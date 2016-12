Conquista

Começando mal

Os novos vereadores começarão mal a legislatura no dia 1º de janeiro a partir do momento em que deixarem de debater a sucessão da direção da Casa, optando pela reeleição de Luiz Dutra (PMDB) em chapa única. Isto porque muitos dos novatos pregaram mudanças e criticaram os atuais detentores de mandato em campanha, enquanto que os ora vereadores se queixaram em vários momentos daquela direção. Não está aqui o julgamento das ações administrativas do atual presidente, mas a necessidade de reflexão e discussão sobre o futuro do Legislativo, que incorreu em erros ao engavetar comissões processantes e ao deixar de apreciar o projeto que ampliava o número de vereadores para até 23, entre outros desencontros.

Reforço de caixa

A Secretaria de Estado de Saúde baixou portaria na última segunda-feira (26) autorizando o pagamento, em caráter excepcional e a título de ressarcimento, dos extrapolamentos de diárias de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), apurados entre as competências de agosto de 2015 e outubro de 2016. Uberaba recebeu R$1.509.719,92.

Reforço - 2

Na região, o pagamento dos extrapolamentos de diárias de leitos de UTI beneficiará Araxá com R$120.158,72; Araguari, com R$265.116,24, e Ituiutaba, com R$75.159,04. E ainda: Patos de Minas, com R$825.313,32; Patrocínio, com R$523.240,96, e Uberlândia, com R$1.698.584,07.

Sem férias

Desde maio de 2016 os servidores que entram com solicitação de férias têm que anexar comprovante de viagem ou apresentar por escrito uma justificativa da necessidade de férias, o que é analisado pelo Gabinete de Gestão da Crise Financeira. No entanto, vários pedidos para janeiro de 2017 foram barrados na Secretaria Municipal de Saúde. Os prejudicados indagam por que não tiveram a mesma preocupação em setembro, quando ocupantes de cargos comissionados saíram de férias para trabalhar na campanha eleitoral?

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem a terceira e última parcela de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Foram depositados R$1.647.681,23, ficando acima do valor que estava estimado: R$1.446.798,17. A soma das transferências do FPM chegou a R$5.510.482,37 no último mês do ano. Também seriam repassados ontem R$3.591.307,90 da cota/parte dos municípios sobre as multas aplicadas sobre a repatriação de recursos do exterior.

Conquista

A UFTM acaba de receber equipamentos para montagem de uma estação meteorológica em Uberaba. A unidade ficará sob a responsabilidade do Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas (ICTE), no campus da Univerdecidade, onde área já está reservada.

Indignação

Rubia Solange, moradora do Parque dos Buritis, postou indignação nas redes sociais com falta de atendimento do 190 da PM. Era uma hora da madrugada na terça-feira (27), quando ligou, alertando sobre indivíduo suspeito que correu ao vê-la. A atendente disse que era para ela ficar dentro de casa e ligar caso alguém entrasse, para enviar uma viatura. Passados alguns minutos, o ladrão entrou no quintal e ela ligou novamente, se deparando com a gravação de que todos os atendentes estavam ocupados. A saída foi ligar as luzes, gritar e acionar o grupo de vizinhos, que saiu a seu socorro, fazendo o malandro fugir.

Bloqueio

A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$507,5 mil em bens do prefeito de Guaíra (SP), Sérgio de Melo (PT), do vice-prefeito Denir Ferreira dos Santos (PSB) e de outros sete suspeitos de envolvimento em esquema de desvio de verbas da merenda escolar. O caso começou a ser investigado em setembro do ano passado.

Uberaba está em todas

Alunos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) participaram do Intercâmbio Cultural do Projeto “Centro de Idiomas Intercultural, edição 2016: A magia da Colômbia, de Gabriel García Márquez”, que faz parte do Programa de Mobilidade Internacional. Os estudantes viajaram a Bogotá, entre os dias 2 e 19 de dezembro, e participaram de diversas atividades interculturais no Instituto de Cultura Brasil Colômbia (Ibraco).

IFTM

Reitor Roberto Gil Rodrigues Almeida e equipe participaram de solenidade de formatura dos alunos no Ibraco, onde receberam o certificado de imersão em espanhol

Ti-ti-ti

- Tarifa de ônibus urbano subiu de R$2,95 para R$3,45 em Araxá.

- Coluna A.parte, do jornal O Tempo, revela que Caio Narcio (PSDB) foi o quarto maior orador mineiro na tribuna da Câmara dos Deputados em 2016. Foram 105 vezes.

- Jornal oficial Porta-Voz na internet não circulou na quarta-feira (28), como é usual. Nova edição deve trazer a exoneração de ocupantes de cargos comissionados. Novas nomeações só devem aparecer na primeira edição de 2017.

- Tradicional churrascaria da cidade deixou de pagar comissão de 10% para os garçons. Todos passaram a ser assalariados, mas a cobrança continua sendo feita dos clientes.