Segurança Pública

Colunista Lauro Jardim revelou em sua coluna, no jornal O Globo, que dias atrás um caminhão, com onze touros da raça Gir, foi rendido por ladrões, em Uberaba. Os bandidos levaram apenas um dos animais. Pertencente a Alta Genetics, o touro atendia pelo sugestivo nome de “ Decoro” . A propósito, a recompensa pelo reprodutor que vale milhões e continua desaparecido é de R$ 5 mil.



Pode render

Viagem de Luiz Dutra (PMDB) para conhecer o novo estádio do Palmeiras no ano passado teria despertado o interesse do promotor João Davina. Ele vem investigando a farra de viagens de vereadores em diversos municípios da região.



Repasses atrasados

A nova diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Grande (Cisvalegran) vai iniciar 2017 com déficit em caixa. Só Uberaba deve cerca de R$300 mil e Frutal outros R$150 mil. Até posto de combustível teria suspendido abastecimento dos ônibus que fazem o transporte diário de pacientes das cidades da região para tratamento em Uberaba.



De plantão

Deputados e prefeitos fizeram plantão nos gabinetes dos ministérios, nos últimos dias, em Brasília. Todos estavam em busca da liberação de emendas. Ontem, o governo federal liberou cerca de R$4 bilhões de emendas empenhadas, correspondem a emendas impositivas, restos a pagar desde 2007 e àquelas de bancada.



Abusando

Moradores clamam às autoridades para que coíbam a ação dos travestis vendendo drogas e fazendo sexo nas portas das casas no primeiro quarteirão da av. Deputado José Marcus Cherem. Eles sempre chamaram a atenção da turma, que deveria ficar no fim da avenida, mas ninguém obedece mais. À noite, quando chegam em suas residências, as famílias deparam com os abusos. Algumas já chegaram a ser roubadas. Por isso, pedem socorro!

Sem desperdício dá

O movimento “Acorda Uberaba” continua sua campanha de sensibilização dos novos vereadores, para que façam adesão ao Projeto “Vereador Solidário”, destinando parte da verba de gabinete de R$30 mil para o fundo municipal de segurança. Ele discordam do presidente da Câmara Municipal que o dinheiro reivindicado é pouco para resolver o problema. Segundo manifestação feita pelo grupo nas redes sociais, com 210 mil por mês administrados com competência, transparência e sem desperdícios em viagens desnecessárias, farão muita coisa para melhorar a segurança na cidade.

Cruzada por voos

Estatísticas da Infraero mostram que o Aeroporto de Uberaba perdeu 33.051 passageiros e 7700 voos de janeiro a novembro, em relação a 2015. Em Uberlândia, a redução foi de 107.470 embarques e desembarques e 3.582 pousos e decolagens, no comparativo de igual período.

Exonerados

Na Câmara Municipal, 60 ocupantes de cargos comissionados foram exonerados ontem, em edição do jornal oficial Porta Voz. Também foram exoneradas dezenas de assessores parlamentares dos vereadores que não conseguiram a reeleição e de alguns reeleitos.

Mais recursos

Na última quinta-feira (29), o governo federal depositou R$24.621,72 na conta da Prefeitura de Uberaba em IPI Exportação. Em dezembro, as transferências do IPI-Esport. chegaram a R$185.909,93. O valor só ficou abaixo da quantia repassada em janeiro. No ano, a soma atingiu R$1.910.312,35.

Exonerações

Exonerados o presidente, diretores e os 84 ocupantes de cargos comissionados e canceladas as 32 funções gratificadas do Codau. Também, a diretoria da Cohagra foi destituída em função do fim do mandato, mas Marcos Jammal continuará respondendo pela empresa até a assembleia que elegerá a nova diretoria no dia 3.

A devoção chama a atenção para o “Terço dos Homens”, com orações diárias na Catedral Metropolitana

Ti-ti-ti

- Prefeito reeleito de Conceição das Alagoas, Celson Pires de Oliveira (PMDB), deve ser eleito na terça-feira (3) o novo presidente do consórcio regional de saúde Cisvalegran. A ex-presidente e ex-prefeita de Delta, Lauzita Rezende (PTB), deve ser a nova secretária-executiva.

- Prepare-se: a Unidade Fiscal do Município (UFM) foi reajustada pelo IPCA, de R$217,00 para R$232,16. Com isso, taxas municipais e multas aumentarão.

- Ocupantes de cargos comissionados da prefeitura foram orientados na quinta-feira (29), último dia de expediente, a permanecer em casa, a partir de segunda-feira (2), aguardando convocação, se ocorrer. As funções gratificadas de 200 servidores foram canceladas e exonerados os ocupantes de todos os cargos comissionados. Só no gabinete do Executivo eram 56.

- Preço dos combustíveis abaixo mais alguns centavos. O litro da gasolina pode ser achado a R$3,864 e do etanol a R$2,864 nos postos do perímetro urbano.

- Despedida: Borjão (PR) foi homenageado pela diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais por ter atuado na defesa da categoria durante seus mandatos como vereadores

- Cachorros tomaram conta do velório no Cemitério São João Batista.