Maciel Auditores vence pregão eletrônico para fazer auditoria no Ipserv

Maciel Auditores vence prego eletrnico para fazer auditoria no Ipserv

Reestruturação

Depois de fechar as lojas que tinha comprado da Copervale em cidades vizinhas e em Sacramento, a rede de supermercados Pinguim deixa de existir, com a divisão da sociedade entre os irmãos. Unidades estão sendo reabertas com as marcas supermercados Acerola e Rede Xis. Já a unidade do bairro Morumbi tinha sido transferida para a rede Zebu Carnes.

Sustentabilidade

Equipe do IFTM de Uberaba e a Emater acabam de criar o Núcleo de Estudos em Agroecologia. O engenheiro agrônomo e ambientalista José Sidney Silva considera que os desafios são muitos, mas agora a cidade passa a ter uma referência técnica/científica que possa auxiliar e alavancar a produção de alimentos mais sustentáveis (sem o uso de agrotóxicos) na região.

Fique atento

O Ministério da Agricultura identificou irregularidades em 45 marcas de azeite entre 140 coletadas nos últimos dois anos. As amostras foram colhidas em 12 Estados e no Distrito Federal. A equipe de fiscalização inspecionou 279 amostras de 214 lotes. Do total, 38,7% dos lotes tinham problemas e 79% das irregularidades eram relacionadas à baixa qualidade (produto ruim vendido como bom).

Contratado

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (Ipserv) adjudicou a Maciel Auditores como a vencedora do pregão eletrônico para prestação de serviços de auditoria externa independente. O valor é de R$75.390, abaixo da média orçada em R$87.266,67.

Lílian Veronezi



Novo anexo da Casa de Apoio Danielle permitirá a ampliação do atendimento



Ampliação

No último dia 3, a Casa de Apoio Danielle inaugurou anexo na rua 13 de Maio, 47, perto da sede da rua Governador Valadares, 438. Atualmente, a entidade oferece 32 leitos para pacientes em tratamento na cidade e seus acompanhantes. O anexo de 190m² permitirá abrir mais 26 vagas, sendo 18 para homens e oito para mulheres, totalizando 58 leitos. O local também abrigará administração, lavanderia, almoxarifado, depósito, oficina de artesanato, bazar e brechó beneficente. Informações: 3314-9399.

Reprodução



Junto com os livros, Bruno deixou "chaves" que servem como guia para a decodificação dos textos



Continua desaparecido

Reportagem do site G1 mostra que a família do estudante de psicologia Bruno Borges, de 24 anos, já identificou cinco tipos diferentes de criptografias nos escritos deixados pelo jovem, que está desaparecido desde o dia 27 de março, no Acre. Toda a família é de Uberaba. Até então tinham sido encontrados quatro códigos - um deles baseado no "Manual do Escoteiro Mirim". A irmã mais velha de Bruno, a empresária Gabriela Borges, de 28 anos, explicou que, desde o último dia 8, começou a decodificar dois livros por meio de programa de computador. No entanto, os familiares ainda não divulgaram nenhum trecho.



Pacto

Sobre as investigações do paradeiro de Bruno, o delegado Fabrizzio Sobreira, coordenador da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), afirmou que os amigos que ajudaram Bruno nas escrituras e criptografias teriam feito um pacto de sigilo para que objetivo real do projeto não fosse revelado. Sobreira acrescentou que todos os envolvidos prestaram depoimentos, incluindo o primo que financiou o projeto com R$20 mil e dois amigos que ajudaram o estudante a escrever e criptografar os livros.

Atento

O conselheiro estadual de Saúde, Jurandir Ferreira, observa que há mais de dois anos pleiteava a intervenção nas UPAs. Segundo ele, é de conhecimento de todos que essa organização somente está em Uberaba por "insistência e resistência" do gestor maior, pois nunca teve a expertise anunciada. Diz que preocupa quando dizem que a Pró-Saúde prestou um grande serviço a Uberaba nas UPAs, justificando que desde o fim de 2016 a OS não tem conseguido manter sua performance, com aumento das mortes.

Atento - 2

Jurandir Ferreira reafirma que Uberaba tem pessoas competentes para fazer a gestão dos aparelhos de saúde sem precisar usar desconhecidos em busca de "dinheiro" com argumentos de que os locais ficam mais caro. E completa que nestes 90 dias vai fiscalizar e levantar todas as situações para melhorias, indagando por que não se pode assumir permanentemente as UPAs?

Reflexão

A secretária municipal de Educação, Silvana Elias, postou texto nas redes sociais em que diz que o mundo atual vive uma busca incessante de terceirização. Segundo ela, “terceiriza-se tudo: pessoas, desafios, responsabilidades, ética. Vivemos um tempo em que as pessoas buscam, fora de si mesmas, culpados pelos próprios fracassos e desafios. Busca-se culpados para as relações interpessoais desastrosas, para as dificuldades inerentes à vida, para o fracasso profissional, para a falta de compromisso, para os comportamentos inadequados...”.

Reflexão - 2

Silvana Elias diz ainda que “busca-se culpados para tudo, em especial pelas angústias e situações que cabem a cada um fazer os enfrentamentos necessários. Procura-se no outro, o que na verdade está dentro de cada um. Olhar para dentro e ver fragilidades é um gesto de retidão, humildade e maturidade, virtudes raras para quem só busca justificativas. Enquanto olharmos para o outro buscando nele as respostas que dependem de si, dificilmente encontrará solução”.

Mandando ver

Nada menos que 398 notificações de multas de trânsito foram publicadas no jornal oficial Porta-Voz de quinta-feira (13) na internet. São os agentes de trânsito, identificados como “verdinhos” - por usar coletes dessa cor -, mostrando trabalho. E nem uma das 24 multas foi aceita pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) na sessão de 16 de março.

Previna-se

A incidência de dengue continua baixa em Uberaba, com o registro de 608 casos prováveis, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde do último dia 10. Uberlândia, com 1.169 registros, tem incidência média (alerta). Na cidade vizinha são 10 casos de febre chikungunya e nem um em Uberaba.

Modelo

O leitor Wagner Kisling diz que a casa lotérica da praça Carlos Gomes serve de exemplo para outras. Tem guichês separados para jogos, pagamentos de contas, idosos e gestantes. E mesmo com o fluxo de pessoas para receber o FGTS, a fila é bem menor e o atendimento, rápido.

Exemplo

O construtor e esposo João Batista Garcia e seu filho engenheiro Darlon Garcia visitaram na quinta-feira (13) a motorista do ônibus da Apae Lilian Faquinelli, que vitimou Lúcia Helena Garcia no cruzamento das avenidas Prudente de Morais e Saldanha Marinho. Na Missa do 7º Dia, celebrada no mesmo dia, diretora da Apae agradeceu a família pela solidariedade, no Santuário da Abadia, onde Lúcia era voluntária.

TI-TI-TI



- Servidor Marcelo Campos declarou ter sido impedido pelo presidente do sindicato da categoria, Luís Carlos Santos, de participar das reuniões de negociação salarial com o governo municipal.



- Termina amanhã o prazo para os 35 partidos políticos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enviarem a relação atualizada de seus filiados.



- Nada menos que 41 pessoas foram nomeadas para cargos comissionados e cinco exonerados no jornal Porta-Voz de quinta-feira (13).



- Prefeito Paulo Piau e a primeira-dama Heloisa participaram da Missa de Lava-Pés no Santuário da Abadia.



- Ex-vereador Elmar Goulart, então líder do prefeito, foi nomeado superintendente de Micro e Pequenas Empresas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.