Meio de campo

Em busca de recursos

Depois de se reunirem com gerente do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Uberaba (BID), Dênis Silva (Codiub), Angela Dib (Parcerias) e Vicente Araújo (Amvale) se encontram hoje com diretores da instituição, em Brasília. Eles vão apresentar projeto em busca de financiamento de R$9 milhões para modernização da gestão da prefeitura.

Recursos

O empréstimo teria cinco anos de carência e 20 anos para pagamento, com juros de 1,6% ao ano, sem taxa TJLP. O projeto apresentado pelo governo municipal se enquadraria no Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios. A Codiub seria responsável pelo desenvolvimento e a Amvale multiplicaria os resultados na região. Todo o processo é acompanhado e fiscalizado pelos técnicos do BID.

Brecha

Parecer da Medida Provisória 752, a MP das concessões atende demanda das concessionárias de rodovias que tiveram seus contratos assinados durante o governo Dilma Rousseff (PT). Foi incluída no texto final a possibilidade de o governo estender o prazo de duplicação das concessões realizadas na chamada 3ª fase de concessões. 100% de cada trecho concedido tinha de estar duplicado no prazo máximo de cinco anos, mas as concessionárias propunham a extensão para 10 anos. O texto da MP 752, que seria votado ontem pela comissão mista, não estipula prazo, deixando em aberto a negociação. Com isso, o governo poderá negociar diretamente com cada empresa as condições para estender o prazo das obras.

Meio de campo

O governo municipal começou a propor projetos, antes considerados inconstitucionais, por serem de autoria dos vereadores. Compromisso nesse sentido tinha sido proposto pelo líder do prefeito na Câmara, Almir Silva (PR), aos colegas. Os primeiros projetos tinham sido proposições de Denise Max (PR), para a criação do Código Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. O mesmo ocorreu com proposta de Ismar Marão (PSD), que incluía jovens no Programa “Pratique Esporte com Saúde”.

Cruzada por Uberaba

A Petrobras concluiu a venda, na terça-feira, 4, da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Nova Infraestrutura Fundo de Investimentos em Participações (FIP). Foram pagos US$4,23 bilhões. A estatal continuará a utilizar as instalações de transporte de gás natural. Já a Transpetro permanecerá responsável pela operação e manutenção dos ativos, por 10 anos. A transação pode facilitar a implantação de ramal do gasoduto de Ribeirão Preto a Uberaba, para abastecer a unidade local de fertilizantes nitrogenados (UFN V), cujas obras estão paradas no DI-III, à espera de entrar na lista de desinvestimento da Petrobras.

Mantido

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manteve na sessão de terça-feira, 4, as provas em concurso de cartórios em Minas, cassando liminar que anulava as provas orais. Em Uberaba, deve ser aberto concurso ainda este ano para substituição da titular que faleceu recentemente.

Sem queda

Ao contrário do que vem ocorrendo em outras cidades em função da nova safra da cana-de-açúcar, o preço do etanol permanece o mesmo nos postos de combustíveis do perímetro urbano de Uberaba, acima de R$2,844. Só nos postos às margens da BR-050, o produto é encontrado mais barato. Até em BH, que fique distante das lavouras de cana, o álcool é encontrado a R$2,66, em média.

Superação

A garota Manú, que nasceu com uma síndrome rara, continua sua jornada pela vida, internada no Hospital de Clínicas da UFTM. Na quinta-feira da semana passada, fez uma cirurgia, e nessa terça-feira, 4, foi submetida outra, complicada. E para ajudar sua família, amigos organizaram uma cavalgada beneficente para o dia 21 deste mês, em Santa Rosa.

Foto/Site ABCZ



Governador Fernando Pimentel (PT) confirmou presença na abertura da ExpoZebu 2017, no dia 29, ao receber convite do presidente Arnaldo Manuel. Prefeito Paulo Piau (PMDB) e os deputados Lerin (PSB) e Tony Carlos (PMDB) participaram da audiência na terça-feira, 4

Ti-ti-ti

- As prefeituras de Frutal e Uberaba estão devendo recursos em monta ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Grande (Cisvalegran).

- O secretário de Governo, Antônio de Oliveira, ganhou pontos com os vereadores com a política da boa convivência, ao assumir proposições deles, consideradas pela lei como inconstitucionais. O desafio agora é atender a todas.

- A Fundação Gregório Baremblitt conclui hoje a campanha de arrecadação de alimentos para suprir as necessidades dos 90 usuários. As maiores necessidades são arroz, feijão, açúcar e café. As doações podem ser realizadas na sede, na rua Capitão Domingos, 418, no bairro Abadia.

- Mais seis alunos foram convocados para matrícula na 9ª chamada do Sistema Unificado de Seleção da UFTM.

- Uberaba volta a ter uma empresa de logística aérea, com a abertura de filial da Azul Cargo Express, na avenida Nenê Sabino.