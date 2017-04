Recuo do governo na discussão da Previdência alivia pressão a aliados

Recuo do governo na discusso da Previdncia alivia presso a aliados

Caos

Como em todo o país, as agências da Caixa Econômica Federal em Uberaba continuam lotadas por pessoas em busca de saque do FGTS. E quem mais sai prejudicado são os clientes, que pagam caro pelos serviços prestados pela instituição financeira. Também sofrem os bancários e estagiários, que não conseguem atender com qualidade mínima a todos.

Admite

Marcos Montes, líder do PSD na Câmara dos Deputados, considerou em entrevista à Agência Estado que o recuo do governo na discussão da reforma da Previdência diminuirá a pressão sofrida pelos deputados da base aliada nos redutos eleitorais. Ele defendeu, porém, que a reforma trabalhista, discutida em comissão especial, seja votada antes da Previdência. Também não vê problema em votar a reforma da Previdência no 2º semestre.

Só esperando

Passando mal e seguindo a orientação para que procurasse uma unidade de saúde para desafogar as UPAs, radialista foi ao antigo Centro Médico da Abadia, às 14h30 de segunda-feira, 10. No local foi informado que deveria voltar após as 18 horas para ser atendido, pois iriam ceder apenas dez fichas, por ordem de chegada. Sua saída foi recorrer a uma farmácia.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu, ontem, R$8.759.882,86 no segundo repasse de ICMS do mês, ficando acima da estimativa de R$7.390.284,80. A soma chegou a R$9.585.566,79 em abril. A previsão para o repasse na terça-feira, 18, é de R$4.667.548,30.

Cruzada por Uberaba

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo para a Justiça Federal determinar liminarmente a retomada imediata da construção e a conclusão em seis meses da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, em Três Lagoas (MS). Ele pede, ainda, o estabelecimento de multa diária de R$50 mil, caso a ordem judicial seja descumprida, e que a obra seja excluída da lista de projetos de desinvestimento da Petrobras. O mesmo deveria ser feito pelo MPF em relação à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V, de Uberaba, cujas obras estão hibernadas pela estatal.

Degradação

Atendendo proposição do deputado federal Zé Silva (SDD), a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados debateu ontem a degradação do cerrado brasileiro. Ele é o segundo bioma da América do Sul e ocupa 22% do território brasileiro. Segundo o parlamentar, o objetivo é criar uma legislação de proteção ao cerrado, trazer a perspectiva das universidades e das escolas e de assistência técnica da extensão rural e, também, práticas conservacionistas de convivência e recuperação.

Pode?!

Estabelecimentos comerciais em Uberaba estão perdendo vendas de produtos como motosserras. Isso porque o registro do equipamento somente é feito na Superintendência de Meio Ambiente (Supram), em Uberlândia. E naquela repartição o site na internet está fora do ar e nenhum servidor atende o telefone para dar orientações sobre os procedimentos necessários. Câmara Municipal, Sindicato Rural e Ministério Público do Meio Ambiente serão acionados para desembaraçar mais esse problema enfrentado pelos produtores rurais.

Regulamentação

A necessidade de aprimorar o projeto de Lei Federal 6.437/16, que tramita na Câmara dos Deputados e trata do trabalho e da formação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, foi defendida na Assembleia Legislativa de Minas, segunda-feira, 10. O Seminário Estadual da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, criada para analisar essa proposição, foi proposto pelo deputado federal Adelmo Carneiro (PT).

Convocação

A OAB-MG está convocando todos os advogados a participarem de manifestação na porta dos fóruns de suas cidades, às 14 horas de quarta-feira, 19. O objetivo é cobrar do governo estadual e do Banco do Brasil o pagamento dos depósitos judiciais, confiscados desde o fim do ano passado, prejudicando a categoria e clientes.

Foto/Facebook



Apesar da derrota das urnas, ex-vereador Edmilson Doidão (PR) continua distribuindo miúdos e papadas suínas. Na segunda-feira, 10, a distribuição foi feita aos moradores dos bairros Gameleira 3, Anatê e Residencial 2000

Ti-ti-ti

- Loja das Casas Bahia tem apenas um caixa para atender clientes. Ontem, eram 74 pessoas na fila para pagamento dos carnês.

- Imobiliárias locais continuam fechando poucas transações de imóveis, principalmente em função dos obstáculos impostos pela Caixa Federal, também.

- Cartão BNDES passou a exigir garantias para empréstimo a seus clientes.

- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Grande vai gratificar quem der informações sobre o paradeiro de computador roubado de sua sede, na avenida Orlando Rodrigues da Cunha. Contato nos telefones 3313-6138 e 99994-3923.