Detentor de cargo de confiança terá que contribuir com PMDB

Detentor de cargo de confiana ter que contribuir com PMDB

Repercussão

Apelidado de “Montanha”, Marcos Montes (PSD) apareceu entre os nomes citados nas listas da Odebrecht como um dos deputados que receberam recursos da empresa. O valor repassado teria sido de R$50 mil. Em sua coluna publicada no domingo, 16, no JM, o parlamentar declarou que a doação foi legal e defendeu as investigações da “Lava Jato”. MM observou que, na noite de sexta-feira, 14, viu que pessoas estavam usando a relação de doações da Odebrecht para confundir o eleitorado, tentando misturar sua situação com aqueles que vão responder a inquéritos. O fato repercutiu nos principais veículos de comunicação do país, no fim de semana.

Mordomias

Apesar do corte do lanche dos vereadores e convidados, a Câmara Municipal homologou pregão eletrônico para a compra de diversos alimentos. São eles: leite integral, achocolatado, açúcar, adoçante, chá mate e de capim-cidreira, manteiga, margarina, suco de diversas frutas, água mineral e refrigerantes de vários sabores.

“Dízimo”

O Diretório Municipal do PMDB firmou convênio com o município de Uberaba para permitir o desconto nos salários dos servidores filiados ao partido que exerçam cargo de confiança na administração. O desconto será feito mediante prévia e formal autorização e desde que o vencimento seja suficiente para que se efetue o desconto. O convênio retroage a janeiro de 2017 e termina em dezembro de 2020.

Não falta verba

No dia 30 de março, a Secretaria Municipal de Obras recebeu repasse de R$351.161,39, relativo ao contrato de financiamento destinado à implantação do Corredor BRT/Sudeste. Por essa razão, não se justifica o ritmo lento das obras, que atrapalha comerciantes, moradores e motoristas.

Repercussão

O desaparecimento do estudante de Psicologia Bruno Borges, de 24 anos, desde o dia 27 de março, já reúne mais de 10,4 mil membros no Facebook, na tentativa de decodificar os 14 livros criptografados que o jovem deixou em casa. Sua família é toda de Uberaba. A página “Bruno Borges – Estudos” foi criada no dia 4 deste mês. O administrador da página, o estudante universitário paranaense Alexandre Marques, de 24 anos, explica que, diferente de outras com teor cômico, a ideia foi juntar pessoas realmente interessadas em compreender o projeto de Bruno. Parentes e amigos do acreano também fazem parte do grupo, que é fechado.

Em busca de recursos

O Consórcio de Municípios do Vale do Rio Grande (Convale) abriu concorrência para a contratação de empresa especializada que revise, apure e recupere valores pagos indevidamente a título de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, referente às unidades consumidoras de energia e contribuição de iluminação pública de suas cidades. E, ainda, de contribuições sociais previdenciárias, compensação financeira e royalties de área alagada, ISS da prestação dos serviços das instituições bancárias e valores repassados a menor a título de Fundef. O contrato terá vigência de 12 meses. A entrega das propostas será no dia 30 de maio.

Rampas

A empresa Carlos Donizetti Durão ganhou a tomada de preços para a construção de 135 rampas de acessibilidade nas calçadas em torno dos Parques Municipais Beija Flor I e II. O contrato de 12 meses tem valor global de R$50.103,87. Cada uma custará mais de R$370,00.

Protesto

Servidor de carreira há 13 anos lamenta o governo municipal dizer que não existem condições financeiras pelo menos para corrigir as perdas salariais, enquanto que no jornal oficial Porta Voz ocorreu 41 nomeações de cargos comissionados no dia 13. Ele entende que passou da hora de a gestão parar de entupir a prefeitura com “sanguessugas” e começar a valorizar os efetivos.

Contra

A OAB Nacional emitiu nota oficial contra a criação dos cursos de Tecnólogo e Técnico em Serviços Jurídicos. Diz que o Conselho Nacional de Educação comete um grave erro na condução da educação jurídica, ao contrariar o posicionamento do próprio Ministério da Educação e permitir a criação desses cursos. Observa que a proposta abre caminho para a criação de uma classe indefinida de profissionais, gerando problemas ainda mais sérios às centenas de milhares de bacharéis em Direito que hoje se formam e não encontram posição favorável no mercado de trabalho.

Foto/Facebook



Moradores da Vila Militar reivindicam a implantação de duas rampas, com urgência, no canteiro central da avenida Lucas Borges, em frente dos números 1981 e 1145, para acessar o ponto de ônibus. As melhorias beneficiarão os moradores do Residencial Tancredo Neves, também

Ti-ti-ti

- Vereador Thiago Mariscal (PMDB) fez distribuição de chocolate, balas, pirulitos e refrigerantes às crianças de Ponte Alta, comemorando a Páscoa.

- Na lista de Odebrecht de doações apareceram ainda os nomes dos irmãos Weliton e Elismar Prado, de Uberlândia; do ex-deputado João Bittar e do vice-governador Antônio Andrade.

- Em tom de brincadeira, Rubério Santos (PMDB) correu do colega e odontólogo Alan Carlos (PEN) ao sentar na cadeira do equipamento odontológico, entregue à comunidade da Baixa.

- Nova reportagem do Fantástico, exibida no domingo, 16, sobre o jovem Bruno Borges mostrou áudio inédito, no qual ele conta que conseguia sair do próprio corpo.