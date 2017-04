Vereador chama pessoas com necessidades a procurar seu gabinete

Não colou a justificativa apresentada pelos deputados federais para votar a favor da cobrança de mensalidades de cursos de Pós-Graduação oferecidos pelas universidades públicas. Ainda bem que o projeto não passou. Faltaram apenas quatro votos. Esses parlamentares defendiam que os recursos arrecadados poderiam ajudar as instituições a enfrentarem a crise. Mas ele se “esquecem” de dizer que a maioria deles fez cursos de Graduação e Pós-Graduação gratuitamente, inclusive os representantes de Uberaba. E pensar que o governo apregoa a Educação como uma de suas prioridades, sendo a única política pública de ascensão socioeconômica dos mais pobres no país.

A Prefeitura de Uberaba vai recuperar as matas ciliares da bacia hidrográfica do Rio Mutum, com plantio de árvores. Licitação será aberta no dia 20 de abril. A estimativa de preço do serviço é de R$309.055,10.

Chama a atenção postagem de Thiago Mariscal (PMDB) nas redes sociais. Ele pede às pessoas desempregadas ou com qualquer outra necessidade para que procurem seu gabinete no anexo da Câmara Municipal, no cruzamento das ruas Vigário Silva e Segismundo Mendes, das 12 às 18 horas. Vai dar fila e muito trabalho a seus assessores parlamentares.

Apesar de não mais integrar o governo municipal, Glauber Faquinelli participou da V Reunião das Administradoras de Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), em Fortaleza, na quinta-feira, 30 de março. Ele acompanhava o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes. O evento foi promovido pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Neste fim de semana, a uberabense Anna Paula Batista, agente de Inovação responsável pela região Triângulo Sul e CPO da Startup Trackage, representa Uberaba no Programa Minas Digital, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em Belo Horizonte. Ela vai apresentar o projeto Zebu Valley.

Aposentados da rede bancária terão nova chance para atuar pelo projeto Senhor Orientador, lançado pelo Sebrae. No novo edital, há vagas para a cidade de Uberaba e outras regiões do país. Os consultores credenciados vão reforçar o time de orientadores para auxiliar os pequenos negócios no acesso ao crédito, com foco em linhas do Banco do Brasil, voltadas especificamente para o segmento. As inscrições, que podem ser feitas no link http://migre.me/wklE4, estão abertas e encerram no dia 10 de abril.

Motoristas devem ficar atentos aos prazos estipulados pelo Detran/MG com relação ao licenciamento dos veículos. Os veículos com final de placa 1, 2, 3, 4 e 5 devem apresentar o documento de 2017 a partir de 1º de junho e os de final 6, 7, 8, 9 e 0, a partir de 1º de julho.

A campanha “Ame.Vick” propagou-se pelas redes sociais, ao contar a luta da família de Anna Vitória Pereira Pontim, portadora da doença Amiotrofia Muscular Espinhal. O tratamento custa R$3 milhões ao ano. As pessoas podem acessar o site www.vakinha.com.br/ame-vick-forcavick-cura-ame-spinraza, para conhecer o caso. Depósitos podem ser feitos na agência 4250-1 do Banco do Brasil, conta poupança 22.805-51, ou na agência 1539 da Caixa Federal, conta poupança 00041476, em nome de Anna Vitória.

A Miss Uberaba, Victória Weitzel, abraçou a campanha em favor de Vick

- E pensar que Caio Narcio, recentemente eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, votou pela cobrança de mensalidades dos cursos de Pós-Graduação nas universidades públicas.

- Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da UFTM (Sinte-Med) realiza assembleia no dia 19 de abril, para ratificar eleições, para o biênio 2016/2018 ou não.

- Na assembleia dos servidores municipais que deliberou por indicativo de greve, fiscal da Vigilância Sanitária disse que não é somente a questão salarial que está precária. Em visitas às unidades de saúde, profissionais estão trabalhando sem equipamento de proteção individual.

- Servidora da Administração cobrou união da categoria, para cobrar incisivamente do prefeito a nomeação de servidores de carreira para cargos comissionados, porque gera economia.

- Onze alunos foram convocados pela UFTM na 2ª chamada do Sisu para fazer matrícula, na segunda-feira, 3. Um deles é para o curso de Medicina.

- Gabriel Felipe Costa reclama do processo seletivo de agente de combate a endemias, dizendo que a prova não teve nenhuma questão que falasse do cargo, sendo mais para nível superior, quando a exigência era para Ensino Fundamental. Diz ainda que tem classificados que acertaram 26 questões e ficaram nas últimas colocações e outros, com 21 acertos, estão nas primeiras.