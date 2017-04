Cartórios eleitorais já não funcionam desde ontem

Cartrios eleitorais j no funcionam desde ontem

Em busca de apoio

O governo federal vai antecipar o pagamento de R$1 bilhão para emendas impositivas do orçamento da União para os deputados federais e senadores neste mês e mais R$800 milhões em maio. A estratégia é agradar aos parlamentares para que aprovem as reformas da Previdência Social, trabalhista e política. O governo municipal deve aproveitar para apresentar suas demandas a Adelmo Carneiro (PT), Aelton Freitas (PR), Caio Narcio (PSDB), Marcos Montes (PSD) e Zé Silva (SDD), para que possam inaugurar obras e lançar projetos antes das eleições do próximo ano.

Exemplo de cidadania

Aos 99 anos, a uberabense Severina de Lourdes Amui fez questão de fazer o cadastramento biométrico no Cartório Eleitoral de Uberaba, na segunda-feira, 10. Acompanhada da neta Daniela Amui de Paula, ela chamou a atenção dos presentes, por sua atitude.

Placar da Previdência

Agência Estado atualizou o Placar da Previdência sobre a intenção de voto de cada parlamentar na reforma da Previdência Social. Marcos Montes é um dos 101 favoráveis, mas sem a exigência de 49 anos de contribuição para ter direito ao benefício integral; criação de uma regra de transição para homens com mais de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos, e alteração da idade mínima para mulher. Adelmo Carneiro e Caio Narcio disseram que votarão contra, entre 273 colegas. Já Aelton Freitas, Zé Silva e outros 63 não responderam.

Desespero

Coluna voltou a ser acionada por Daniela Dias, que tem filho com necessidade de alimentação por dieta especial. Ela não sabe mais a quem apelar, diante da falta de entrega dos produtos pelo município. Nem mesmo decisão judicial está sendo cumprida. A mãe espera que o secretário de Saúde, Iraci Neto, cumpra o compromisso de regularizar a entrega em 30 dias.

Não perdeu tempo

Ao convidar Michel Temer (PMDB) para abrir a ExpoZebu 2017, o presidente da ABCZ falou da constitucionalidade da cobrança do Funrural, decidida pelo STF. Arnaldo Manuel explicou a ele que a sociedade tem uma falsa impressão do agronegócio, onde se trabalha muito e com uma margem de lucro pequena. Disse que o setor está aflito com essa notícia, porque não consegue arcar com esse passivo tributário dos últimos cinco anos. A carga pesada pode inviabilizar o negócio de vários produtores. Temer teria ficado sensibilizado e empenhado em encontrar uma solução.

Intenção de voto

Pesquisa realizada pelo Instituto Multidados na região metropolitana de Belo Horizonte mostra o senador Antonio Anastasia (PSDB) liderando os cenários de intenção de voto. Quando seu nome não aparece, a liderança é dividida pelo governador Fernando Pimentel (PT) e pelo prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS). A pesquisa foi contratada pelo Diretório Estadual do Partido da República (PR)

Passaporte ou individual

Os convites para os shows da ExpoZebu já estão à venda. O público poderá escolher entre Passaporte, que dá acesso às três noites de shows, e convite individual, para cada noite. Três áreas distintas estão disponíveis: Pista, estruturada em frente ao palco; Área VIP, com Open Bar de cerveja, água e refrigerante, e Camarote, com Open Bar de cerveja, água, refrigerante, vodca e suco. Os tickets estão à venda na loja do Shopping Uberaba, Ailton Discos, Ótica Moderna e PneuBox ou ticmix.com.br. Mais informações: proeventos.com.br ou (34) 4102-0223.

Prioridade

A revitalização do centro é uma das prioridades da Secretaria de Planejamento. Foi o que garantiu o interino da pasta, Nagib Facury, durante encontro com vereadores e o presidente da Associação CentroForte, Fabio Lopes. Nagib Facury assegurou que a obra está no planejamento estratégico do governo e que as obras de revitalização devem ser anunciadas ainda em 2017.

Na terça-feira, 11, o deputado federal Aelton Freitas (PR) manteve audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho, quando entregou o projeto de construção do campus da UFTM, na cidade de Iturama, em área doada por sua família

Ti-ti-ti

- Causou revolta entre servidores a declaração feita por pastor que dirige o Departamento de Informática da Câmara Municipal, em que ele afirma ter ficado “famoso” ao sair na coluna e que não precisa de conhecimento técnico para ocupar o cargo, já que a Casa tem pessoal exatamente para isso.

- A operação Carne Fraca foi um dos temas debatidos por Temer com a diretoria da ABCZ, assim como as reformas da Previdência e Trabalhista.

- Na pesquisa de intenção de voto na Grande BH, Lula (PT) lidera com 25%, seguido por Jair Bolsonaro (PSC), com 14%; Marina Silva (Rede), com 13%; João Doria (PSDB), com 10%, e Michel Temer (PMDB), com 8%.

- Desde ontem, os cartórios eleitorais em todo o Estado não estão funcionando, em função da Semana Santa.

- Espera-se que o início da entrega de novos equipamentos odontológicos nas unidades de saúde normalize os atendimentos.