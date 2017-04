Chcaras

Ainda corre risco

Empresário que comprou a antiga chácara da família Reis, no bairro Estados Unidos, insiste em construir empreendimento imobiliário no local onde estão preservadas dezenas de árvores do cerrado e frutíferas. Ele ingressou na Justiça com ação para derrubar decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico (Conphau) que considerou aquela área como tombada por estar no entorno do Museu de Arte Decorativa (Mada).

Ainda corre risco - 2

O promotor de Meio Ambiente, Carlos Valera, teria solicitado ao município a documentação do processo administrativo instaurado pelo Conphau. O ambientalista Cacá Sankari, autor da denúncia de cortes de espécies na chácara da família Reis, sugere que a Prefeitura crie um parque naquele espaço para sua preservação, denominando-o “Mata Eva Reis”.

Fique atento

Começaram a operar ontem, em modo definitivo, mais 18 novos radares fixos, instalados em rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER)/MG. Todos esses equipamentos foram ligados em 11 de abril e estavam funcionando em modo educativo. Agora, os veículos que excederem os limites de velocidade, que variam entre 40, 60 e 80km/h, serão multados. Dois deles ficam na região, sendo um na MG-255, quilômetro 8,5, em Frutal, e o outro na MG-427, quilômetro 14,2, em Água Comprida.

Absurdos

O leitor Edson Mio foi, na manhã de segunda-feira (17), aos Correios da avenida Marcus Cherém para retirar um objeto. No papel que o carteiro deixou em sua casa estava em negrito que o horário de abertura do setor era 8h30, o que foi confirmado por cartaz na porta. No entanto, até as 9h, mais sete pessoas aguardaram o atendimento, entre elas uma policial militar, acompanhada de colegas em uma viatura. Foi então que pediu para que lavrassem um boletim de ocorrência do descaso. E a policial teve a coragem de dizer para que ligasse no 190 e chamasse outra viatura. Enfim, o atendimento só começou às 9h15, sem nenhuma explicação para o atraso.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$4.027.208, no 3º repasse mensal de ICMS, totalizando até agora R$13.623.244,02 em abril. O valor já supera as transferências do imposto em fevereiro e março, restando ainda o repasse da próxima terça-feira (25), estimado em R$700.132,24.

De saída

No próximo domingo (23), padre Ricardo Alexandre Fidelis deixa o comando do Santuário da Medalha Milagrosa para assumir a Paróquia de São José Operário, em Ponte Alta. Ele ficou 10 anos à frente daquela comunidade.

Colostro em pó

Com sede em Uberaba, a Alta Genetics está importando colostro em pó do Canadá e comercializando no país. O produto é indicado na primeira alimentação de bezerros, para que receba os nutrientes e anticorpos necessários para o desenvolvimento.

À procura

A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu chamamento público para locação de imóvel em Uberaba. O prédio deve ter área total de aproximadamente mil metros quadrados e, no máximo, 15 vagas de garagem, devendo atender aos condicionantes do aviso. Os interessados devem apresentar suas propostas até o próximo dia 28. Informações: (34) 3318-4079.

Exemplo

Servidor municipal recebeu ontem R$10.200 de indenização judicial do Santander, em acordo feito no Tribunal de Justiça (TJMG). Ele só foi saber que tinha sido negativado pela instituição financeira quando comprava um carro. O banco tinha descontado uma promissória falsificada de R$90 mil no nome do uberabense. Esse e outros golpes dados por empresa chegaram a ser investigados pela Polícia Federal.

Prepare-se

Pedido do presidente da Fundação Cultural, Antônio Carlos Marques, foi atendido pela ABCZ. Os músicos locais Hugo&Rafael, Suellen&Francielly e Guto&Gabriel mostrarão o melhor do sertanejo universitário na abertura dos shows principais da ExpoZebu 2017. A produção é da Pró Eventos, Mais Eventos e Trio Produtora. Os ingressos estão à venda na loja do Shopping, Ailton Discos, Ótica Moderna e PneuBox, ou ticmix.com.br.

Divulgação



Suellen&Francielly se apresentam antes de Simone&Simaria, no sábado, dia 29 de abril

Ti-ti-ti

- Vão até hoje as inscrições de candidatos a presidente da Associação Comunitária do Bairro Josa Bernardino 1 e 2. A eleição e posse ocorrerão dia 30 na Capela Nossa Senhora Aparecida.

- Vereadores novatos continuam exonerando assessores parlamentares.

- Mais um computador foi levado do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisvalegran), localizado na avenida Orlando Rodrigues da Cunha, no feriadão.

- Invasão de escorpiões ocorre em imóvel da UFTM, sem que solução seja encontrada.

- Cemig ampliou em mais 30 dias o prazo para negociação de débitos com consumidores, na tentativa de reduzir o volume de dívidas em atraso. Somente nos últimos dois meses o montante recuperado somou cerca de R$150 milhões.

- Governo de Minas instala radar na MG-427, para controle da velocidade, mas nem precisava, diante do pavimento deteriorado, o que leva os motoristas a dirigirem devagar.