Cá Entre Nós

C Entre Ns

Desafios da agenda 2017

Comparando as agendas dos quatro últimos anos, muita coisa ficará para 2017. O prefeito Paulo Piau (PMDB) e sua nova equipe terão muitos desafios a cumprir. Isso porque os uberabenses esperam o funcionamento do Hospital Regional, a conclusão da ampliação do canal e dos emissários da avenida Santa Beatriz, de todo o sistema viário das avenidas Claricinda Rezende e Interbairros, entre outras obras. Esses empreendimentos, herdados do governo passado, não foram finalizados no primeiro mandato.

Mais pendências

Espera-se do presidente Michel Temer (PMDB) e do governador Fernando Pimentel (PT) uma definição para o gasoduto e para a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, cuja obra está parada. Além disso, o governo de Minas precisa mostrar reciprocidade às simples demandas da cidade, como a construção de novas escolas. Da Presidência da República é preciso urgência sobre a adequação do aeroporto, para o recebimento de novos voos, já que o aeroporto regional não sai do papel, e para que as famílias que tiveram imóveis desapropriados no entorno possam seguir com suas vidas.

ZPE e DI-4

Também deve ser tirada da prancheta a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), com o início das obras de infraestrutura e aprovação do governo federal. Também deve ser acelerada a conclusão do Distrito Industrial 4, para a implantação das dezenas de empresas que receberam doações de áreas da Prefeitura, inclusive em outros distritos. Um dos entraves era a extensão da rede de energia, para atender à demanda da produção.

Mão de obra

É necessário que as lideranças políticas e empresariais deem mais dinâmica aos cursos profissionalizantes, para formação de mão de obra que atenda às necessidades dos novos investimentos. Não basta a importação de técnicos, é preciso qualificar os uberabenses para ocupar os postos de trabalho, dos mais simples aos mais complexos, para aumento da renda per capita. Com qualificação, combate-se efetivamente o desemprego.





Foto/Arquivo



A implantação do terminal integrador da VLi abre um leque de perspectivas para a região do Cinquentão, na divisa de Uberaba e Uberlândia, onde poderia ser feito o aeroporto regional, a ZPE e um novo distrito industrial

Maior conquista

Em 2016, a mais importante conquista de Uberaba foi a inauguração do terminal integrador da Vli, gerando dezenas de empregos diretos e indiretos.



Malha viária

Concluir as obras dos corredores de ônibus dos sistemas Sudeste e Sudoeste e o anel viário, além do viaduto da avenida Padre Eddie Bernardes. É urgente terminar as pistas marginais e travessias das BRs 262 e 050 e iluminá-las, além, é claro, das duplicações até BH e Campo Grande (MS), respectivamente.

Infraestrutura

Também o governo municipal, através do Codau, precisa concluir a reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), além da Estação de Tratamento de Esgoto Conquistinha. E, ainda, a adutora do Rio Claro e, finalmente, interligar os emissários das avenidas Santos Dumont, Guilherme Ferreira e Leopoldino de Oliveira, para acabar com o mau cheiro na área central. E, por último, iniciar as obras da represa da Prainha, no Rio Uberaba, para reserva de água a ser usada no período de estiagem.

Mais

Terminar a construção de várias escolas de Educação Infantil, unidades de saúde e Caps. Abrir o Restaurante Popular. Além disso, entregar as milhares de unidades do programa Minha Casa Minha Vida 2, em fase final de construção, e a infraestrutura e equipamentos públicos necessários, para que não se repitam os problemas dos novos conjuntos.

Parque Tecnológico

Idealizado por Paulo Piau, quando deputado estadual, e por Luiz Neto, quando prefeito, o Parque Tecnológico da Univerdecidade necessita deslanchar mais, depois de duas décadas. O então secretário estadual de Ciência e Tecnologia, ex-deputado federal Narcio Rodrigues, anunciou a liberação de recursos para a construção da sede e sua estruturação, que ainda não chegaram, mesmo com a mudança de governo. A presença da UFTM e IFTM é um agregador.

Segurança pública

O 2º Batalhão da Polícia Militar precisa ser prioridade, além do aumento da tropa. Também o Corpo de Bombeiros e as polícias Civil, Federal, Ambiental e Rodoviária Estadual e Federal necessitam de novos integrantes para recompor seus efetivos. É urgente concluir a reforma da Delegacia Regional. A ampliação da Guarda Municipal ajudaria a aumentar a baixa sensação de segurança.

Perspectivas

Passado o primeiro mandato do prefeito Paulo Piau, em que as dificuldades predominaram na maior parte do tempo, principalmente financeiras, é preciso que o Executivo torne os sonhos, desejos e necessidades dos uberabenses uma realidade. A saúde pública necessita de soluções eficazes, e não da simples terceirização. Outra prioridade é melhorar a interlocução com a nova Câmara Municipal. As vitórias eleitorais nos planos local, estadual e federal ainda não mostraram resultado para que mais obras e recursos cheguem efetivamente a Uberaba. Porém, a população precisa e confia.

Perspectivas – 2

Mais uma vez, espera-se que os deputados federais Adelmo Carneiro (PT), Aelton Freitas (PR), Marcos Montes (PSD), Caio Narcio (PSDB) e Zé Silva (SDD) e os deputados estaduais Tony Carlos (PMDB) e Lerin (PSB) exerçam seus mandatos em favor dos interesses de Uberaba e região. Nunca a cidade teve tantos representantes na esfera federal.

Sucessão

Por fim, o prefeito, vice-prefeito e vereadores que tomam posse hoje devem fazer propostas factíveis e buscar realizá-las. A desesperança dos brasileiros, incluindo aí os uberabenses, precisa de respostas práticas. Todos estão cansados de blá-blá-blá.

Que 2017 seja de muito sucesso para todos!

OBS: A coluna voltará a circular no fim de janeiro, em função das férias.