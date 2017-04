Caio Nárcio se reúne com reitores da região para levantar demandas

Caio Nrcio se rene com reitores da regio para levantar demandas

Recuo

Aelton Freitas (PR) e Marcos Montes (PSD), líderes de seus partidos na Câmara dos Deputados, quebraram o silêncio nos últimos dias e manifestaram ser contra a proposta original do governo Temer (PMDB), para a reforma da Previdência Social. Os dois argumentam, agora, sobre a necessidade de modificações no texto, mas deixam claro ser importante a reforma para o país, mais uma vez.

Só pioram

As relações entre a Câmara Municipal e o governo Pimentel (PT) estremeceram de vez com pronunciamentos dos vereadores na sessão de segunda-feira, 3. Isso porque a Cemig não atendeu ao pedido de Luiz Dutra (PMDB) propondo o cancelamento do leilão do imóvel da empresa, localizado na rua Padre Zeferino, para instalar sua sede regional no local.

Só pioram 2

Samuel Pereira declarou que o leilão é uma forma de o Governo do Estado arrecadar mais dinheiro para investir na eleição do ano que vem. O líder do prefeito, Almir Silva (PR), disse que tem gente que acha que Uberaba é uma “currutela”, mas estão enganados, argumentando que a Cemig tem que retribuir um pouco mais para com a cidade. Ele acha que a concessionária oferece pouco diante do muito que arrecada no município. Para Kaká Carneiro (PR), a Cemig recebe de Uberaba um boi e dá de volta apenas um bife. Ele declara que o governador Pimentel não gosta de Uberaba, ao dar diversos exemplos que comprovam essa afirmação.

Na berlinda

O prefeito de Campo Florido, Ronaldo Bernardes (PR), tornou-se inelegível com julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na quinta-feira, 30 de março. No entanto, ele emitiu nota na segunda-feira, 3, não se dando por vencido. Declarou que vai recorrer da decisão e permanece no cargo, sob o argumento de que a Câmara de Vereadores aprovou suas contas.

Aproximação

Eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Caio Narcio (PSDB) não perdeu tempo. Já se reuniu com os reitores da UFTM, Ana Lúcia Simões, e da UFU, Valder Steffen Júnior, para levantamento dos problemas, demandas e propostas em favor das instituições públicas.

Lamento

ABCZ emitiu nota lamentando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 30 de março, que considerou constitucional a cobrança do Funrural, contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O novo entendimento dos ministros contraria decisão anterior do mesmo tribunal que a considerava inconstitucional, o que tinha levado inúmeras associações, cooperativas e agroindústrias a acionar e obter vitória contra a União. Dentre elas estava a própria ABCZ, que tinha conseguido suspender a contribuição social em relação aos seus associados. No entanto, as entidades prometem recorrer para impedir a volta da cobrança.

Oportunidade

Ainda em abril, o IBGE abre inscrições de processo seletivo para a contratação que fará neste ano o Censo Agropecuário, inclusive em Uberaba. Em Minas Gerais serão 2.626 vagas. Os trabalhos terão início em 1º de outubro e devem durar cinco meses.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu, ontem, R$825.683.93 de ICMS, quando o primeiro repasse do mês estava estimado em R$1.361.368,25 pelo Portal de Transferências da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Participe

O Governo de Minas, por meio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), lançou edital para o processo eleitoral de 32 dos 36 Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado. Uberaba participa dos comitês das bacias dos rios Araguari, Paranaíba e Rio Grande. As instituições interessadas têm até 3 de junho de 2017 para se inscrever nos locais indicados nos respectivos editais, mediante o preenchimento de ficha de cadastramento disponível no portal comites.igam.mg.gov.br e envio de documentos também estabelecidos em edital.

Foto/Facebook



Mais de 160 pessoas se deslocaram da região da Serraria para eleger a primeira diretoria da Associação de Moradores, no domingo, 2, no UTC. O lojista Carmelito de Lima foi aclamado presidente. O evento foi apoiado pelo Conselho Comunitário das Associações de Bairro

Ti-ti-ti

- Trabalhadores da construção civil e mobiliário realizam assembleias para abrir negociação com o Sinduscon.

- Quase 100 currículos de uberabenses desempregados foram entregues no gabinete de Thiago Mariscal (PMDB), no primeiro dia de expediente após vereador anunciar nas redes sociais que atenderia essas demandas. Seus assessores parlamentares ficaram quase loucos.

- Vereadores já estariam conformados com adiamento das nomeações de indicados para cargos comissionados na Casa, em função da redução do duodécimo repassado pelo Executivo.

- Mesma dificuldade tem sido encontrada por eles nas indicações feitas ao governo municipal. Até o vice-prefeito Ripposati (PSDB) ainda não conseguiu emplacar seus ex-assessores de gabinete.