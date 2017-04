Reunião do Conselho de Saúde revela que continua faltando dieta especial nas unidades de saúde

Reunio do Conselho de Sade revela que continua faltando dieta especial nas unidades de sade

Continuam

Na reunião do Conselho Municipal de Saúde, na quarta-feira, 5, foi revelado que continua faltando dieta especial nas unidades de saúde e UPAs. A alimentação é essencial para as crianças com hidroterapia, paralisia cerebral e outras doenças, além de medicamentos, fraldas e instalações adequadas. A Secretaria Municipal de Saúde se comprometeu em resolver os problemas em 30 dias.



Sem solução

Durante visitas as UPAs, os conselheiros mostraram na última reunião que os problemas de gestão continuam. No entanto, a plenária pediu que fosse retirado da pauta proposta da Mesa Diretora que solicitava a aprovação de resolução para que nenhum convênio e relatório fosse apreciado enquanto solução não fosse apresentada. Uma comissão vai se reunir com o secretário Iraci Neto, em busca de soluções.



É demais

Na edição do último dia 31 de março, o jornal oficial Porta Voz na internet publicou notificação de secretário por não ter sido localizado, dando-lhe 30 dias para apresentar defesa. Isto porque dois imóveis seus, na rua Mário de Almeida Franco, foram multados por falta de limpeza.



Efeitos do temporal

O piso arrancado pela forte enxurrada que passou pelo calçadão da rua Arthur Machado foi recomposto. Já as luzes dos postes da rua Major Eustáquio, no trecho entre a av. Leopoldino de Oliveira e a rua Coronel Manoel Borges, voltaram a funcionar. Pena que as lâmpadas da Praça Rui Barbosa, na travessia para o calçadão, não tenham sido ainda repostas.



Defesa

Na sessão plenária de quinta-feira, o vereador Alan Carlos da Silva (PEN) solicitou a inclusão do profissional de Educação Física no programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Uberaba. A ação atenderia portaria do Ministério da Saúde, como forma de orientação da prática de atividades físicas e o consequente combate ao sedentarismo e a prevenção de diversas doenças. Vale lembra que Alan é odontólogo e professor de Educação Física.



Apadrinhamentos

Até o último dia 31 de março, a arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017 em Uberaba atingiu R$71,5 milhões, dos quais 40% foram transferidos para a prefeitura, no valor de R$28,6 milhões bilhões. A expectativa da Secretaria de Estado de Fazenda é que o montante ainda devido pelos contribuintes, equivalente a 23,5%, seja reduzido nos próximos meses, com o início da exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), a partir de 1º de junho.



Volta após a Páscoa

Será suspensa a partir do dia 17 de abril a greve dos trabalhadores da educação estadual, que estão parados desde o dia 15 de março. Decisão foi tomada em assembleia, na tarde de quinta-feira, 6, em BH. A greve é contra a reforma da Previdência, pelo piso salarial e para que o governo do Estado pague os acordos assinados com a categoria.



Para reflexão

Depois de 35 anos de trabalho, o professor aposentado Adalberto Gomes Pires diz que pensava já ter visto de tudo, inclusive imaginava que a Polícia Militar era para proteger a população. Ontem, na hora do acidente no cruzamento das ruas Prudente de Morais e Saldanha Marinho , ele passava e observava a tragédia que vitimou uma idosa , Em dado momento, policiais pediram educadamente que o povo se afastasse, pois seria feita a remoção do corpo . Nesse momento apareceu uma policial e chamou todos de desocupados, perguntando se teria que tirá-los a paulada?



Programe-se

Dia 6 de maio, o Baile do Cowboy vai apresentar no Jockey Club a prata da casa Juliana Gomes e Fernanda Costa, de Caldas Novas, junto com os shows de Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone no mesmo palco. A produção é da Pró Eventos, Mais Eventos, Top Entretenimentos e Trio Produtora. A festa é totalmente Open Bar. Os ingressos para as Mesas estão esgotados, mas há outras três áreas disponíveis: Prime Ubervel, Camarote e Área VIP. Ingressos na loja do shopping e pelo site megaue.com.br. Mais informações pelo telefone (34) 4102-0223 ou proeventos.com.br.



Foto/Leitor



Mais uma vez, o aparelho de RX da Unidade Regional Boa Vista está interditado com problemas



Ti-titi



- Secretário-adjunto de Defesa Social, Hélio Júnior, postou no Facebook que encontrou o litro da gasolina a R$3,34 em Uberlândia, enquanto que o litro em Uberaba é de R$3,85 em média. Ele deu parabéns ao “cartel”.



- Antes mesmo do corte do lanchinho pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, Franco Cartafina (PHS) já levava sua merendeira para o plenário, por discordar da mordomia. Sua alimentação é baseada em frutas.



- Nos cortes da Câmara Municipal sobrou até para os servidores. Eles ficaram sem o pão com margarina.



- Em Uberaba, 26,44% dos proprietários de veículos ainda deviam o IPVA 2017 no último dia 31 de março.