ti-ti-ti

- Servidor de carreira enviou e-mail para cinco vereadores, inclusive para Samuel Pereira (PR), cobrando atitude em relação à nomeação de pastores para setores estratégicos da Câmara Municipal sem conhecimento técnico, mas até ontem não tinha recebido respostas.

- Jornal Diário do Comércio deu destaque à visita do prefeito Paulo Piau (PMDB) ao presidente da Petrobras, Pedro Parente, intitulando que “Uberaba pretende retomar planta de amônia”.

- Chuva de terça-feira à tarde na avenida Leopoldino de Oliveira mostrou que bueiro próximo ao calçadão continua entupido. E água empoçada acaba sendo atirada pelos carros sobre pedestres.

- Jornalistas que fazem a cobertura diária das sessões plenárias deixaram de ter acesso à sala de controle da TV Câmara.