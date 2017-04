Minas Gerais aumenta bancada de 54 para 56 deputados federais

Só mesmo a falta de recursos para fazer o presidente Luiz Dutra (PMDB) suspender o lanchinho de guloseimas servido aos vereadores, durante as sessões plenárias. Em quatro legislaturas na presidência, ele proporcionou a mordomia, enquanto os servidores da casa tomavam café e comiam pãozinho. Também é interessante o enxugamento de pessoal, já que a ausência dos 60 comissionados, exonerados no fim do ano passado e que ainda não tinham sido nomeados, não tem comprometido os trabalhos.

Uber

Adelmo Carneiro (PT) ajudou o plenário da Câmara dos Deputados a aprovar, na terça-feira, 4, o Projeto de Lei que remete as prefeituras à regulamentação do serviço de transporte individual remunerado por meio de aplicativos, listando exigências como licença e placa vermelha. Ao votar contra, Caio Narcio (PSDB), Marcos Montes (PSD) e Zé Silva (SDD) mostraram ser favoráveis ao Uber. Aelton Freitas (PR) não participou da votação.

Eleição interna

O PT de Uberaba realiza, a partir das 9 horas deste domingo, eleição para o novo Diretório Municipal, na Câmara Municipal. Três chapas disputam o comando local, sendo que a chapa “Esquerda Volver”, de oposição, tem como candidato a presidência Léo Ismar, com o apoio do deputado federal Adelmo Carneiro.

Mais deputados

Minas Gerais aumentará sua bancada de 54 para 56 deputados federais na eleição do próximo ano. Isso porque integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovaram na quarta-feira, 5, projeto que redefine o número de cadeiras na Câmara destinado a cada um dos Estados e ao Distrito Federal. Aprovada por unanimidade, a matéria segue para discussão do plenário da Casa. Porém, o número de deputados será mantido em 513. As alterações levam em conta o Quociente Populacional Nacional (QPN), os Quocientes Populacionais Estaduais e têm como base a atualização estatística demográfica da população. Alguns estados perderão representação.

Surtiu efeito

Depois de duas semanas de greve, os educadores municipais (Sindemu) realizam assembleia hoje para analisar a contraproposta da prefeitura. Foi oferecida a manutenção do abono de R$268 no salário das educadoras infantis, que já está sendo pago desde janeiro, fazendo com que a remuneração final seja de R$2.241,00 e o abono, de 10,8% do valor da hora/aula do professor com formação em Magistério, que aumenta de R$9,60 para R$10,60, a ser pago já no próximo salário, retroativos a janeiro e fevereiro. Porém, só agora os servidores municipais iniciam paralisação e vão ter que negociar separadamente.

Como prometido

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv) abriu pregão eletrônico para contratação de empresa especializada visando a consultoria atuarial referente à gestão do regime próprio. O serviço será prestado em 12 meses, prorrogáveis. A abertura das propostas e a sessão de disputa de preços acontecerão no dia 19. O valor estimado da licitação é de R$75.750,00.

DDE

R$1.817.926,17 é o valor total que a prefeitura vai transferir as unidades escolares da rede municipal em 2017, através do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), aos caixas escolares, para atendimento dos 22.060 alunos. O menor valor (R$8.876,32) vai para os 94 estudantes da Escola Municipal Frederico Peiró e o maior (R$ 62.269,83), para os 1.432 estudantes da Escola Municipal Uberaba. O pagamento será feito em duas parcelas.

Imbróglio

OAB-MG protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma petição listando mais de mil casos de alvarás judiciais que não foram pagos às partes em função da briga do governo de Minas com o Banco do Brasil. Os valores somam mais de R$17 milhões. Os documentos foram juntados à Ação Direta de Inconstitucionalidade que analisa a lei estadual responsável por autorizar o governo a fazer uso dos depósitos judiciais.

Departamento de Posturas Municipais passa a contar com insígnia e seus fiscais e demais servidores, com carteira de identidade funcional

Ti-ti-ti

- Representantes sindicais dos taxistas de todo o país, inclusive de Uberaba, acompanharam a votação que dificulta a implantação do Uber.

- Ronaldo Amâncio (PTB) exonerou dois de seus assessores parlamentares na última edição do jornal oficial Porta Voz na internet.

- Ex-secretário de Educação, Marcos Juliano Bordon aposentou-se do cargo de professor da rede municipal.

- Mais 17 nomeações de cargos comissionados ocorreram na Secretaria Municipal de Saúde e outras dez no Projeto Todos por Uberaba, inclusive de candidato a vereador.

- Maria Abadia Vieira Cruz, representando os profissionais da Educação e alunos, foi eleita presidente do Conselho de Alimentação Escolar.

- A Prefeitura de Nova Ponte foi alvo da invasão de hacker, comprometendo os sistemas de gestão e finanças. Mesmo ataque já foi feito em outros municípios da região, na tentativa de obter vantagens financeiras.