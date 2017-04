Uberaba está entre as finalistas de prêmio mineiro da AMM de boas práticas

Uberaba est entre as finalistas de prmio mineiro da AMM de boas prticas

Novo concurso

Através da dispensa de licitação, a Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Funel) contratou a empresa Cetro Consultoria e Administração para elaboração, aplicação, planejamento, organização, operacionalização, execução e análise recursal de concurso público de provas e de provas e títulos, destinado ao provimento de cargos efetivos e a formação de quadro de reserva. Os serviços custarão R$100 mil e deverão ser concluídos em 12 meses. Número de vagas, cargos e datas das inscrições e das provas ainda não foram divulgados.

Marginais

As obras nas vias marginais das BRs 262 e 050 estão em ritmo acelerado. Já estão sendo levantadas as colunas de sustentação do viaduto da passagem inferior (PI), na altura do ex-clube Cascata. Concretagem do piso está pronta. Já os materiais restantes para instalar a passarela de pedestres, entre o conjunto Cartafina e o bairro Gameleiras, estão no local.

Fazendo as contas

Os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) à Prefeitura de Uberaba foram em março os menores do ano. A soma foi de R$4.131.667,50. No último dia 30 foram depositados R$1.833.188,91.

Uberaba está em todas

A Comissão Julgadora do VII Prêmio Mineiro de Boas Práticas, promovida pela Associação Mineira de Municípios (AMM), selecionou os 15 municípios finalistas. A Prefeitura de Uberaba está entre os selecionados. Disputa a premiação do eixo Educação com Andradas e Santa Bárbara. Agora, avaliadores visitarão cada município selecionado, em cada categoria, para a escolha dos cinco vencedores.

Peirópolis é a principal atração dos geossítios de Uberaba

Lançamento

Ficou acordada na última reunião do Conselho Municipal de Turismo a assinatura de termo de compromisso entre as instituições parceiras para o lançamento do Projeto Geoparque Uberaba, no palanque de inauguração oficial da 83ª ExpoZebu, no dia 29 de abril. O prazo previsto para a inauguração dos dois Geossítios e três Sítios Históricos e Culturais de Uberaba será de dois anos.

JM



Major Abimael Martins Leal é o responsável pela reforma

Em obras

Cinco policiais militares trabalham desde fevereiro nas obras de reforma da antiga sede do Dnit, no bairro Santa Marta, para adaptar o imóvel às necessidades do segundo batalhão da PM em Uberaba. Novas ligações de água, esgoto e energia elétrica estão sendo implantadas. O piso será trocado. Banheiros, vestiários, salas de armamento, treinamento e alojamento construídos. Muro e guarita vão ficar em frente da praça.

Em obras - 2

A meta é concluir a reforma em 60 dias. Soldados-alunos ajudam nas obras também, quando existe disponibilidade. O pátio da unidade militar já foi pavimentado pela Prefeitura. Materiais estão sendo doados pelo Sindicato Rural, CDL, Usina Delta, Usina Vale do Tejuco, LS Guarato e Porto de Areia, entre outros. O Ministério Público Federal, através do procurador Tales Messias Peres Cardoso, também destinou recursos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para aquisição de materiais de construção.

Negociações

O secretário de Administração, Rodrigo de Freitas, será o responsável em dar continuidade às negociações com o Sindicato dos Servidores Municipais amanhã. É que o prefeito Paulo Piau (PMDB) estará em BH cumprindo agenda com o governador Pimentel (PT). Ainda na segunda a categoria faz assembleia para decidir se deflagra greve ou não.

Negociações - 2

Conforme o presidente Luís Carlos Santos, o governo sugeriu a criação de uma comissão de servidores para analisar o desempenho das contas municipais. O colegiado teria como atribuição acompanhar o desempenho financeiro para encontrar meios de conceder os ajustes solicitados até julho.

Chama a atenção

Decretos foram publicados na edição de sexta-feira (31) do jornal oficial Porta-Voz na internet, com término do contrato de trabalho de dezenas de servidores contratados. Também foi dada publicidade a vários pedidos de exoneração, falecimentos, pedidos de dispensa, dispensas por parte da Prefeitura, aposentadorias por idade, invalidez e por tempo de serviço. Porém, na mesma edição foram publicadas prorrogações de dezenas de contratos na área de educação até 31 de dezembro de 2017.

Chama a atenção - 2

A contratação desses profissionais é para atender 4.643 crianças, adolescentes e adultos no contraturno escolar, por meio do Programa Jornada Ampliada, nas modalidades esportivas, culturais, ambientais, empreendedorismo e aos grêmios estudantis; e 1.581 alunos com deficiência e problemas complexos de aprendizagens. Hoje, o município assiste 315 crianças com deficiência e com laudo médico, disponibilizando profissional para as atividades de aprendizagem, alimentação e higiene.

Nada mudou

Moradores das ruas Conde Prados e Barão da Ponte Alta continuam sofrendo com o barulho, algazarra, uso de drogas e ameaça de fregueses de bares do cruzamento. Na noite de quinta-feira (30), as ruas chegaram a ser fechadas por eles. Órgãos responsáveis pela fiscalização alegam estar em cumprimento o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que acaba protegendo a bagunça até a meia-noite.

Rendimentos

As aplicações no mercado financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais renderam 1,39%, em fevereiro, ficando acima da meta de 0,82%. O patrimônio atingiu R$262.860.643,43, sendo R$259.147.473,34 pertencentes ao Plano Previdenciário, R$113.460,62 ao Plano Financeiro e R$3.599.709,47 à conta administrativa. A rentabilidade líquida de fevereiro foi de R$3.587.107,01.

Recursos

Entre as 59 propostas aprovadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapemig) de apoio à organização de eventos, a UFTM teve cinco propostas aprovadas. Foram R$7.431,90 para o 6º Encontro Ibero-Americano de Polinômios Ortogonais e Aplicações; R$6.418,33 para o 6º Simpósio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da UFTM; R$5.926,20 para o 2º Fórum de Ensino e Aprendizagem em Engenharias; R$4.074,97 para a 11ª Jornada de Nefrologia e Nefropatologia de Minas; e R$11.182,50 para o 14º Encontro Mineiro de Biomedicina.

TI-TI-TI

- Agentes de combate a endemias que atuam internamente no Centro de Controle de Zoonoses recebem insalubridade, mas não têm contato direto com inseticidas.

- No acumulado do 1º bimestre, o Ipserv conseguiu rentabilidade de 2,86% em suas aplicações financeiras, superando a meta de 1,69%.

- Posto de recadastramento biométrico deve ser instalado no Centro Administrativo.

- Preço do litro do etanol e gasolina está até R$0,50 mais barato nos postos de Uberlândia, conforme foto postada pelo leitor Elias Luiz da Silva.

- Prefeitura designou comissão especial, através de portaria, visando à condução do processo de provimento dos cargos de diretor escolar das Unidades da Rede Municipal (Escolas e Cemeis). O presidente será eleito na primeira reunião da comissão.

- Prefeitura garante que todos os exonerados em 2015 receberam suas rescisões trabalhistas e, em relação a 2016, começa a pagar em abril.