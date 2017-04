G9 propõe acordo de deputados para defender interesses da região

G9 prope acordo de deputados para defender interesses da regio

Estragos

Entrando na terceira semana após o temporal que causou problemas por toda a cidade, continuam soltas e sem reparos as pedras arrancadas pela forte enxurrada que passou pelo calçadão da rua Arthur Machado. O aspecto do local, que já era feito, agora está muito pior.

Estragos 2

Ontem, o pavimento do cruzamento das avenidas Leopoldino de Oliveira e Santos Dumont foi recuperado, mas por vários bairros as crateras continuam causando prejuízos a motoristas e perigo aos pedestres. É o caso da rua Silvio Castro Cunha, na divisa dos bairros Alvorada e Tutunas.

Sonhar nada custa

O Grupo G9, formado por entidades classistas, está propondo aos deputados federais Adelmo Carneiro (PT), Aelton Freitas (PR), Caio Narcio (PSDB) e Marcos Montes (PSD) que firmem acordo de colaboração na luta pelos projetos de interesse de Uberaba e região.

No escuro

Moradores da rua Major Eustáquio, no trecho da rua Coronel Manoel Borges e avenida Leopoldino de Oliveira, estão com medo de sair de casa depois que escurece. É que nada menos que cinco postes estão com as luminárias apagadas, precisando de reparos urgentes.

Na fase final

A Secretaria Municipal de Obras recebeu mais R$135.109,34, no dia 20 de março de 2017, provenientes da linha de financiamento do BDMG, destinados à implantação do viaduto na avenida Padre Eddie Bernardes da Silva, no bairro de Lourdes. A via de ligação vai desafogar o trânsito na rotatória das avenidas Leopoldino de Oliveira e Niza Marques Guaritá.

Alerta

O acesso ao Jardim Marajó pela BR-262,em pista simples, está confuso e perigoso para motoristas e pedestres. Alerta foi feita por Alan Carlos (PEN) no plenário da Câmara Municipal. O vereador pede à prefeitura que tome medidas que solucionem o problema.

Diferenciada

O publicitário Edsey Quinello postou no Facebook que a Câmara de Vereadores é mesmo diferenciada. Enquanto todos se preocupam em trabalhar mais para produzir mais, seu presidente achou melhor decretar ponto facultativo na quinta-feira Santa, proporcionando assim um feriado prolongado à Casa. Criou-se um feriado em um dia em que todos, simples mortais, trabalham e não ganham tanto quanto eles. Nas próximas eleições, ele sugere que os eleitores se lembrem disso.

Chama a atenção

R$620.400,99 é o valor que a prefeitura está estimando gastar com os serviços de manutenção e limpeza de bueiros pelos próximos 12 meses. O pregão presencial acontecerá no dia 18.

Por mudanças

A leitora Gislene Lasmar sugere ao Departamento de Controle de Zoonoses que mude sua estratégia de visitas domiciliares para combater o mosquito da dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. Moradora do bairro Olinda, ela e os vizinhos temem abrir a porta de suas casas para agentes que atuam sozinhos, com medo de novos assaltos. Sua sugestão é que as equipes atuem em conjunto, em forma de mutirão, com os veículos de som, convocando as pessoas a participarem da ação de prevenção.

Oportunidade

Conselho de Medicina de Minas está com inscrições abertas para concurso público até dia 17 de abril. São seis vagas para nível médio e superior. O salário varia de R$2.976,72 até R$6.085,12. A prova será aplicada dia 28 de maio pela Fundep.

Prepare-se

Chitãozinho & Xororó vão dividir o palco com Bruno & Marrone na festa mais tradicional de Uberaba, dia 6 de maio, no Jockey Park. O Projeto Clássico nasceu depois de uma apresentação solidária para o Hospital do Câncer de Barretos. Os ingressos estão à venda na loja do Baile do Cowboy, no Shopping Uberaba. Mais informações pelo telefone (34) 4102-0223 ou proeventos.com.br.

Uberabense é um dos quatro finalistas no quadro “Quem chega lá”, do Programa Domingão do Faustão. Victor Ahmar conseguiu a nota 9,4, igual a outros dois concorrentes

Ti-ti-ti



- Uberabenses reclamam da interrupção do sinal da TV Universitária à meia-noite. Por sinal, tem político de olho no comando da fundação que faz a gestão do canal público.



- Prorrogado o processo seletivo para professor de Português/Inglês por mais 24 meses.



- Último jornal oficial Porta Voz na internet publicou nada menos que 360 notificações de multas de trânsito.



- Prefeitura de Uberaba vai contratar empresa para o fornecimento de coffee break, em atendimento ao gabinete do prefeito. O pregão eletrônico será no dia 13. A licitação é estimada em R$112.752,00.



- Rapaz com faixa pintada à mão protestava solitariamente na avenida Leopoldino de Oliveira, no domingo, 2, contra a descriminalização do aborto.



- Moradores do Portal do Sol reclamam da escuridão por falta de postes na rua Adail Gomes Ferreira, que dá acesso ao Residencial Rio de Janeiro. É que 16 postes estão sem luz, sendo perigoso para quem chega e sai de casa.