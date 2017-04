Família de jovem desaparecido misteriosamente no Acre é de Uberaba

Famlia de jovem desaparecido misteriosamente no Acre de Uberaba

Foto/Reprodução



Bruno escreveu os 14 livros à mão em linguagem criptográfica



Uberaba está em todas

A família do jovem Bruno Borges, desaparecido desde 27 de março no Acre, depois de escrever vários livros misteriosos, é de Uberaba. Seu pai Athos Borges era filho do pecuarista Ovídio Miranda. No domingo, 9, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu reportagem mostrando os últimos passos do rapaz. Os familiares apelam para seu retorno, mas amigos dele revelaram que seu objetivo era chamar a atenção do mundo para seus manuscritos, que supostamente o deixaram milionário.

Quórum baixo

Apenas 115 votos foram registrados nas eleições para renovação do diretório municipal do PT em Uberaba. O odontólogo Léo Ismar Moreira conseguiu 101 votos, com o apoio de filiados históricos e do deputado federal Adelmo Carneiro. O presidente afastado Josimar Rocha ainda tentou levar uma urna para o bairro Estrela da Vitória, seu reduto eleitoral. No entanto, ele foi impedido por representante do diretório estadual, uma vez que cidades com até 500 filiados, como é o caso de Uberaba, não é permitido o uso de urnas itinerantes.

Socorro

É o que está pedindo a população do Jardim Anatê 2, diante das invasões e até mesmo envenenamento de cães com essa finalidade. Os roubos passaram a ser frequentes, inclusive com a presença dos moradores, que tem de enfrentar os invasores. Também tem casos de famílias tentando invadir moradias porque não têm para onde ir e ainda não foram contempladas pelos programas habitacionais.

Discordância

Em que pese dez departamentos da Câmara Municipal estarem sem chefias, em função das dificuldades financeiras da Casa, servidor de carreira discorda de critérios nas nomeações. Dois pastores assumiram a direção de departamentos estratégicos, sem as qualificações necessárias, além de empréstimo de servidores da prefeitura vinculados à assessoria da presidência. E indaga se o corte do pão com manteiga é que vai resolver os problemas econômicos do Legislativo.

Esclarecimento

Márcio Antonangelo, coordenador da Unidade de Atenção ao Idoso, contesta reclamação de usuária de que a piscina e equipamentos estejam sem manutenção na atualidade. Diz, ainda, que não tem recebido queixas nesse sentido.

Avaliação

O sindicalista Adislau Leite avalia que a mobilização dos educadores municipais foi vitoriosa porque conseguiu construir uma greve após 28 anos na rede, com luta e mobilização intensa, apesar de todas as ações contrárias ao movimento. Segundo ele, a categoria foi corajosa e se tornou mais respeitada e conhecedora de seus direitos. Diz ainda que todos têm clareza de que ainda estão longe do que propuseram conquistar, mas têm consciência de que a mobilização continua, inclusive com nova negociação, no dia 18 de julho.

Eleições 2018

Levantamento do jornal Hoje em Dia mostra que a adoção do modelo do voto em lista fechada não conquistou o apoio da maioria dos deputados da bancada mineira na Câmara. Dos 53 parlamentares, 30 se posicionaram contra a proposta, dentre eles Aelton Freitas (PR) e Zé Silva (SDD). Apenas cinco deputados afirmaram ser a favor do projeto e cinco declararam não ter opinião formada ainda (Adelmo Carneiro – PT e Caio Narcio – PSDB). Outros 13 não responderam à enquete, apesar de procurados. Foi o caso de Marcos Montes (PSD).

Aproveite

Começou ontem a venda de ingressos para os shows da 83ª ExpoZebu. O público vai conferir Luan Santana, neste dia 28; Simone & Simaria, no dia 29, e a dupla Zezé di Camargo & Luciano, no dia 30. A realização é da ABCZ e a produção, da Pró Eventos, Mais Eventos e Trio Produtora. O 1º lote do Passaporte da Pista será vendido por R$70; da Área VIP, por R$180, e do Camarote, por R$300. Já o primeiro lote do Ingresso Individual da Pista estará disponível por R$30; da Área VIP, por R$70, e do Camarote, por R$120. Venda no Shopping Uberaba, Ailton Discos, Ótica Moderna e PneuBox. Quem prefere comprar on-line deve acessar o site ticmix.com.br. Mais informações pelo telefone (34) 4102-0223 ou pelo proeventos.com.br.

Ti-ti-ti



- Uberabense manifesta-se contra a nomeação de apenas sete servidores de carreira entre os 17 indicados para cargos comissionados na Secretaria Municipal de Saúde, no jornal oficial Porta Voz do dia 5. A economia poderia ser maior caso o aproveitamento dos funcionários efetivos também fosse maior.



- Leitor Altalisio Raimundo Cândido protesta com apadrinhamento de deputados a ocupantes de cargos nas estatais, argumentando que a operação “Carne Fraca” mostrou os danos causados ao país por essas indicações.



- Três candidatos disputaram a presidência do PT local, mas apenas dois com chapa completa.



- Dieta especial que está em falta nas unidades de saúde e UPAs é para bebês com hidrocefalia, principalmente em decorrência do zika vírus nas gestantes.



- A Prefeitura de Uberaba recebeu, ontem, R$2.181.531,76 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).