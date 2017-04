Governo fecha farmácias populares mantidas com recursos federais

Governo fecha farmcias populares mantidas com recursos federais

Sempre cheias

O atendimento nas agências lotéricas está impossível nos últimos dias, com a superlotação das agências da Caixa Federal, para saques do FGTS. É preciso que a instituição financeira, responsável pelas casas lotéricas, amplie o número de terminais eletrônicos nessas unidades, para agilizar e melhorar os serviços prestados.

Necessário

É preciso regulamentar o funcionamento das lotéricas justamente para melhorar o atendimento, através de lei. Na concessão de alvarás pela prefeitura poderiam ser exigidos imóveis com metragem mínima, banheiros para o público, espaço para bancos de espera e privacidade para atendimento nos guichês. Funcionando como bancos, as agências lotéricas deveriam contar com segurança armada, inclusive.

Cruzada por Uberaba

O deputado federal Marcos Montes (PSD) postou nas redes sociais que agendou reunião de lideranças de Uberaba com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, na segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro. O grupo vai mostrar ao dirigente da estatal a importância da conclusão ou venda da unidade de fertilizantes nitrogenados de Uberaba, já que existem empresas interessadas no projeto. Antes de pedir a reunião, MM conversou sobre o assunto com o presidente Michel Temer (PMDB), na terça-feira, 11.

Fechadas

O governo decidiu fechar as farmácias populares que são mantidas com recursos federais. Em Uberaba, uma delas funciona na avenida Fidélis Reis, no Centro. Com isso, os pacientes vão ter que recorrer às farmácias conveniadas, onde são oferecidos apenas 25 medicamentos de graça ou com preços baixos, enquanto nas farmácias que serão fechadas se encontram 125 remédios. A justificativa é economizar recursos.

Indisciplina

A falta de recursos teria adiado mais uma vez o concurso para contratação de novos guardas municipais e licitação para aquisição de armas. No entanto, as duas ações fazem parte do plano estratégico da Secretaria Municipal de Defesa Social para esse governo.

Mistério

Não é apenas o pai do jovem Bruno Borges, desaparecido desde 27 de março no Acre, que é de Uberaba. Ele, a mãe e a irmã nasceram na cidade, também. Ninguém ainda sabe de seu paradeiro. O rapaz escreveu vários livros misteriosos, inclusive nas paredes de seu quarto, em linguagem criptográfica. Amigos dele revelaram que seu objetivo era chamar a atenção do mundo para seus manuscritos, que supostamente lhe deixaram milionário.

Balanço

A Codiub contabilizou valores a receber de R$9.096.512,00 da Prefeitura de Uberaba e R$111.331,00 do Codau no fechamento do balanço de 2016. Também tinha a receber R$880.636,00 das Prefeituras de Candeias, Cabo Frio, Trindade e Catu, cujos débitos são antes de 2010. A empresa ajuizou ações de cobrança, buscando o recebimento dos valores. Encontra-se em fase de liquidação de sentença para a emissão de precatórios pelas Prefeituras de Candeias e de Cabo Frio. Já a Prefeitura de Trindade emitiu precatório em outubro de 2015.

Exemplo

Equipe médica, atendimento e socorro mecânico da base de apoio da concessionária Triunfo Concebra, localizada após o viaduto de acesso ao bairro rural de Peirópolis, mostraram união, no início da noite de quarta-feira, 12. As instalações foram inundadas pelo temporal que caiu naquela região, com fortes ventos e índice pluviométrico de 47 milímetros. Cada um pegou rodo, vassoura, pano de chão e em poucos minutos estava tudo limpo.

Exemplo 2

Ação conjunta, que reuniu desde o médico ao serviços gerais, foi presenciada por membros da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis (AASPP). Eles tinham ido à base de apoio da Triunfo para agradecer os socorros realizados aos moradores da comunidade, em casos de AVC, queda de telhado e corte com podão.

Foto/Marcelo Nicolau



O temporal que caiu em Peirópolis fez represa transbordar. Os ventos derrubaram árvores e danificaram telhados. Demora na ligação das galerias de águas pluviais voltou a inundar restaurante e residências

Ti-ti-ti



- Enfim, a Pró-Saúde foi suspensa da gestão das UPAs pelo governo municipal.



- Uberabenses consideram um absurdo a taxa de serviços cobrada pela Caixa Federal, que passou de R$15,72 para R$23,12 por mês.



- Atrasos e faltas passaram a ser normais na rotina da Guarda Municipal. Falta de cortes de cabelo/barba e de asseio com o fardamento tornou-se rotina.



- Nenhuma das cidades da região de Uberaba está entre os 47 municípios contemplados pelo governo estadual com 1.062 equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS). O investimento foi de R$2,1 milhões e vai contemplar 50 UBSs.



- A Unipac vai assinar convênio com a prefeitura para dar suporte à regularização de associações de bairro. Lei de 2010 ainda não foi colocada em prática.



- Já as associações de bairro que possuem sedes estão cadastradas como devedoras de IPTU. Imunidade baseada na Constituição Federal não está sendo mais levada em consideração. Entendimento é de que somente proposta de lei pode isentá-las de tributação.