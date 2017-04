Deputado Aelton Freitas é o padrinho do novo presidente da Infraero

Deputado Aelton Freitas o padrinho do novo presidente da Infraero

Apadrinhamento

Reportagem do jornal Valor mostrou que o deputado federal Aelton Freitas (PR) apadrinhou a indicação do novo presidente do conselho de administração da Infraero. Luiz Alberto Albuquerque Souza era chefe de seu gabinete. Outros foram indicados pelo PR, em que pese a Lei de Responsabilidade das Estatais coibir indicações partidárias em empresas controladas pela União. Para contornar a legislação, os partidos têm recorrido a nomes de perfis técnicos e que cumprem os dispositivos legais.

Novo Refis

Chegou à Assembleia Legislativa o projeto de lei do novo Programa de Regularização de Créditos Tributários. As dívidas de ICMS e IPVA, suas multas e acréscimos vencidos até 31 de dezembro de 2016 poderão ser pagos à vista ou parcelados. Em caso de pagamento à vista do ICMS, será aplicada redução de 90% ou de até R$ 150 mil das multas e juros. No parcelamento, a redução de juros e multas será de 80%, em até 12 parcelas; 70%, em até 24; 60%, em até 36; 50%, em até 60, e 40%, em até 120 vezes.

Novo Refis - 2

O contribuinte em dia com os impostos terá desconto de 1% no ICMS no período subsequente. Esse percentual pode chegar a 2%, caso ele esteja adimplente por pelo menos três períodos. Além disso, ficam extintas as dívidas de ICMS formalizadas até 31 de dezembro de 2012 no valor de até R$20 mil. Já os créditos de IPVA poderão ser parcelados em até seis vezes, com redução de 50% das multas e juros. Quem estiver em dia terá direito ao desconto de 3% sobre o IPVA no ano subsequente. E os débitos de ITCD vencidos até 31 de março de 2017, suas multas e acréscimos poderão ser pagos com 15% de desconto à vista ou parcelado, com a isenção de juros e multas, caso prefira parcelar em 12 vezes, ou com redução de 50%, em 24 parcelas.

Irmã Maria Antônia Alencar com o fotógrafo Maurício Farias

Duplo presente

Hoje, a irmã Maria Antônia Alencar, concepcionista do Mosteiro da Medalha Milagrosa, completa 96 anos de vida, oportunidade em que lançará mais um livro de sua autoria: "Encontra-se Deus". O dinheiro arrecadado nas vendas será repassado à Associação Pequena Obra de Santa Beatriz, que distribui 100 cestas básicas, mensalmente, às famílias mais necessitadas, o que é feito há quase 40 anos.

Projeto de Lavínia e Eduardo objetiva, com a utilização de imagens aéreas, identificar deficiências nutricionais em plantas cultivadas e ajudar grandes e pequenos produtores, com acesso a dados sobre a produção, para definir estratégias para torná-la mais sustentável

Uberaba está em todas

Professor do campus Uberaba do IFTM, Eduardo Bucsan Emrich e sua orientanda Lavínia Aris de Souza Costa, estudante do curso técnico em Agropecuária, tiveram o projeto sobre a “Utilização de Fotografias Aéreas na Avaliação do Estado Nutricional de Plantas Cultivadas” selecionado pelo programa Brasilitas, das universidades de Yale, Harvard e Stanford. Ele foi um dos 20 selecionados no Brasil e o único em Minas Gerais. Com o resultado, Lavínia Aris receberá mentorias e a parceria das universidades para execução de sua proposta.

Acredite!

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Renato Gomes, recebeu quinta-feira (6) a visita do colega de Uberlândia Dilson Piaz e equipe. Ele se interessou pela Lei Municipal de Incentivo e Estímulos Econômicos. O programa “Uberaba Empreendedora” recebeu, em 2014, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor e, desde então, vem sendo indicado pelo próprio Sebrae como modelo de gestão de desenvolvimento, o que tem trazido várias cidades a Uberaba.

De olho

O secretário uberlandense se interessou por conhecer a realidade dos distritos industriais, ZPE e Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Condesu). Segundo Dilson Piaz, os dois municípios têm desafios comuns para obter resultados mais rápidos. Já José Renato sinalizou a necessidade de uma interlocução mais estreita entre as duas cidades para viabilização do Aeroporto Internacional de Cargas, que teve área decretada de interesse público pelo prefeito Paulo Piau às margens da BR-050.

Estrangeiros

A venda de terra a estrangeiros é um dos projetos para o qual o deputado federal Marcos Montes (PSD) está dando especial atenção. Em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele articula junto ao governo o adiamento da apreciação da proposta em 45 a 60 dias. MM declarou que já tem o apoio dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral) para que não existam travas à compra de terras pelos estrangeiros.

Placar da Previdência

O recuo dos deputados federais da região, solicitando mudanças no projeto original de reforma da Previdência Social, se deve à pesquisa de intenção de voto feita entre eles. Apenas 97 são a favor da reforma (84 com ressalvas), 261 contra a reforma, 62 não foram encontrados, 57 não quiseram responder, um se absteve e 34 declararam-se indecisos. Para aprovar a proposta são necessários 308 votos.

Fim do parcelamento

O Tribunal de Justiça de Minas acatou pedido do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas (Sind-Saúde) e concedeu liminar determinando que o governo estadual volte a pagar, em parcela única, os salários dos servidores da categoria já no quinto dia útil de maio. Desde janeiro de 2016 o Estado parcela em três vezes os vencimentos de servidores que ganham acima de R$3 mil.

Amostras negativas

Boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde da última quarta-feira (5) mostrou que das 10 amostras testadas para isolamento viral da dengue, entre os 548 casos suspeitos na Regional de Uberaba, nem um foi positivo em 2017. Uberlândia está entre os cinco municípios com altos percentuais de positividade para dengue: 72,1%. Para diagnóstico de chikungunya, um caso foi positivo na cidade vizinha.

Oportunidade

O Tribunal de Justiça de Minas publicou sexta-feira (7), no Diário Judiciário eletrônico, edital abrindo novo concurso. De imediato, são oferecidas dez vagas para o cargo de apoio judicial – classe D, de nível médio – e cinco para o cargo de oficial judiciário – classe D, na especialidade de comissário da infância e da juventude, também de nível médio. A novidade é que os candidatos aprovados poderão ser nomeados para atuar em qualquer uma das comarcas do Estado, de acordo com a ordem de classificação. A inscrição, que deverá ser feita exclusivamente pela internet, custa R$60 e estará aberta do dia 19 de junho ao dia 28 de julho. O salário-base é de R$3.457,01 para 40 horas semanais.

Ti-ti-ti

- Até o último dia 5 de abril, 282 casos suspeitos de dengue tinham sido registrados em Uberaba e 717 em Uberlândia. Neste mesmo período, na cidade foram verificados um caso de febre chikungunya e nove no município vizinho.

- Parque Fernando Costa virou um canteiro de obras, com grande movimentação de operários e criadores, nos últimos dias. Tudo visando à ExpoZebu.

- Lançado antecipadamente em Uberaba, quando da data natalícia do médium, o livro “Chico Xavier e seus ensinamentos”, que conta 25 de várias lições do médium com a Turma da Mônica, terá seu lançamento oficial hoje, em São Paulo, com autógrafos do escritor Luís Hu Rivas e Maurício de Sousa.

- Bahamas já é a 16ª maior rede supermercadista do país, com faturamento de R$2,02 bilhões em 2016.

- Usuários da Unidade de Atenção ao Idoso reivindicam limpeza das piscinas e manutenção de equipamentos.